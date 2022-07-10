Пора на обмен? 6 русских, которые могут сменить команду в НХЛ

Межсезонье НХЛ в самом разгаре. Позади драфт и несколько громких обменов, впереди – открытие рынка свободных агентов и другие обмены. Часть из них может пройти с участием россиян – накануне в слухах о смене команды всплыло имя защитника Ивана Проворова. Рассказываем о нём и других россиянах, кого могут обменять.

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Иван Проворов («Филадельфия»)

Слухи о возможном обмене российского защитника появились ещё в начале весны, перед дедлайном обменов, но тогда были достаточно осторожными, а теперь разгораются вновь. 25-летний россиянин провёл не лучший сезон, закончив его с худшим показателем полезности в карьере (-20), поэтому сейчас его акции несколько упали.

Однако это всё ещё молодой защитник с большим потенциалом, который оказался в стагнации. То, что он играет в одной из худших команд НХЛ, прогрессу тоже не способствует. Для Проворова смена обстановки может стать глотком свежего воздуха, а вот «Филадельфия», вполне возможно, ещё пожалеет об обмене. Если, конечно, он случится.

Но сейчас им надо набирать состав и освобождать место в платёжке, а Проворов – самый дорогой защитник команды с контрактом на $ 6,75 млн, который будет действовать ещё три года.

Илья Михеев («Торонто»)

Из всей вереницы россиян, которые приезжали в «Торонто» в последние годы, закрепился только Михеев, но теперь, вероятно, и он покинет легендарную команду. Всё дело в том, что Илья растёт год от года и контрактный сезон провёл очень сильно, забив 21 гол, и теперь, судья по всему, оказался не по карману «Лифс». В конце июня TSN писал, что Михеев рассчитывает получить зарплату в районе $ 4-5 млн, а «Торонто» даже не делал ему конкретного предложения.

Зато уведомили другие клубы, что готовы обменять права на нападающего, чтобы не отпускать его задаром. Времени остаётся немного, 13 июля Михеев станет неограниченно свободным агентом и сможет сам выбирать клуб. Так что шансов на обмен не так много, но они сохраняются.

Фото: Getty Images

Денис Гурьянов и Антон Худобин («Даллас»)

Гурьянов недавно подписал новый однолетний контракт с клубом на $ 2,9 млн, но его имя всё равно фигурирует в списке основных кандидатов в «Далласе» на обмен. У него был не лучший сезон – всего 11 голов, уменьшение игрового времени, попадания в запас.

Похожая ситуация у Антона Худобина. Героя плей-офф-2020 отправляли в команду «такси», выставляли на драфт отказов. Последний раз он играл 29 января в АХЛ, а весной перенёс операцию на бедре и в данный момент восстанавливается.

При этом «Далласу» надо подписывать Джейка Эттингера, который в этом сезоне застолбил за собой ворота в единоличное владение, а также Джейсона Робертсона, которого тоже ожидает внушительная прибавка к зарплате. Кроме того, надо искать замену Йону Клингбергу, который на 99% выйдет на рынок свободных агентов. Так что попытки обменять Худобина, Гурьянова или сразу обоих – это одновременно и желание увеличить место под потолком зарплат, и избавиться от проблемных для клуба активов.

Фото: Getty Images

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Самое громкое имя в этом списке. Тарасенко после эпопеи с выходом на драфт расширения и несостоявшимся обменом прошлым летом провёл просто фантастический сезон, доказав всем сомневающимся, что травмы и операции его не сломали, а сделали только крепче и сильнее. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром «Сент-Луиса» в прошедшем сезоне, а также установил личный рекорд по количеству очков в НХЛ.

Этим летом вновь всплывает информация – на данный момент только о том, что Тарасенко интересуются другие клубы. В числе кандидатов называются «Каролина» и «Флорида», но они – наверняка не единственные желающие, ведь Тарасенко сейчас на пике и полностью оправдывает свою зарплату, плюс сейчас за него можно выручить куда больше, чем год назад. А следующим летом его контракт подходит к концу, и он всё равно сможет покинуть команду, если не дождётся обмена.

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Виталий Кравцов («Рейнджерс»)

Виталий Кравцов и «Рейнджерс», дубль три. Нападающий уже несколько раз уезжал за океан, но всякий раз возвращался в «Трактор». Много разговоров ходило о том, что у россиянина существуют серьёзные разногласия с руководством «Рейнджерс», но месяц назад Виталий принял решение вернуться ещё раз и подписал новый контракт с клубом на год.

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Соглашение носит односторонний характер, то есть в АХЛ просто так, без драфта отказов, Кравцова уже не отправить. Дорога в НХЛ стала чуть ближе, но в какой именно команде он окажется, ещё неясно.

Кравцов продолжает фигурировать как часть компенсации, если «Рейнджерс» совершат большую сделку. А обменивать игрока на контракте проще, чем только права на него.