«Лучший партнёр для Панарина». «Рейнджерс» пойдут ва-банк и возьмут звезду для россиянина?

Спустя пять лет связка Кейна и Панарина может воссоединиться на Бродвее. Но так ли сильно Патрик нужен «Рейнджерс»?

Открывающийся 13 июля рынок свободных агентов в НХЛ обещает стать одним из самых интересных в Северной Америке за последние годы. Очень многие клубы имеют откровенные дыры в своих составах, но давящий потолок зарплат не позволяет одним махом закрыть все проблемные позиции. К категории таких команд относится и «Нью-Йорк Рейнджерс», испытывающий определённые проблемы с центральной осью.

Судя по поступающей информации из Нью-Йорка, генеральный менеджер «синерубашечников» Крис Друри принял решение не продлевать контракты – ни с Райаном Строумом, ни с Эндрю Коппом. Изначально казалось, что как минимум один из двух североамериканских форвардов должен остаться в «Рейнджерс», но, по всей видимости, этого не случится.

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В условиях потери Строума «синерубашечники» должны были выйти на рынок свободных агентов в поисках центра во второе звено. Но неожиданно перед «Рейнджерс» нарисовался совсем другой вариант для усиления состава. За несколько часов до начала драфта руководство «Чикаго Блэкхоукс» провернуло удивительный обмен – фактически за мешок картошки (за драфт-пики) в «Оттаву Сенаторз» был скинут нападающий Алекс Дебринкэт, проведший потрясающий регулярный чемпионат.

В минувшем сезоне 24-летний форвард забросил 41 шайбу в 82 матчах, с большим отрывом став лучшим снайпером в своей команде. Их связка с Патриком Кейном могла стать фундаментом, вокруг которого «ястребы» могли строить новую команду. Но, подарив Дебринкэта «сенаторам», в «Чикаго» по сути расписались в том, что в ближайшие несколько сезонов команда не будет решать никаких турнирных задач. К тому же на следующий день завершил карьеру защитник «Эдмонтона» Данкан Кит, что привело к наложению на «Блэкхоукс» значительных штрафных санкций.

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В течение следующих двух сезонов платёжная ведомость «Чикаго» будет значительно урезана, что также не добавляет оптимизма лидерам команды. В этой связи и началась большая дискуссия на тему того, что многолетний символ «Блэкхоукс» Патрик Кейн готов покинуть американскую команду. 33-летний форвард был выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ в 2007 году. На протяжении следующих 15 сезонов уроженец Баффало был постоянным лидером команды, демонстрируя отличную результативность.

В составе «Чикаго» Патрик выиграл три Кубка Стэнли и завоевал массу индивидуальных наград в НХЛ. Но последнее время результаты команды оставляли желать много лучшего. За последние пять сезонов «ястребы» лишь однажды принимали участие в розыгрыше Кубка Стэнли. И то – это произошло в том сезоне, когда из-за коронавируса была изменена схема проведения плей-офф и был добавлен квалификационный раунд. Контракт Кейна с «Блэкхоукс» с зарплатой в $ 10,5 млн рассчитан ещё на один сезон, и уже всем довольно очевидно, что и этот сезон не будет для команды успешным.

Патрик Кейн Фото: nhl.com

«В течение последних дней «Чикаго» сделал несколько перестановок в своём составе, в результате которых из команды ушли нападающие Алекс Дебринкэт и Кирби Дак. Теперь звёздный форвард «Чикаго» размышляет о своих перспективах в клубе. Нападающий и его представитель в ближайшее время встретятся с руководством «Блэкхоукс». Темой для разговора станет дальнейшее будущее 33-летнего форварда в команде», — написал журналист Давид Паньотта, подорвав информационную бомбу.

Многие североамериканские журналисты моментально начали рассматривать Патрика в качестве потенциального усиления для других команд лиги. И одним из самых заманчивых вариантов является возможное воссоединение Кейна с его бывшим партнёром по «Чикаго» Артемием Панариным. Именно американский форвард стал проводником россиянина в сильнейшей лиге мира. И широко известно, насколько сильно Патрик и Артемий получали удовольствие от совместного нахождения на льду.

Панарин, в отличие от Кейна, выступал за «Чикаго» гораздо меньше – в сезонах-2015/2016 и 2016/2017. Но этого времени россиянину вполне хватило для того, чтобы стать в команде своим и заслужить звание одного из любимцев болельщиков. Ну а связку Панарина с Кейном публика и вовсе обожала. Не только за её результативность, но и за хорошее чувство юмора обоих игроков и желание доставить людям удовольствие. Панарин и Кейн никогда не мучились на льду. Они именно играли.

«Я играл вместе с Панариным всего пару лет. Но его понимание игры было очень похоже на моё. Это было очень забавно. Мы просто играли вместе и были практически отражением друг друга. Наверное, в самый весёлый хоккей в своей жизни я играл именно с ним», – говорил Кейн в апреле 2020 года.

Интересно и то, что Кейн помог Панарину в «Чикаго» прилично заработать. Артемий благодаря своей результативности получил хорошие бонусы, намного превысившие его основную зарплату в $ 812,5 тыс. в год. За два года в «Блэкхоукс» Панарин набрал в общей сложности 151 балл за результативность. 35 очков – голевые передачи на клюшку Кейну, а 45 – голы Панарина после передач Кейна.

«Мне печально видеть, когда уходят такие игроки, как Панарин. Это индивидуально сильный форвард, у нас сложилось отличное взаимопонимание в тройке. Артемий — очень азартный парень, настоящий боец. На льду он умел делать в «Чикаго» что-то особенное», — сетовал расстроенный Кейн после обмена россиянина в «Коламбус».

Кейн, Панарин и их партнёры по «Чикаго» Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Спустя пять лет Патрик и Артемий могут воссоздать свою связку, но теперь уже в форме «Рейнджерс». И это не какие-то влажные мечты, а вполне реальный вариант, если в стане «синерубашечников» посчитают, что такая сделка имеет смысл для клуба. Разумеется, не может быть и речи, чтобы в нью-йоркской команде были готовы взять на себя весь текущий контракт Кейна. Такой обмен просто похоронит платёжную ведомость Парней с Бродвея. Но в НХЛ широко распространены такие случаи, когда прежняя команда удерживает за собой часть зарплаты хоккеиста, взамен получая набор ценных активов.

«Я начал говорить о Кейне в прошлом году и, возможно, не остановлюсь до тех пор, пока правый вингер, выигравший три Кубка Стэнли с «Чикаго» и являющийся, вероятно, лучшим партнёром по звену для Панарина, не перейдёт в какую-либо другую команду.

В контракте Кейна, которому исполнится 34 года в ноябре, прописан полный запрет на обмен, его кэпхит – $ 10,5 млн. Он сам контролирует своё будущее. Он может отправить себя на Бродвей.

Если «Блэкхоукс» удержат 50 процентов зарплаты в своей платёжной ведомости, кэпхит Кейна будет равен $ 5,25 млн, как и у Джей Ти Миллера, у которого также контракт истекает через год.

Кого бы вы хотели выбрать для своего состава на первый матч плей-офф в 2023 году – Кейна или Миллера? Кого бы вы предпочли в свой состав на марафон из 82 игр – Кейна или Миллера?» – написал один из инсайдеров по делам «Рейнджерс» Ларри Брукс.

Сейчас «Рейнджерс» располагают довольно большим набором активов, которые в теории могут быть интересны другой команде НХЛ. В первую очередь речь идёт о защитниках Заке Джонсе и Нильсе Лундквисте, а также о нападающих Виталии Кравцове и Каапо Какко. Фамилии именно этой четвёрки игроков плюс пакет из драфт-пиков чаще всего фигурируют как часть компенсации за возможный обмен по Кейну.

Но так ли сильно «Рейнджерс» именно сейчас нужен звёздный американец? Вне всяких сомнений, шанс воссоздать его связку с Панариным кажется невероятно заманчивым. Но что тогда делать с центральным нападающим, которого так сильно хотели получить в Нью-Йорке и на которого денег уже не будет? Можно поднять во второе звено чеха Филипа Хитила, но готов ли 22-летний игрок к такой ответственности?

И самое главное, будут ли у клуба деньги в платёжной ведомости через год, чтобы переподписать контракт с Кейном? Или приобретение Патрика будет нацелено исключительно на один сезон, чтобы пойти ва-банк и побороться за Кубок Стэнли в новом чемпионате? На данный момент существует очень много вопросов, на который фронт-офис «Рейнджерс» должен дать ответ себе в самые ближайшие часы.