«Мне пришлось нанять частного детектива для Жердева». 5 русских разочарований драфта НХЛ

Сегодня ночью в Монреале состоится 60-й драфт в истории НХЛ. Согласно многочисленным экспертным оценкам, основные фавориты церемонии – канадец Шейн Райт, словак Юрай Слафковски и американец Логан Кули.

С высокой долей вероятности в первом раунде уйдут и трое россиян. Как сложится судьба Данилы Юрова, Ивана Мирошниченко и Павла Минтюкова, которые котируются выше остальных соотечественников, большой вопрос. Почётный номер на драфте создаёт предпосылки для благополучной карьеры за океаном, но не является гарантией успехов. Ниже – пять подтверждений.

Наиль Якупов

Выбран в 2012 году «Эдмонтоном» под №1

Статистика в НХЛ: 350 матчей, 136 (62+74) очков, «-89», 142 минуты штрафа

Факты из незаурядной, но печальной биографии Наиля Якупова по новой тиражируются перед каждым следующим драфтом – и это нужно принять. Россиянин стал одним из худших первых номеров за всё время существования драфта. От него так много ждали, а взамен не получили почти ничего.

«Когда мы просматривали материалы по Якупову, то размышляли о появлении игрока с супернавыками в нашей команде. Наиль голоден до игры, до заброшенных шайб. Он эмоциональный, взрывной хоккеист. Мы пытались представить, как он будет выглядеть вместе с Ньюджент-Хопкинсом, Халлом, Эберле, Пяаярви, Гемски – это же будет что-то потрясающее», – так выбор в пользу Якупова объяснял генеральный менеджер «Эдмонтона» Стив Тамбеллини.

Наиль Якупов Фото: nhl.com

Потрясающе удавалось только поначалу. В дебютном сезоне, сокращённом из-за локаута, Наиль с 31 баллом в 48 играх выиграл бомбардирскую гонку в клубе и снискал уважение главного тренера Ральфа Крюгера. «Весь сезон он был первым, кто приходил на тренировку, и последним, кто со льда уходил. Каждый день. Я мотивировал его продолжать в том же духе», – говорил специалист.

То, что произошло потом, – непостижимо. Количество матчей в следующих чемпионатах увеличилось, а очков у Якупова стало меньше. Кроме того, нападающий бил антирекорды по показателю полезности, порой падая под «-40». В результате хоккеист пережил два обмена – сначала в «Сент-Луис», затем в «Колорадо». Там его талантов тоже не оценили. Примечательно, что в плей-офф Кубка Стэнли форвард не сыграл ни разу.

Александр Свитов

Выбран в 2001 году «Тампой» под №3

Статистика в НХЛ: 186 матчей, 37 (13+24) очков, «-24», 229 минут штрафа

Ещё более грустное впечатление от своей поездки в Северную Америку оставил Александр Свитов. Огромный омский нападающий покидал Сибирь на фоне армейского скандала. После того как Александр заключил контракт с «Тампой», ему пригрозили службой и для полной убедительности отправили посмотреть на настоящие казармы. Свитов поиграл в фарме «Авангарда», а «дослужил» в ЦСКА, после чего всё-таки уехал в Штаты.

Высокий номер драфта обязывал «Лайтнинг» терпеть. Полтора года тренеры «молний» пытались найти россиянину применение, но потом обменяли в «Коламбус». Здесь Свитов провёл свой единственный сезон без командировок в АХЛ. В июле 2007 года «Блю Джекетс» продлили соглашение с Александром, однако в августе игрок передумал и вернулся в Россию.

Николай Жердев

Выбран в 2003 году «Коламбусом» под №4

Статистика в НХЛ: 436 матчей, 264 (116+148) очка, «-45», 229 минут штрафа

Николай Жердев – возможно, имевший в виду горький опыт предшественника – к своему переезду в США отнёсся более ответственно. Уроженец Киева подписал контракт с «Коламбусом» сразу после того, как «жакеты» забрали его с драфта. Из России в сторону Жердева полетели угрозы – Виктор Тихонов, возглавлявший ЦСКА, откуда игрок и уехал, обещал отправить того в тюрьму. Армейцы даже подали иск, но суд встал на сторону ответчика.

В дальнейшем Жердев, к сожалению, вёл себя не так прозорливо и расчётливо. Николай неплохо смотрелся на льду – выдающаяся техника позволяла ему набирать приличное количество очков. Вот только время шло, а его превращение в настоящую звезду всё не наступало. При этом сам Жердев воспринимал себя как хоккеиста с особым статусом. Россиянин постоянно попадался на нарушениях дисциплины за пределами площадки, чем шокировал своего работодателя. «Мне пришлось нанять частного детектива для Жердева, который должен был наблюдать за ним в течение недели», – признавался позднее экс-генменеджер «Коламбуса» Даг Маклин.

В 2008-м Николай потребовал от «Блю Джекетс» кратного повышения в зарплате, а когда получил отказ, сорвался и уехал в Россию. Вскоре нападающий вернулся, выдал сезон с 61 очком, но демарша ему не простили. «Коламбус» обменял Жердева в «Рейнджерс». Его следующей и последней остановкой в НХЛ стала «Филадельфия». После этого Жердев поиграл ещё в 12 командах России и Европы.

Александр Волчков

Выбран в 1996 году «Вашингтоном» под №4

Статистика в НХЛ: 3 матча, 0 очков, «0», 0 минут штрафа

Александр Волчков – вряд ли это имя скажет сегодняшним хоккейным болельщикам хоть что-то. Но в 1996 году «Вашингтон» предпочёл российского нападающего Руслану Салею, Дайнюсу Зубрусу, Марко Штурму, Здено Харе и даже Яну Булису.

Вероятно, решение потратить четвёртый пик на Волчкова – одна из самых чудовищных ошибок в истории «Кэпиталз». Россиянин улетел в США, когда ему исполнилось 16 лет, и позволил составить о себе приятное впечатление по играм в юниорской лиге Онтарио. Вот только после драфта карьера хоккеиста пошла под откос. Он провалился даже в минорных лигах, по сумме двух первых сезонов забросив шесть шайб, а на энхаэловском льду появился лишь трижды и в 2003-м повесил коньки на гвоздь.

Илья Ковальчук

Выбран в 2001 году «Атлантой» под №1

Статистика в НХЛ: 966 матчей, 904 (454+450) очка, «-154», 577 минут штрафа

Внезапное возникновение Ильи Ковальчука среди игроков, которые были выбраны на драфте неоправданно высоко, может вызвать негодование и оторопь. «Почти 500 шайб и почти 1000 очков – где же тут разочаровываться», – можете сказать вы и наверняка будете правы.

Илья Ковальчук Фото: nhl.com

Но что, если взглянуть на заокеанскую карьеру Ковальчука под другим углом? Всего 40 матчей и 11 голов в плей-офф. Явно поспешный отъезд из НХЛ в самом расцвете сил, а пять лет спустя откровенно жалкие попытки вернуться на прежний уровень и догнать мечту в виде Кубка Стэнли. Ковальчук сделал превосходную карьеру, но, очевидно, она могла быть намного ярче и насыщеннее.