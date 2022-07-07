До сезона НХЛ три месяца, а у «Вашингтона» уже всё плохо. Что ждёт команду Овечкина?

Накануне Национальная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2022/2023. Новый сезон в североамериканской лиге стартует в Праге 7 октября вынесенным матчем «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз». За океаном первые матчи пройдут в ночь на 12 октября, таким образом, до старта регулярки остаётся ещё больше трёх месяцев.

Но перспективы как минимум одной из самых интересных для российских поклонников хоккея команд лиги уже выглядят крайне незавидными. Очень задолго до начала нового сезона на 100% очевидно, что первые месяцы чемпионата получатся невероятно тяжёлыми для «Вашингтон Кэпиталз». Столичную команду невероятно сильно подвели травмы ключевых хоккеистов, а именно двух основных нападающих топ-6 – центрфорварда Никласа Бекстрёма и крайнего форварда Тома Уилсона.

В межсезонье оба игрока перенесли хирургическое вмешательство. Шведский форвард пытается оправиться после операции по восстановлению поверхности тазобедренного сустава. Бекстрёму уже делали операцию на левом бедре в 2015 году. И 34-летний форвард надеялся избежать повторной операции, когда оно снова начало беспокоить его прошлой весной. Но этим летом стало окончательно ясно, что без вмешательства медиков Никласу не обойтись.

Шведскому форварду сделали сложную операцию в Бельгии, после чего пресс-служба «Кэпиталз» моментально огорошила болельщиков, заявив, что процесс восстановления игрока будет очень длительным. Точных сроков возвращения Никласа на лёд на данный момент просто не существует. В этой связи не обнадёживает и вчерашнее заявление генерального менеджера столичной команды Брайана Маклеллана.

«Нет никаких сроков возвращения Никласа. Он хочет сыграть в этом году. Но он перенёс тяжёлую операцию. Мы собираемся ждать и смотреть за тем, как он себя чувствует и как он прогрессирует», – цитирует Маклеллана журналист Самми Силбер в «Твиттере».

Никлас Бекстрём Фото: nhl.com

На одном травмированном Бекстрёме проблемы «Вашингтона» не ограничиваются. В серии первого раунда плей-офф повредил левую переднюю крестообразную связку колена и 28-летний Уилсон, в минувшем сезоне с 52 очками в 78 матчах ставший четвёртым бомбардиром столичной команды в регулярном чемпионате. Канадский форвард силового плана был важнейшей частью «Кэпиталз», помогая партнёрам как с точки зрения результативности, так и с позиции агрессивного присутствия на льду.

Но в начале нового сезона тренерскому штабу Питера Лавиолетта придётся обходиться и без него. Травма Уилсона также повлекла за собой хирургическое вмешательство, и его сроки возвращения остаются крайне вариативными. По информации американских журналистов, в столичной команде рассчитывают увидеть Тома на льду не раньше конца ноября 2022 года и не позже начала января 2023 года. Самый оптимистичный и самый пессимистичный срок возвращения Уилсона разнятся между собой более чем на месяц.

Том Уилсон Фото: nhl.com

Но даже если сбудутся самые благоприятные медицинские прогнозы и Уилсон действительно сможет восстановиться к концу ноября, то уже к этому моменту будет сыграна добрая четверть регулярного чемпионата, за которую можно будет потерять всё. Как наглядный пример подобного развития событий – выступление «Айлендерс» в сезоне-2021/2022, в результате стоившее работы Барри Тротцу. Завалив начало чемпионата и добавив в ходе регулярки, «островитяне» оказались не в состоянии компенсировать очковые потери, допущенные на осеннем отрезке сезона.

«Вашингтон» находится в Столичном дивизионе, где конкуренция за попадание в плей-офф абсолютно невероятная. В течение последних сезонов не испытывает никаких проблем с попаданием в кубковую часть сезона «Каролина Харрикейнз», в минувшем плей-офф почувствовали запах побед в «Нью-Йорк Рейнджерс», не хотят уходить с кубковой авансцены в «Питтсбург Пингвинз», а ведь есть ещё и провалившиеся в прошлом сезоне «Айлендерс», перспективный «Нью-Джерси Дэвилз», неуступчивый «Коламбус Блю Джекетс» и команда-загадка – «Филадельфия Флайерз» Джона Тортореллы.

А мест в плей-офф всего три на каждый дивизион + попытка зацепиться за зону уайлд-кард. В такой ситуации потеря двух ключевых форвардов может оказаться фатальной. К тому же и других проблем в «Вашингтоне» хватает. Всё как всегда в НХЛ упирается в потолок зарплат, который прямо влияет на формирование селекционной политики каждой команды. Рассмотрим внимательным образом ситуацию «Кэпиталз». На текущий момент столичные уже истратили $ 73,6 млн из положенных $ 82,5 млн.

При этом на контрактах находятся 14 форвардов (включая травмированного Карла Хагелина, который надеется продолжить карьеру), пять защитников (без контракта находится Джастин Шульц) и ни одного вратаря. Нетрудно догадаться, что сейчас приоритетом для «Кэпиталз» станут новые контракты с голкиперами. В стане «Вашингтона» уже заявили, что новые квалификационные предложения получили чех Витек Ванечек и россиянин Илья Самсонов. Оно и понятно – «Кэпиталз» просто не располагают необходимым запасом под потолком, чтобы побороться за кого-то из стоящих свободных голкиперов, потому что контракт такого вратаря на рынке начинает варьироваться от $ 5 млн.

А «столичным» в обязательном порядке нужны соглашения с двумя вратарями и как минимум ещё одним защитником. Сумма контрактов Ванечека и Самсонова, скорее всего, примерно и составит те самые $ 5 млн. Дальше руководству «Кэпиталз» останется решить – есть ли у них деньги на продление контракта с 32-летним Шульцем (по старому контракту он зарабатывал $ 4 млн), или на его место будет найден защитник подешевле. Но в любом случае вся вышеописанная история прижимает «Вашингтон» вплотную к потолку зарплат и выводит команду из списка потенциальных активных игроков на рынке свободных агентов.

Поместить в долгосрочный список травмированных Бекстрёма и Уилсона и освободить почти $ 15 млн для подписания им замены? Такой ход мог бы помочь «Вашингтону», если бы Никлас и Том выбыли из строя до конца регулярки, а потом по мановению волшебной палочки вернулись бы в строй аккурат к плей-офф. Но, во-первых, туда «столичным» ещё необходимо попасть, а во-вторых, Уилсон и Бекстрём вернуться должны раньше, а значит, такой трюк «столичным» провернуть не удастся. И в «Кэпиталз» всё это прекрасно понимают.

«Потолок зарплат – это потолок зарплат. Мы должны планировать возвращение Ника в какой-то момент сезона. Что мы можем сделать в нашей ситуации, так это дать шанс молодым игрокам. Мы надеемся, что Макмайкл сможет сделать следующий шаг в развитии, посмотрим на прогресс Лапьера, потихоньку приближается Протас. Мы ожидаем, что он совершит хороший прыжок в своём развитии. Мы не можем выйти на рынок и подписать игрока за $ 9 млн. Мы ждём, что Ник вернётся. Пока эта возможность не исчезнет, мы будем его ждать», — добавил Маклеллан.

Илья Самсонов Фото: Getty Images

В сложившейся ситуации руководству, тренерскому штабу и капитану столичной команды действительно не остаётся ничего иного, кроме как рассчитывать на стремительный прогресс молодых хоккеистов. В противном случае главной задачей для «Вашингтона» на новый сезон станет командная работа на индивидуальную статистику Александра Овечкина, а мечты о первой выигранной с 2018 года серии плей-офф придётся отложить на потом.