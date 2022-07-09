Сенсационный драфт и новый виток в армейском скандале. Главные события дня в хоккее

Прошедший день занял особенное место в календаре хоккейного межсезонья: в Монреале состоялся драфт НХЛ. Об этом и других событиях последних суток – в дайджесте «Чемпионата».

Трое россиян ушли в первом раунде драфта НХЛ

Словацкий нападающий Юрай Слафковски стал первым номером драфта НХЛ. Следом за лучшим бомбардиром Олимпийских игр в Пекине «Нью-Джерси» выбрал его соотечественника – Шимона Немеца. «Аризона» потратила третий пик на американца Логана Кули. Номинальный фаворит церемонии – канадец Шейн Райт – остался лишь четвёртым, нападающий будет выступать за «Сиэтл».

Защитника Павла Минтюкова под десятым номером задрафтовал «Анахайм». Нападающий Иван Мирошниченко ушёл под 20-м номером в «Вашингтон», а Данила Юров – под 24-м в «Миннесоту».

Во втором раунде драфт покинули ещё трое россиян: Артём Дуда (№36) присоединился к «Аризоне», Дмитрий Бучельников (№52) – к «Детройту», а Глеб Трикозов (№60) – к «Каролине».

Всего клубы НХЛ выбрали на драфте 23 российских хоккеиста.

Внук Билялетдинова поменял клуб

Во время первого раунда драфта «Монреаль» обменял российского защитника Александра Романова в «Нью-Йорк Айлендерс». 22-летний внук известного тренера Зинэтулы Билялетдинова стал участником трёхсторонней сделки. В результате «Канадиенс» получили нападающего Кирби Дака, «Айлендерс», помимо Романова, достался пик в четвёртом раунде, а «Чикаго» — 13-й пик в первом и ещё один в третьем. В «Монреале» Романов провёл три года, зарабатывая в среднем $ 1,17 млн за сезон.

Три клуба НХЛ попрощались с вратарями, Флёри остался партнёром Капризова

«Миннесота» объявила о продлении соглашения с 37-летним канадским вратарём Марком-Андре Флёри. А вот «Сент-Луис» расстался с одним из своих голкиперов. «Блюзмены» отдали Вилле Хуссо в «Детройт» в обмен на право выбора в третьем раунде драфта. В составе «красных крыльев» Хуссо проведёт три ближайших сезона. Он будет получать $ 4,75 млн за год – это ровно на $ 4 млн больше, чем в «Сент-Луисе».

Попрощался с голкипером и «Торонто». Петр Мразек и 25-й пик драфта отправились в «Чикаго». Контракт чеха с «Блэкхоукс» рассчитан на три года с кэпхитом $ 3,8 млн. «Вашингтон» отдал в «Нью-Джерси» вратаря Витека Ванечека, но пока сохранил в команде Илью Самсонова.

«Каролина» вместе с пиком в седьмом раунде обменяла защитника Тони Деанджело в «Филадельфию». Кроме того, к «ураганам» перешли права на выбор во втором, третьем и четвёртом раундах.

Сакика признали лучшим генменеджером сезона

53-летний Джо Сакик, занимающий пост генерального менеджера клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш», признан лучшим в лиге на своей должности по итогам сезона-2021/2022. Сакик, приведший «Колорадо» к чемпионству в прошедшем сезоне, получил награду имени Джима Грегори. В числе других претендентов были его коллеги из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» — Жюльен БрисБуа и Крис Друри.

На протяжении всей игровой карьеры – с 1995 по 2009 год – выступал за «Колорадо» в качестве игрока, а в сентябре 2014-го был назначен на пост генерального менеджера «лавин».

Премия генеральному менеджеру года НХЛ впервые была вручена в сезоне-2009/2010. В сезоне-2019/2020 она была переименована в честь Джима Грегори, члена Зала хоккейной славы, который в течение четырёх десятилетий занимал пост генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» и руководителя лиги.

Суд Уфы зарегистрировал дела Воробьёва и ещё двух хоккеистов о даче взятки

Ленинский суд Уфы зарегистрировал материалы уголовных дел в отношении трёх хоккеистов – Анвара Сулейманова («Салават Юлаев»), Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА).

Михаил Воробьёв Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Дата рассмотрения не назначена, но по решению следователя подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Спортсмены обвиняются в даче взятки для получения отсрочки от армии. Ранее все трое выступали за клубы из системы уфимского «Салавата Юлаева». Игрокам грозит до 12 лет лишения свободы.

Стало известно, на какой стадии находятся переговоры Ничушкина и «Колорадо»

«Колорадо» близок к заключению нового контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Об этом сообщает журналист Энди Стрикленд. «Однако ещё есть над чем поработать, прежде чем сделка будет завершена», — добавил инсайдер.

В минувшем сезоне Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «лавин». Форвард провёл самый результативный сезон в карьере в НХЛ. По итогам 62 игр регулярного чемпионата он записал в свой актив 52 (25+27) очка. В плей-офф форвард принял участие в 20 матчах и набрал 15 (9+6) баллов.