Самым русским клубом НХЛ станет «Каролина»? Там помешаны на драфте наших ребят

«Ураганы» системно следят за КХЛ и МХЛ после того, как в клубе оказался Андрей Свечников.

225 молодых хоккеистов получили клубную принадлежность в НХЛ по итогам драфта в Монреале. Традиционно наибольшее представительство на церемонии имела Канада – новые команды обрели 89 игроков из этой страны. Реже выбирали американцев (48), шведов (27) и россиян (23).

Наиболее заинтересованным в российских хоккеистах клубом оказалась «Каролина»: «ураганы» потратили на соотечественников Андрея Свечникова четыре своих пика из семи. Многие спортивные СМИ зашлись в экстазе – на фоне опасений в связи с делом Ивана Федотова решение «Каролины» выглядело удивительным.

Но на самом деле сенсации в выборе «Харрикейнз» нет. Клуб с юго-востока США начал налаживать полноценное взаимодействие с россиянами не вчера, а три года назад. Вероятно, первым шагом в этом направлении стал драфт-2018. Тогда «Каролина» обладала привилегией выбирать второй – но выбора у клуба почти не было. Менеджеры предсказуемо остановились на кандидатуре Андрея Свечникова. Уроженец Барнаула успешно выступал в юниорских лигах Северной Америки и во всех авторитетных преддрафтовых рейтингах возглавлял категорию нападающих.

Следующим россиянином, который стал частью «Каролины», оказался вовсе не спортсмен, а скаут – Олег Смирнов. До 16 лет он занимался в школе московского «Динамо», затем получил высшее юридическое образование, работал в профсоюзе игроков КХЛ и в какой-то момент посоветовал нескольких хоккеистов из НХЛ Роберту Крону – главе европейского скаутского отдела «Каролины». Летом 2019-го Крон предложил Смирнову официальную должность в «Харрикейнз», и с тех пор «ураганы» буквально помешаны на выборе русских на драфте.

«Я многих россиян знаю с 13-14 лет, – говорил скаут. – Кроме того, с игроками, которые выходят на драфт, можно переписываться, созваниваться. С этим нет проблем. Также все примерно понимают его систему подготовки. Если это игроки 2002 года рождения, выступающие в ЦСКА или «Витязе», то мы понимаем разницу тренерского мастерства, которое в них вкладывается».



На ближайшем драфте – уже при помощи Смирнова – «Харрикейнз» подыскали для себя ещё двух россиян: вратаря Петра Кочеткова забрали своим вторым пиком под общим 36-м номером, а форварда Кирилла Слепца – под 152-м.

Пётр Кочетков Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

На драфте-2020 форму «ураганов» смогли примерить трое русских: Василий Пономарёв (третий пик «Каролины» и общий 53-й номер), Александр Никишин (четвёртый пик «Каролины» и общий 69-й номер), а также Александр Пашин (шестой пик «Каролины» и общий 199-й номер).

В прошлом году «Харрикейнз» снизили темп и из 13 пиков потратили на россиян только два, причём оба в последнем раунде: Егор Наумов и Никита Гуслистов ушли уже в третьей сотне.

Пока единственным россиянином, основательно заигравшим в НХЛ, остаётся Свечников. Но всё идёт к тому, что ещё двое смогут присоединиться к нему совсем скоро. Кочетков в прошедшем сезоне воспользовался неожиданной возможностью: в концовке регулярного чемпионата оба вратаря основы «Каролины» получили травмы, и Петру пришлось дебютировать в лучшей лиге мира. С задачей голкипер справился уверенно, а в июне вместе с фармом «Харрикейнз» стал чемпионом АХЛ.

Никишин за последний сезон превратился в основного защитника «Спартака» и на Олимпиаде в Пекине выходил в первой паре обороны, получая порой свыше 20 минут игрового времени. Контракт Александра с московским клубом истекает 30 апреля 2024 года – кажется, это и есть дата его отъезда в Северную Америку.

Говорить о перспективах только что задрафтованных хоккеистов рано, но оценить их способности нам поможет ассистент генерального менеджера «Каролины» Даррен Йорк. На официальном сайте «ураганов» он охарактеризовал игроков, в пользу которых клуб сделал выбор.

Глеб Трикозов, выбран под №60

«Трикозов – невероятно высококлассный атакующий игрок. Он очень умён при игре с шайбой, отлично доставляет его из нейтральной зоны в зону атаки», – утверждает Йорк.

Глеб Трикозов Фото: photo.khl.ru

Распознать атакующие возможности форварда «Омских Ястребов» смог бы любой, кто хоть немного следит за МХЛ. В прошедшем сезоне Трикозов набрал 45 очков в 35 матчах регулярки и 18 раз отметился в 13 играх плей-офф. И это – в 17 лет. Для сравнения, Егор Чинахов – 21-й номер драфта-2020 – в этом возрасте записал в свой актив 16 очков в 37 играх.

Александр Перевалов, №71

Представитель ярославской школы хоккея почему-то остался без публичной характеристики от Йорка. Возможно, в «Каролине» решили, что достоинства Александра Перевалова слишком очевидны. В минувшем сезоне он дебютировал в МХЛ и КХЛ. Среди мастеров нападающий провёл пять безочковых матчей, а вот рядом со сверстниками сумел показать свои лучшие стороны. В 45 матчах у Перевалова 25 шайб и 25 передач. Но есть тревожный сигнал: в плей-офф форвард почти не был заметен.

Александр Перевалов Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

Владимир Грудинин, №156

«Грудинин играл против мужиков, был в сборной. Он хорошо катается. Мы наблюдали на уровне сборных, что он может справиться с силой более старших, крупных и сильных игроков – это здорово. На ЮЧМ он показал способность по-настоящему раскрываться на чужой синей линии. Он хорошо отделялся от соперников, хорошо защищался, это было захватывающе для нас», – комментирует Йорк.

Владимир Грудинин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Грудинин, в отличие от Трикозова, уже успел попробовать себя в КХЛ. Защитник 13 раз надевал свитер взрослого ЦСКА, причём в победном для армейцев плей-офф принял участие в семи играх. В МХЛ Грудинин зарекомендовал себя как надёжный защитник-домосед. За 72 матча в лиге у него только два гола и 19 очков, зато Владимир никогда не сваливался в отрицательную зону по показателю полезности.



В «Каролине» отмечают атлетизм Грудинина, и вы могли бы подумать, что это крупный хоккеист. На самом деле рост Александра по последним измерениям – около 176 см, а вес не превышает отметку в 70 кг.

Александр Пелевин, №205

«Пелевин похож на Грудинина тем, что способен играть плотно. Как только он переедет в Северную Америку, ему будет легче играть в атаке из-за его хорошего катания», – цитирует Йорка сайт «Каролины».

Александр Пелевин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Александр Пелевин обладает более приличными габаритами и часто ими пользуется. Защитник нижегородской «Чайки» всегда готов скинуть перчатки и провести мощный силовой приём. В 88 играх в МХЛ у него 134 минуты штрафа. Но на льду Александр всё же эффективнее: «+38» – общий плюс-минус Пелевина в карьере.