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«Каролина» выбрала на драфте НХЛ больше всех русских игроков, почему Каролина выбирает много русских на драфте

Самым русским клубом НХЛ станет «Каролина»? Там помешаны на драфте наших ребят
Егор Бульчук
Глеб Трикозов и Александр Перевалов
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«Ураганы» системно следят за КХЛ и МХЛ после того, как в клубе оказался Андрей Свечников.

225 молодых хоккеистов получили клубную принадлежность в НХЛ по итогам драфта в Монреале. Традиционно наибольшее представительство на церемонии имела Канада – новые команды обрели 89 игроков из этой страны. Реже выбирали американцев (48), шведов (27) и россиян (23).

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Наиболее заинтересованным в российских хоккеистах клубом оказалась «Каролина»: «ураганы» потратили на соотечественников Андрея Свечникова четыре своих пика из семи. Многие спортивные СМИ зашлись в экстазе – на фоне опасений в связи с делом Ивана Федотова решение «Каролины» выглядело удивительным.

Но на самом деле сенсации в выборе «Харрикейнз» нет. Клуб с юго-востока США начал налаживать полноценное взаимодействие с россиянами не вчера, а три года назад. Вероятно, первым шагом в этом направлении стал драфт-2018. Тогда «Каролина» обладала привилегией выбирать второй – но выбора у клуба почти не было. Менеджеры предсказуемо остановились на кандидатуре Андрея Свечникова. Уроженец Барнаула успешно выступал в юниорских лигах Северной Америки и во всех авторитетных преддрафтовых рейтингах возглавлял категорию нападающих.

Следующим россиянином, который стал частью «Каролины», оказался вовсе не спортсмен, а скаут – Олег Смирнов. До 16 лет он занимался в школе московского «Динамо», затем получил высшее юридическое образование, работал в профсоюзе игроков КХЛ и в какой-то момент посоветовал нескольких хоккеистов из НХЛ Роберту Крону – главе европейского скаутского отдела «Каролины». Летом 2019-го Крон предложил Смирнову официальную должность в «Харрикейнз», и с тех пор «ураганы» буквально помешаны на выборе русских на драфте.

«Я многих россиян знаю с 13-14 лет, – говорил скаут. – Кроме того, с игроками, которые выходят на драфт, можно переписываться, созваниваться. С этим нет проблем. Также все примерно понимают его систему подготовки. Если это игроки 2002 года рождения, выступающие в ЦСКА или «Витязе», то мы понимаем разницу тренерского мастерства, которое в них вкладывается».

На ближайшем драфте – уже при помощи Смирнова – «Харрикейнз» подыскали для себя ещё двух россиян: вратаря Петра Кочеткова забрали своим вторым пиком под общим 36-м номером, а форварда Кирилла Слепца – под 152-м.

Пётр Кочетков

Пётр Кочетков

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

На драфте-2020 форму «ураганов» смогли примерить трое русских: Василий Пономарёв (третий пик «Каролины» и общий 53-й номер), Александр Никишин (четвёртый пик «Каролины» и общий 69-й номер), а также Александр Пашин (шестой пик «Каролины» и общий 199-й номер).

В прошлом году «Харрикейнз» снизили темп и из 13 пиков потратили на россиян только два, причём оба в последнем раунде: Егор Наумов и Никита Гуслистов ушли уже в третьей сотне.

Пока единственным россиянином, основательно заигравшим в НХЛ, остаётся Свечников. Но всё идёт к тому, что ещё двое смогут присоединиться к нему совсем скоро. Кочетков в прошедшем сезоне воспользовался неожиданной возможностью: в концовке регулярного чемпионата оба вратаря основы «Каролины» получили травмы, и Петру пришлось дебютировать в лучшей лиге мира. С задачей голкипер справился уверенно, а в июне вместе с фармом «Харрикейнз» стал чемпионом АХЛ.

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Никишин за последний сезон превратился в основного защитника «Спартака» и на Олимпиаде в Пекине выходил в первой паре обороны, получая порой свыше 20 минут игрового времени. Контракт Александра с московским клубом истекает 30 апреля 2024 года – кажется, это и есть дата его отъезда в Северную Америку.

Говорить о перспективах только что задрафтованных хоккеистов рано, но оценить их способности нам поможет ассистент генерального менеджера «Каролины» Даррен Йорк. На официальном сайте «ураганов» он охарактеризовал игроков, в пользу которых клуб сделал выбор.

Глеб Трикозов, выбран под №60

«Трикозов – невероятно высококлассный атакующий игрок. Он очень умён при игре с шайбой, отлично доставляет его из нейтральной зоны в зону атаки», – утверждает Йорк.

Глеб Трикозов

Глеб Трикозов

Фото: photo.khl.ru

Распознать атакующие возможности форварда «Омских Ястребов» смог бы любой, кто хоть немного следит за МХЛ. В прошедшем сезоне Трикозов набрал 45 очков в 35 матчах регулярки и 18 раз отметился в 13 играх плей-офф. И это – в 17 лет. Для сравнения, Егор Чинахов – 21-й номер драфта-2020 – в этом возрасте записал в свой актив 16 очков в 37 играх.

Александр Перевалов, №71

Представитель ярославской школы хоккея почему-то остался без публичной характеристики от Йорка. Возможно, в «Каролине» решили, что достоинства Александра Перевалова слишком очевидны. В минувшем сезоне он дебютировал в МХЛ и КХЛ. Среди мастеров нападающий провёл пять безочковых матчей, а вот рядом со сверстниками сумел показать свои лучшие стороны. В 45 матчах у Перевалова 25 шайб и 25 передач. Но есть тревожный сигнал: в плей-офф форвард почти не был заметен.

Александр Перевалов

Александр Перевалов

Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

Владимир Грудинин, №156

«Грудинин играл против мужиков, был в сборной. Он хорошо катается. Мы наблюдали на уровне сборных, что он может справиться с силой более старших, крупных и сильных игроков – это здорово. На ЮЧМ он показал способность по-настоящему раскрываться на чужой синей линии. Он хорошо отделялся от соперников, хорошо защищался, это было захватывающе для нас», – комментирует Йорк.

Владимир Грудинин

Владимир Грудинин

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Грудинин, в отличие от Трикозова, уже успел попробовать себя в КХЛ. Защитник 13 раз надевал свитер взрослого ЦСКА, причём в победном для армейцев плей-офф принял участие в семи играх. В МХЛ Грудинин зарекомендовал себя как надёжный защитник-домосед. За 72 матча в лиге у него только два гола и 19 очков, зато Владимир никогда не сваливался в отрицательную зону по показателю полезности.

В «Каролине» отмечают атлетизм Грудинина, и вы могли бы подумать, что это крупный хоккеист. На самом деле рост Александра по последним измерениям – около 176 см, а вес не превышает отметку в 70 кг.

Александр Пелевин, №205

«Пелевин похож на Грудинина тем, что способен играть плотно. Как только он переедет в Северную Америку, ему будет легче играть в атаке из-за его хорошего катания», – цитирует Йорка сайт «Каролины».

Александр Пелевин

Александр Пелевин

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Александр Пелевин обладает более приличными габаритами и часто ими пользуется. Защитник нижегородской «Чайки» всегда готов скинуть перчатки и провести мощный силовой приём. В 88 играх в МХЛ у него 134 минуты штрафа. Но на льду Александр всё же эффективнее: «+38» – общий плюс-минус Пелевина в карьере.

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