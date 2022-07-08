«Я не знаю, что с ним делать». Ради кого «Монреаль» переписал историю драфта НХЛ?

Первый раунд драфта НХЛ получился весьма уникальным. Да, бывает, что фаворит ярмарки юниоров не уходит под первым пиком, но чтобы он не попал даже в топ-3! Прецеденты тому, как сегодня «Монреаль», «Нью-Джерси» и «Аризона» прокатили Шейна Райта, припомнить трудно.

Как ни парадоксально, удивляет то, что победители лотереи драфта поступили… логично. Ведь как часто бывает — клубы забирают то, что блестит, что наиболее раскручено, даже если для строительства команды им на самом деле нужны юниоры с других позиций или с другими скиллами. Вспомнить хотя бы прошлогодний выбор «Баффало» Оуэна Пауэра: как будто «клинкам» был необходим именно очередной атакующий защитник.

В июле 2022-го всё получилось иначе. «Монреаль» сделал ставку на более опытного во взрослом хоккее, более результативного и разностороннего, чем Райт, Слафковски. «Нью-Джерси» нужен был не нападающий, а защитник, и они взяли с ярмарки лучшего по раскладам дефа. Ну а на «наследника Патриса Бержерона» клюнул только выбиравший четвёртым «Сиэтл». Возможно, через несколько лет в провинции Квебек или в Ньюарке осознают свою ошибку. А может, и не придётся ничего осознавать — время покажет. Сейчас же все должны быть вполне довольны, и даже Райт: он хоть и попал в новую франшизу с весьма туманными перспективами, зато у него есть шанс с ходу стать её центром, вокруг которого когда-то может быть выстроена команда-претендент. Овечкин вот в своё время тоже приходил в весьма унылый «Вашингтон», но показал, что не место красит человека, а человек — место.

Но поговорим про Слафковски. Юрай стал первым словаком в истории, которого выбрали под первым номером драфта НХЛ, и это впечатляющее достижение. Легенды золотого поколения словацкого хоккея пока вынуждены с почтением подвинуться: Палффи выбрали во втором раунде, Шатана — в пятом, Демитру — вообще в девятом. И даже Габорик, драфтовавшийся в гораздо более лояльные к европейцам нулевые, ушёл «лишь» под третьим номером.

Юрай Слафковски в сборной Словакии Фото: Elsa/Getty Images

Разумеется, Слафковски предстоит много трудиться, чтобы соответствовать заданной планке. Но всё-таки: как молодому, пускай безумно способному, но никогда не игравшему в Северной Америке хоккеисту удалось убедить потратить первый пик канадский клуб на себя, а не на того же Райта, давно находившегося на виду, под боком, в юниорской лиге соседней провинции?

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На самом деле ответ прост: Слафковски уже прямо сейчас готов и адаптирован ко взрослому хоккею. В последний год Юрай, только в марте отметивший 18-летие, вовсю играл среди мужиков, да как играл! Разорвал Олимпиаду, забив семь голов в семи матчах турнира, включая важнейшие шайбы в матчах бронзового для Словакии плей-офф. Затем ярко выступил и на чемпионате мира: набрал 9 (3+6) очков в восьми матчах, стал лучшим бомбардиром своей команды. Плюс весь сезон Слафковски провёл в Финляндии, в «Турку», с которым дошёл до финала плей-офф Лииги.

В общем, ментально Юрай прекрасно готов ко взрослому хоккею. И что более важно: он готов в нём быть лучшим и знает, как это делать. С этой точки зрения Слафковски, конечно, более предпочтителен, чем Райт, зарекомендовавший пока себя исключительно среди таких же юниоров, как и он сам. Вероятно, «Монреалю» и нужен сейчас такой игрок, который будет тащить с первых же матчей в лиге. При этом, кстати, у словацкого вундеркинда ещё год действует контракт в Финляндии. Но тут, видимо, будет несложно договориться.

Конечно, нет стопроцентных гарантий, что Слафковски сразу оправдает все надежды «Канадиенс». В НХЛ хоккей всё-таки уровнем повыше, чем на ЧМ и последних Олимпиадах. Но данные у словака потрясающие: крупный, мощный, но ни разу не угловатый, манёвренный и подвижный нападающий с потрясающей техникой, высоким игровым интеллектом, хорошим броском и отменным голевым чутьём.

Скауты отмечали его цепкость в отборе, уверенный контроль шайбы и владение клюшкой, комфортное состояние в борьбе у бортов, а также такие черты характера, как решительность, азарт и спортивная наглость. При этом стоит отметить, что в игре Слафковски выделяли и минусы, точнее — точки роста: это катание, это улучшение качества броска и физического давления на соперников, и это командная игра.

Обозреватель EliteProspects Дэвид Сен-Луи так видит философию Слафковски: «Он, скорее, соло-созидатель, игрок, который побеждает соперников своими прямыми физическими манипуляциями, элементом, который не будет столь эффективен против высококлассного, быстрого и сильного соперника в НХЛ».

Один из скаутов клуба Западной конференции анонимно заметил: «Я не знаю, что с ним делать. Он может быть звездой, а может и бороться за то, чтобы не отставать от других. К счастью, он уйдёт раньше [на драфте], чем мы сможем его выбрать, так что мне не о чем беспокоиться».

Так что никто пока однозначно не видит в Слафковски будущую суперзвезду НХЛ. Но, пожалуй, Юрай — наиболее универсальный и готовый к сильнейшей лиге мира проспект на этом драфте. Поэтому сильно удивляться его выбору «Монреалем» не стоит.

Слафковски на драфте Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Наконец, ещё одна любопытная деталь с драфта. Помимо Слафковски, в первом раунде было выбрано ещё два словака — в таком количестве игроки этой страны никогда не уходили в первый день ярмарки юниоров. «Нью-Джерси» вторым пиком забрал «лучшего словацкого защитника со времён Здено Хары» Шимона Немеца, блиставшего вместе со Слафковски на ОИ и ЧМ в этом году. А «Монреаль», выбирая во второй раз, назвал фамилию Филипа Мешара — перспективного форварда из «Попрада».

Это колоссальный прорыв для словацкого хоккея. Ещё недавно сборная этой страны боролась за выживание в элитном дивизионе, а в НХЛ самыми яркими представителями были Томаш Татар и вечный ветеран Хара. Сейчас у Словакии бронза на Олимпиаде и регулярные выходы в плей-офф на ЧМ, а лучшую лигу мира готово разрывать молодое поколение. Фегервары, Слафковски, Немец, Мешар, а в следующем году на драфт выйдет ещё один огромный талант — Далибор Дворски.