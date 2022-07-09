Капризов не может вернуться в США. Но виновата вовсе не Россия

История с Кириллом Капризовым продолжается. Сейчас прояснилось, почему с разных сторон поступали противоречивые сообщения о том, где в данный момент находится звезда «Миннесоты». Российские СМИ несколько дней назад писали, что Кирилл уже покинул Россию и улетел в США, после чего руководство «Уайлд» опровергло этот факт.
Сегодня The Athletic выпустил статью, в которой, ссылаясь на источники в НХЛ, рассказал, что Капризов всё-таки пытался въехать в США, но ему отказали в этом. «Недавно Капризов уехал из России в Дубай и пытался вернуться в США, но не смог этого сделать. Возможно, потому что на данный момент у него нет рабочей визы, несмотря на то что в прошлом году он подписал пятилетний контракт. В прошлом году некоторым россиянам и европейцам было разрешено играть без виз, потому что консульства США были наводнены заявками из-за пандемии коронавируса.
По сообщениям источников, после неудачной попытки улететь через Дубай Капризов попытался пересечь океан через Карибские острова, но ему снова отказали. После этого Капризов вернулся в Россию, где сейчас и находится.
Ситуация пугающая. Капризов оказался в центре большой политической драмы на фоне ситуации России и Украины и растущим напряжением между США и Россией. Хотя «Миннесота» публично ведёт себя, как будто всё это пустяки, в клубе не выдохнут с облегчением, пока Капризов в целости и сохранности не вернётся в США. Все в «Миннесоте» трясутся от ужаса, хотя публично говорят обратное.
Это крайне серьёзная и деликатная ситуация, и неверные заявления клуба могут только ухудшить её. Герин, возможно, обратится к заместителю комиссара НХЛ Биллу Дэйли за указаниями. «Миннесота» непублично пытается утрясти ситуацию», — пишет издание.
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин отказался говорить на тему Капризова, хотя в очередной раз выразил уверенность, что он вернётся в клуб к началу тренировочного лагеря. Зато выступил главный тренер команды Дин Эвасон: «Это страшно, страшно для всех нас. Страшная ситуация в мире. Видеть, что это происходит с Кириллом, человеком, которого мы так близко знаем… Да, это страшная ситуация. Мы надеемся, что всё утрясётся».
Но если информация The Athletic верна, то, значит, проблем с выездом из России у Кирилла нет, а единственное, что мешает ему въехать в США – отсутствие визы. Причём заниматься этим вопросом должен клуб, а не игрок, что логично, ведь именно клуб – работодатель, который приглашает на работу иностранца. На прошлой неделе The Athletic писал:
«Спортсмены не из Северной Америки должны получить рабочую визу P-1, чтобы играть или работать в США. Европейцам также требуется дополнительная американская рабочая виза, чтобы играть в США, и канадская рабочая виза, чтобы играть в Канаде. Технически получение визы P-1 для игрока – обязанность клуба, а в обязанности игрока или его агента входит получение всех других необходимых документов».
Наши предположения подтверждает юрист Андрей Князев, который связывает отсутствие визы с недоработками со стороны клуба или агента. «С нашей стороны я не думаю, что будут какие-то проблемы. Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки, где-то месяц-два. В США это уже налаженная система по выдаче виз, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются. В данном случае то, что у Капризова закончилась, отсутствует рабочая виза — недоработка клуба, агента», — сказал Князев «Чемпионату».
Тогда непонятно, почему в «Миннесоте» так беспокоятся. Решайте вопрос с визой (Россия тут вообще ни при чём) и получайте свою звезду в целости и сохранности.
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