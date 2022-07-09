Почему «Вашингтон» так верит в русского вратаря? Самые громкие сделки во время драфта НХЛ

Вчера в Монреале состоялся драфт молодых игроков НХЛ, но несколько сделок с участием уже действующих хоккеистов лиги затмили торжественную церемонию.

«Вашингтон» обменял вратаря Витека Ванечека и 46-й пик драфта на 37-й и 70-й номера. Отказ от чешского голкипера, вероятнее всего, означает, что «Кэпиталз» сохранят трудовые отношения с Ильёй Самсоновым. В минувшем сезоне российский голкипер вновь не оправдал доверия тренеров, а к концу регулярки совсем расклеился, допустив целый ряд чудовищных ошибок.

Но и хуже Ванечека Самсонов не был. Кроме того, он на год моложе конкурента и изначально котировался чуть выше него. Возможно, в «Вашингтоне» всё ещё верят, что Илья сможет обрести психологическую стабильность и в полной мере продемонстрировать свои таланты. На помощь Самсонову менеджеры клуба ищут опытного голкипера – о поиске такого «Кэпиталз» объявляли официально.

Илья Самсонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В «Миннесоте» тоже решили не искать добра от добра и заявили, что продолжат сотрудничество с Марком-Андре Флёри. Контракт пока не подписан, но согласован, утверждает журналист The Athletic Майкл Руссо. 37-летний голкипер останется «дикарём» ещё на два сезона и заработает за это время $ 7 млн.

Кажется, больше остальных этой договорённостью недоволен партнёр Флёри по команде – Кэм Тальбо. 35-летний вратарь рассчитывал быть первым номером «Уайлд» в ближайшем сезоне и через агента выразил клубу своё негодование.

«Мы встретились и изложили Герину [генеральному менеджеру «Миннесоты»] свою позицию ещё раз, Билли есть над чем подумать», – нейтрально высказался представитель Тальбо. В ответ Герин выдал мощный спич раздражённого человека: «Я ни черта не должен делать. У Тальбо действует контракт. Безос может говорить любую хрень, которая ему вздумается. Моя команда сейчас укомплектована, вот и всё. Мы можем говорить о чём угодно. Кэм – часть нашего клуба, мы его любим. Всё, что мы пытаемся делать, – побеждать».

А вот преследует ли аналогичную цель «Детройт», непонятно. «Красные крылья» выменяли у «Сент-Луиса» голкипера Вилле Хуссо и с ходу насыпали ему щедрую зарплату – $ 4,75 млн за каждый из трёх сезонов по контракту. 27-летний финн выдал шикарную регулярку, в среднем отражая без малого 92% бросков, но провалил плей-офф, пропуская по 3,67 шайбы за матч.



«Торонто», напротив, избавился от вратаря, который в завершившемся чемпионате выглядел невыразительно. «Мэйпл Лифс» за 25-й пик на драфте отдали в «Чикаго» Петра Мразека. В «Торонто» он проиграл конкуренцию Джеку Кэмпбеллу и продемонстрировал ужасную статистику. В 17 матчах регулярки чех отражал в среднем по 88,4% бросков. В «Чикаго» он заработает $ 11,4 млн за три года.



Ещё в одну волну обменов, которые сопровождали драфт, попали защитники. «Монреаль» сразу после того, как потратил первый пик на церемонии, стал одним из трёх авторов большой сделки. «Канадиенс» отправили в «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова и право выбора в четвёртом раунде. Взамен «Хабс» заполучили нападающего Кирби Дака из «Чикаго», а «Блэкхоукс» достался 13-й пик в первом раунде и ещё один в третьем.

Александр Романов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

За два сезона в «Канадиенс» Романов принял участие в 133 матчах и набрал 19 (4+15) очков, а в четырёх играх плей-офф забросил одну шайбу. Знающие болельщики сравнили обмен Романова со сделкой по другому российскому защитнику. Пять лет назад «Монреаль» отправил Михаила Сергачёва в «Тампу» в обмен на нападающего Джонатана Друена. В результате Сергачёв набрал в новом клубе больше очков, чем Друен, и стал важной частью чемпионской «Тампы». В то же время Друен в последних двух сезонах проводил меньше половины матчей.



Сомнительную сделку провернул и «Чикаго». «Блэкхоукс» отдали одного из своих лидеров – Алекса Дебринкэта – в «Оттаву». В качестве компенсации за форварда, который в прошедшем сезоне забил 41 гол, «Чикаго» получил седьмой и 39-й пики на драфте-2022 и пик в третьем раунде драфта-2024.



«Каролина» в обмен на три драфт-пика попрощалась с Энтони Деанджело. Защитник продолжит карьеру в «Филадельфии». Кэпхит хоккеиста по двухлетнему соглашению составит около $ 5 млн. В последнем сезоне Деанджело набрал 51 (10+41) очко в 64 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+30». В плей-офф он добавил в свой актив 10 (1+9) баллов за результативность.