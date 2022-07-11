Печальная деградация вратаря-чемпиона. Холтби опускается всё ниже и ниже с каждым годом

Четыре года назад «Вашингтон» стал лучшим в НХЛ. В недолгой финальной серии с новичком лиги «Вегасом» «столичные» забрали вожделенный, долгожданный Кубок Стэнли и всё лето безудержно праздновали историческую победу.
В той команде было много героев. От невероятных Овечкина с Кузнецовым до вспыхнувшего буквально на один кубковый поход Деванте Смит-Пелли. Однако особняком — как это часто бывает — стояла фигура вратаря. В 2018-м в «Вашингтоне» ещё только растили Витека Ванечека в фарм-клубе и ждали Илью Самсонова из России, а рамку в чемпионской команде защищал канадец Брэйден Холтби. Тоже, кстати, проспект «Кэпиталз» из четвёртого раунда драфта-2008.
Холтби не показал какую-то феноменальную статистику (КН 2,16 и 92,2% ОБ — очень хорошие цифры, но не более), но вне всяких сомнений стал важнейшим пазлом в триумфальной мозаике «Вашингтона». Холтби был надёжен и заряжал своим спокойствием парней, а ещё в финальной серии он сделал сейв, который позже признали лучшим в году.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Это была концовка второй игры, «Вашингтон» уступал в серии 0-1 и вёл в матче 3:2. Алекс Так из «Голден Найтс» должен был сравнивать счёт, уводить игру в овертайм, где домашние трибуны постарались бы помочь «Вегасу» взять вторую подряд встречу в Неваде. И как знать, смог ли бы тогда «Вашингтон» одержать волевую победу в серии? В реальности же после сейва Холтби «Кэпиталз» уже не проигрывали.
С того феноменального спасения Брэйдена прошло всего четыре года, а в жизни Холтби всё круто поменялось далеко не в лучшую сторону. Он уже давно не в «Вашингтоне», его карьера летит под откос и грозит завершиться уже в 32 года. Что же произошло с обладателем «Везины» и чемпионом НХЛ после главного триумфа в жизни?
Чемпионский год стал третьим для Холтби в «Вашингтоне» после подписания нового контракта, по которому голкипер зарабатывал в среднем $ 6,1 млн за один сезон. Интересно, что как раз в сезоне-2017/2018 чистая зарплата Холтби составила $ 7 млн, а затем пошла на снижение. И это было очень символично: пиковый Брэйден остался именно весной-летом 2018-го.
Конечно, после чемпионства Холтби продолжил выполнять роль основного голкипера «Вашингтона». В системе клуба росли Самсонов и Ванечек, но «столичные» всецело доверяли канадцу, который создавал образ идеального спортсмена для Америки: Холтби совмещал отличную игру в хоккей с обширной общественной деятельностью, откликавшейся на самую актуальную повестку. Так, Холтби не раз посещал ЛГБТ-парады, словом и долларом помогал темнокожему сообществу после резонансной истории с Флойдом и даже выражал беспокойство по поводу дискриминации индейцев в Канаде.
Регулярка в сезоне-2018/2019 для Холтби по статистике выдалась даже лучшей, чем год назад, однако в плей-офф «Вашингтон» постигло разочарование — вылет в первом раунде. С началом следующего сезона Брэйден стал играть заметно хуже, в воротах «Кэпиталз» чаще появлялись его сменщики, и даже пошли разговоры о возможном обмене Холтби в дедлайн. До этого не дошло, однако после второго подряд провала в плей-офф генменеджер «Вашингтона» Тодд Маклеллан сразу заявил, что канадский вратарь выйдет на рынок свободных агентов. Это означало, что в «Вашингтоне» решили перелистнуть страницу и сделать ставку на более молодых голкиперов из системы.
Брэйден Холтби
Фото: Kirk Irwin/Getty Images
Если бы Холтби держал великолепную форму, то его бы, конечно, оставили в столице США. Но Брэйден сдал, и в «Вашингтоне» вполне разумно решили поступить в соответствии с выражением «ничего личного — просто бизнес»: в «Кэпиталз» не захотели вести переговоры с вратарём о новом, сниженном контракте, который сулил бы весьма туманные перспективы.
Но спрос на Холтби, разумеется, был, и новым клубом Брэйдена стал «Ванкувер». В «Кэнакс» канадский вратарь ужался почти на $ 2 млн, зато получил, казалось бы, железное игровое время в клубе, который нуждался в первом номере. Кто бы мог подумать, что возвращение на родину только усугубит ситуацию для Холтби?
В «Ванкувере» канадец выглядел просто ужасно, он показал абсолютно худшую статистику в карьере и по ходу сезона был «съеден» молодым и перспективным Тэтчером Демко. Летом 2021-го «косаткам» пришлось выкупать контракт Холтби, и на следующий день Брэйден оказался в «Далласе».
В Техасе пике вратаря продолжилось. Вообще, изначально было не очень понятно, зачем ему идти в клуб, где уже было несколько возрастных голкиперов плюс талантливый Джейк Эттингер. Холтби не провалился, но отыграл лишь 24 матча в сезоне, а сейчас, судя по всему, не знает, что ему делать дальше.
Так что же всё-таки стало причиной такой грустной и быстрой деградации очень качественного вратаря? Кажется, всё просто: Холтби стал играть чуть хуже, проиграл конкуренцию подрастающему поколению (не единожды), оказался особо никому не нужен и расклеился. Это печально, но именно так обычно работает закон бизнеса в НХЛ. Вчера ты герой, а сегодня тебя выбрасывают на свалку.
Опровергнуть этот тезис удаётся только великим — Ягр, Овечкин, Торнтон, Хара. Холтби же испытание временем не прошёл, хотя удивительно, что «спёкся» Брэйден очень рано — 32 года считается возрастом едва ли не вратарского расцвета.
- 11 июля 2022
-
17:24
-
16:23
-
16:00
-
15:32
-
15:23
-
15:15
-
14:57
-
14:17
-
13:55
-
13:07
-
12:23
-
12:09
-
11:56
-
11:45
-
11:08
-
11:01
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
09:43
-
09:33
-
09:15
-
08:45
-
08:21
-
05:55
-
02:44
-
02:25
-
01:07
- 10 июля 2022
-
23:56
-
23:32
-
22:45
-
22:17
-
21:14
-
20:23
-
19:31