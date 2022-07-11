Метания Малкина в интернете и $ 5 млн для Ничушкина. Главные хоккейные новости дня

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 10 июля.

«Филадельфия» ищет варианты обмена Ивана Проворова

25-летний российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов может начать следующий сезон в другом клубе. Об этом сообщает журналист NYI Hockey Now Штефен Рознер в «Твиттере».

Однако, как отмечает источник, сделать это будет достаточно сложно из-за высокой зарплаты хоккеиста – у Проворова осталось три года по контракту с зарплатой в $ 6,75 млн за сезон.



В прошлом сезоне Иван принял участие в 79 встречах за «Флайерз» во всех турнирах, в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «-20» и 34 минутах штрафного времени.

Напомним, ранее «Филадельфия» заполучила из «Каролины Харрикейнз» коллегу по амплуа Проворова – американца Тони Деанджело – и заключила с ним двухлетний контракт с зарплатой в $ 5 млн за сезон.

Иван Проворов Фото: Getty Images

Малкин отписался от «Питтсбурга» в соцсетях. А потом подписался обратно

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отменил подписку на официальный аккаунт клуба в «Инстаграме»*. Аккаунт «пингвинов» не отображается в списке тех, на которые подписан форвард в социальной сети.



В последние дни между игроком и клубом идут переговоры о подписании нового контракта. По информации разных источников, стороны не могут договориться о сроке соглашения. Сам хоккеист считает, что «Питтсбург» его не уважает и уже не считает хорошим игроком.

Ранее The Athletic сообщил, что Малкин из-за этой ситуации находится в подавленном состоянии и на днях к нему приезжал капитан «Пингвинз» и его друг Сидни Кросби, который обеспокоен относительно переживаний Евгения.



* — Компания-владелец «Фейсбук» и «Инстаграм» – Meta – признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

Новость по теме Малкин вернул подписку на «Питтсбург» в соцсетях

Журналист The Athletic: «Вашингтон» подпишет Кемпера в пару к Самсонову

Автор издания The Athletic Пьер Лебрюн прогнозирует, что вратарь «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер, выходящий на рынок свободных агентов, станет игроком «Вашингтон Кэпиталз». Ранее «столичные» обменяли голкипера Витека Ванечека.



«Кэпиталз» ни за что не совершили бы этот обмен, не имея представления о том, кто его заменит в воротах. Я считаю, что потенциально подходящим кандидатом является Кемпер», – написал Лебрюн в своём материале.

The Score включило трёх россиян в топ-25 самых интересных неограниченно свободных агентов

Издание The Score сформировало рейтинг самых востребованных игроков на рынке неограниченно свободных агентов, который откроется 13 июля.



В список из 25 хоккеистов вошли трое российских игроков – нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял четвёртое место, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин расположился на шестой строчке, а их коллега по амплуа Илья Михеев – на 18-й позиции.



По мнению авторов, самыми интересными игроками будут форварды Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Назем Кадри («Колорадо») и Клод Жиру («Флорида Пантерз»).

Журналист ESPN назвал возможную зарплату Ничушкина по новому контракту с «Колорадо»

Журналист ESPN Кевин Уикс поделился мнением, сколько российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет зарабатывать по новому контракту с клубом в случае, если стороны договорятся о соглашении.



«Мой прогноз — если стороны сумеют договориться, то зарплата игрока составит более пяти миллионов, но меньше шести», — написал Уикс.



Напомним, по прежнему контракту Ничушкин зарабатывал $ 2,5 млн. 27-летний россиянин может выйти на рынок свободных агентов 13 июля.

Экс-вратарь «Вашингтона» Холтби может пропустить следующий сезон или завершить карьеру

Экс-голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз» Брэйден Холтби может пропустить следующий сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.



Также существует вероятность, что 32-летний вратарь, в настоящий момент находящийся в статусе неограниченно свободного агента, может объявить о завершении карьеры.



Прошедший сезон Холтби провёл в составе «Далласа». На его счету 24 встречи в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в которых он отразил 91,3% бросков, пропуская в среднем 2,78 шайбы за игру.