Большой обмен россиянина в НХЛ, Федотов готовится к присяге. Главные события дня в хоккее

Даже посреди лета каждый день дарит хоккейным болельщикам поводы для обсуждений, выплеска эмоций и удовлетворения информационного голода. Представляем дайджест главных новостей в мире хоккея за 7 июля.
НХЛ объявила дату начала нового сезона
Национальная хоккейная лига опубликовала расписание нового сезона регулярного чемпионата.
Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.
«Зимняя классика» НХЛ 2023 года между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 2 января в Бостоне. Регулярный сезон завершится 13 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.
Генменеджер «Далласа» рассказал об извинениях от Ничушкина
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл вспомнил, как получил извинения от нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, и рассказал, какой диалог у него произошёл с генменеджером «лавин» Джо Сакиком.
«Когда Вэл Ничушкин впервые сыграл против «Старз» в качестве игрока «Колорадо», он поблагодарил, извинился и сказал: «Я был не тем, кем должен был быть с вами».
Потом позвонил Джо Сакик и спросил, есть ли что-нибудь, о чём он должен знать. Я ответил: «Джо, это тот, на кого ты можешь положиться». Нужно отдать должное не только «Эвеланш», но и Вэлу. Он понял, что ему нужно измениться, иногда игрокам это нужно», – приводит слова Нилла журналист Саад Юсуф в «Твиттере».
Генменеджер «Вашингтона» высказался о возвращении российских игроков клуба в Северную Америку
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о том, есть ли у него обеспокоенность из-за того, что российские игроки команды могут не вернуться в Северную Америку. В составе «Кэпиталз» выступают россияне Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.
«Очевидно, существует небольшая неопределённость. Но, разговаривая с нашими ребятами, думаю, все чувствуют себя довольно комфортно, они вернутся и будут играть в следующем году. Я могу руководствоваться тем, что говорят наши игроки, и их уровнем комфорта. Может, и есть некоторая неопределённость, но думаю, что мы вполне уверены, что они вернутся и будут играть», – цитирует Маклеллана Sportsnet.
«Авангард» прокомментировал информацию о 12 выездных матчах на старте сезона
В прессе появилась информация, что омский «Авангард» может провести первые 12 матчей нового сезона КХЛ на выезде. В комментарии «Чемпионату» пресс-служба омичей рассказала о процессе ввода арены в эксплуатацию и объяснила, что клуб отправил в лигу свои пожелания по календарю.
«На данный момент мы ждём проект календаря от коллег из КХЛ, отправили им свои пожелания. Но озвученный ранее срок 1 сентября – это ожидаемый срок ввода в эксплуатацию арены, а не первого домашнего матча. После ввода в эксплуатацию на объекте необходимо провести ряд обязательных процедур – тестовые мероприятия, проверка корректной работы всех систем и так далее.
Пожелания по календарю были составлены исходя из этого. Как только КХЛ утвердит календарь, мы сразу же об этом расскажем нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут нового сезона на домашней «G-Drive Арене». Как раз в ближайшее время планируем объявить о запуске продаж сезонных абонементов», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину в пресс-службе «Авангарда».
Источник: Федотов примет присягу для прохождения военной службы 6 августа
Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов примет присягу для прохождения военной службы 6 августа, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что до этого времени вратарь будет оставаться в учебной части. Вероятно, по истечении полугода Федотов будет распределён на корабль или подводную лодку, в общей сложности отслужив год.
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев обменян в «Колорадо» на драфт-пики 2022 и 2023 годов
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев в результате обмена стал игроком «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба «синерубашечников».
Взамен «рейнджеры» получили пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023.
Лебрюн заявил, что «Питтсбург» и Малкин не могут договориться о сроке нового контракта
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с новым контрактом российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«Срок действия контракта остаётся проблемой в переговорах с Малкиным. Не думаю, что «Питтсбург» предложат трёхлетнее соглашение. Посмотрим, изменится ли это или нет», — написал Лебрюн.
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