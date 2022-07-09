Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Вашингтон» обменял конкурента Самсонова, Романова обменяли в «Айлендерс», самые громкие сделки во время драфта

Почему «Вашингтон» так верит в русского вратаря? Самые громкие сделки во время драфта НХЛ
Егор Бульчук
Самые громкие сделки во время драфта НХЛ
Комментарии
«Кэпиталз» обменяли конкурента Ильи Самсонова и дали ему очередной шанс после невнятного сезона.

Вчера в Монреале состоялся драфт молодых игроков НХЛ, но несколько сделок с участием уже действующих хоккеистов лиги затмили торжественную церемонию.

«Я не знаю, что с ним делать». Ради кого «Монреаль» переписал историю драфта НХЛ? «Я не знаю, что с ним делать». Ради кого «Монреаль» переписал историю драфта НХЛ?

«Вашингтон» обменял вратаря Витека Ванечека и 46-й пик драфта на 37-й и 70-й номера. Отказ от чешского голкипера, вероятнее всего, означает, что «Кэпиталз» сохранят трудовые отношения с Ильёй Самсоновым. В минувшем сезоне российский голкипер вновь не оправдал доверия тренеров, а к концу регулярки совсем расклеился, допустив целый ряд чудовищных ошибок.

Три русских голкипера НХЛ могут сменить клубы. Кто попадёт во «вратарскую карусель»? Три русских голкипера НХЛ могут сменить клубы. Кто попадёт во «вратарскую карусель»?

Но и хуже Ванечека Самсонов не был. Кроме того, он на год моложе конкурента и изначально котировался чуть выше него. Возможно, в «Вашингтоне» всё ещё верят, что Илья сможет обрести психологическую стабильность и в полной мере продемонстрировать свои таланты. На помощь Самсонову менеджеры клуба ищут опытного голкипера – о поиске такого «Кэпиталз» объявляли официально.

Илья Самсонов

Илья Самсонов

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В «Миннесоте» тоже решили не искать добра от добра и заявили, что продолжат сотрудничество с Марком-Андре Флёри. Контракт пока не подписан, но согласован, утверждает журналист The Athletic Майкл Руссо. 37-летний голкипер останется «дикарём» ещё на два сезона и заработает за это время $ 7 млн.

Кажется, больше остальных этой договорённостью недоволен партнёр Флёри по команде – Кэм Тальбо. 35-летний вратарь рассчитывал быть первым номером «Уайлд» в ближайшем сезоне и через агента выразил клубу своё негодование.

«Мы встретились и изложили Герину [генеральному менеджеру «Миннесоты»] свою позицию ещё раз, Билли есть над чем подумать», – нейтрально высказался представитель Тальбо. В ответ Герин выдал мощный спич раздражённого человека: «Я ни черта не должен делать. У Тальбо действует контракт. Безос может говорить любую хрень, которая ему вздумается. Моя команда сейчас укомплектована, вот и всё. Мы можем говорить о чём угодно. Кэм – часть нашего клуба, мы его любим. Всё, что мы пытаемся делать, – побеждать».

Карьера русского вратаря спасена одним обменом? Георгиев — новая надежда чемпиона НХЛ Карьера русского вратаря спасена одним обменом? Георгиев — новая надежда чемпиона НХЛ

А вот преследует ли аналогичную цель «Детройт», непонятно. «Красные крылья» выменяли у «Сент-Луиса» голкипера Вилле Хуссо и с ходу насыпали ему щедрую зарплату – $ 4,75 млн за каждый из трёх сезонов по контракту. 27-летний финн выдал шикарную регулярку, в среднем отражая без малого 92% бросков, но провалил плей-офф, пропуская по 3,67 шайбы за матч.

«Торонто», напротив, избавился от вратаря, который в завершившемся чемпионате выглядел невыразительно. «Мэйпл Лифс» за 25-й пик на драфте отдали в «Чикаго» Петра Мразека. В «Торонто» он проиграл конкуренцию Джеку Кэмпбеллу и продемонстрировал ужасную статистику. В 17 матчах регулярки чех отражал в среднем по 88,4% бросков. В «Чикаго» он заработает $ 11,4 млн за три года.

Ещё в одну волну обменов, которые сопровождали драфт, попали защитники. «Монреаль» сразу после того, как потратил первый пик на церемонии, стал одним из трёх авторов большой сделки. «Канадиенс» отправили в «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова и право выбора в четвёртом раунде. Взамен «Хабс» заполучили нападающего Кирби Дака из «Чикаго», а «Блэкхоукс» достался 13-й пик в первом раунде и ещё один в третьем.

Александр Романов

Александр Романов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

За два сезона в «Канадиенс» Романов принял участие в 133 матчах и набрал 19 (4+15) очков, а в четырёх играх плей-офф забросил одну шайбу. Знающие болельщики сравнили обмен Романова со сделкой по другому российскому защитнику. Пять лет назад «Монреаль» отправил Михаила Сергачёва в «Тампу» в обмен на нападающего Джонатана Друена. В результате Сергачёв набрал в новом клубе больше очков, чем Друен, и стал важной частью чемпионской «Тампы». В то же время Друен в последних двух сезонах проводил меньше половины матчей.

Сомнительную сделку провернул и «Чикаго». «Блэкхоукс» отдали одного из своих лидеров – Алекса Дебринкэта – в «Оттаву». В качестве компенсации за форварда, который в прошедшем сезоне забил 41 гол, «Чикаго» получил седьмой и 39-й пики на драфте-2022 и пик в третьем раунде драфта-2024.

«Каролина» в обмен на три драфт-пика попрощалась с Энтони Деанджело. Защитник продолжит карьеру в «Филадельфии». Кэпхит хоккеиста по двухлетнему соглашению составит около $ 5 млн. В последнем сезоне Деанджело набрал 51 (10+41) очко в 64 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+30». В плей-офф он добавил в свой актив 10 (1+9) баллов за результативность.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022