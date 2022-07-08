А разговоров-то было! На драфте НХЛ выбрали 23 русских хоккеиста

Меньше всего наших ребят испугалась «Каролина» — взяла оптом, потратив на россиян четыре пика из семи.

Драфт новичков НХЛ-2022 подошёл к концу, и что же мы видим? Сколько было разговоров о том, что в нынешней ситуации, когда в России многие хоккеисты сталкиваются с проблемами с армией, да и вообще в непростой мировой обстановке, клубы будут бояться брать наших ребят, а что в итоге? Может, кто-то и испугался, зато другие действовали смело – ковали железо, пока горячо, и разбирали российских юниоров, пока не взяли другие. Итого 23 россиянина – не 29, как в прошлом году, но великолепный результат.

Первый раунд

з. Павел Минтюков (№10, «Анахайм»), н. Иван Мирошниченко (№20, «Вашингтон»), н. Данила Юров (№24, «Миннесота»).

Второй раунд

з. Артём Дуда (№36, «Аризона»), н. Дмитрий Бучельников (№52, «Детройт»), н. Глеб Трикозов (№60, «Каролина»).

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг заявил, что принимал во внимание ситуацию с россиянами, но всё равно посчитал, что стоит рискнуть ради атакующего защитника Дуды. Артём – второй бомбардир МХЛ среди защитников в прошлом сезоне (41 очко в 52 матчах) с сильным броском.

Большинство составителей преддрафтовых рейтингов прошли мимо чемпиона МХЛ этого года и серебряного призёра ЮЧМ-2021 Бучельникова, но у «Детройта» свои рейтинги, а у Стива Айзермана обычно очень тонкий нюх на нахождение бриллиантов там, где никто больше не ищет. Что ж, и этот выбор в будущем может вырасти в настоящую кражу. Бучельников был вторым снайпером и бомбардиром МХЛ в прошлом году, обладает отличной скоростью и заточен на бросок.

Дмитрий Бучельников Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Трикозова могли бы выбрать гораздо раньше (некоторые рейтинги расположили его в топ-30 и даже топ-10), если бы не нынешняя ситуация. Ну а «Каролина» не собирается бояться и, наоборот, пользуется случаем. В этом году Трикозов дебютировал в ВХЛ, а в МХЛ был одним из лидеров и вторым бомбардиром «Омских ястребов». Особенно круто ему удался плей-офф – 10 голов в 13 играх!

Третий раунд

н. Александр Перевалов (№71, «Каролина»), н. Виктор Неучев (№74, «Баффало»).

«Каролина» продолжает набирать россиян и своим вторым пиком взяла нападающего Перевалова, который по потенциалу мог бы легко уйти и в первом раунде. Если хотя бы часть проспектов доедет до основы, там соберётся настоящая русская банда!

«Баффало» остановил выбор на нападающем «Авто» Неучеве – настоящей бросковой машине. Виктор с большим отрывом лидировал по количеству бросков в прошлом сезоне МХЛ (363) и забросил 40 шайб, став третьим снайпером лиги.

Четвёртый раунд

н. Кирилл Долженков (№109, «Коламбус»), з. Даниил Орлов (№110, «Нью-Джерси»), в. Сергей Мурашов (№118, «Питтсбург»), з. Арсений Коромыслов (№120, «Сент-Луис»).

Долженкова сложно не заметить – к 18 годам он уже вымахал на 199 см (и 107 кг живого веса). Это умный нападающий, которому надо работать над катанием.

Уроженец Электростали Даниил Орлов к Дмитрию Орлову из «Вашингтона» отношения не имеет, но тоже защитник. Габаритный хоккеист, который выходит в большинстве и меньшинстве, способен проводить на льду много времени и обладает хорошим катанием.

Мурашов – первый российский вратарь на этом драфте, хотя в Ярославле играет только за вторую команду «Локомотива» в МХЛ (но вполне успешно – был 11-м в лиге по проценту отражённых бросков). Интересно, что у «Питтсбурга» в пуле проспектов немало голкиперов, но в клубе заявили, что будут выбирать лучших игроков из имеющихся безотносительно их амплуа.

Коромыслов – ещё один россиянин, который ещё зимой котировался на уровне первого раунда. К тому времени он успел здорово себя проявить на ЮЧМ-2021, взяв серебро, и дебютировать в национальной сборной России. А весной поднял над головой Кубок Харламова.

Арсений Коромыслов Фото: photo.khl.ru

Пятый раунд

з. Всеволод Комаров (№134, «Баффало»), н. Никита Гребёнкин (№135, «Торонто»), в. Сергей Иванов (№138, «Коламбус»), в. Максим Майоров (№147, «Даллас»), з. Владимир Грудинин (№156, «Каролина»), н. Максим Барбашёв (№161, «Рейнджерс»).

Шестой раунд

в. Вячеслав Бутеец (№178, «Анахайм»), з. Никита Евсеев (№190, «Эдмонтон»).

Седьмой раунд

з. Артём Барабоша (№198, «Нью-Джерси»), з. Александр Пелевин (№205, «Каролина»), з. Кирилл Кудрявцев (№208, «Ванкувер»).

Чем дальше в лес, тем смелее клубы НХЛ в выборе россиян. В пятом раунде включился «Торонто», который ни с одного драфта не уходит без наших соотечественников. Узнал свою команду основной вратарь «СКА-1946», победитель мемориала Глинки и серебряный призёр ЮЧМ-2021 Сергей Иванов, а также сын Василия Кошечкина – Максим Майоров.

Может в НХЛ появиться и ещё одна династия. Младший из братьев Барбашёвых, Максим, был выбран «Рейнджерс». Средний брат Иван три года назад уже выиграл Кубок Стэнли.

Также стоит отметить защитника Грудинина, который ушёл невероятно низко. Зато в «Каролину», ко всей русской компашке! «Кейнс» вообще оказались самыми бесстрашными, потратив на наших ребят четыре пика из семи.