Печальная деградация вратаря-чемпиона. Холтби опускается всё ниже и ниже с каждым годом

Четыре года назад канадец вместе с Овечкиным брал Кубок Стэнли, а сейчас никому не нужен и думает о завершении карьеры в 32 года.

Четыре года назад «Вашингтон» стал лучшим в НХЛ. В недолгой финальной серии с новичком лиги «Вегасом» «столичные» забрали вожделенный, долгожданный Кубок Стэнли и всё лето безудержно праздновали историческую победу.

В той команде было много героев. От невероятных Овечкина с Кузнецовым до вспыхнувшего буквально на один кубковый поход Деванте Смит-Пелли. Однако особняком — как это часто бывает — стояла фигура вратаря. В 2018-м в «Вашингтоне» ещё только растили Витека Ванечека в фарм-клубе и ждали Илью Самсонова из России, а рамку в чемпионской команде защищал канадец Брэйден Холтби. Тоже, кстати, проспект «Кэпиталз» из четвёртого раунда драфта-2008.

Холтби не показал какую-то феноменальную статистику (КН 2,16 и 92,2% ОБ — очень хорошие цифры, но не более), но вне всяких сомнений стал важнейшим пазлом в триумфальной мозаике «Вашингтона». Холтби был надёжен и заряжал своим спокойствием парней, а ещё в финальной серии он сделал сейв, который позже признали лучшим в году.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это была концовка второй игры, «Вашингтон» уступал в серии 0-1 и вёл в матче 3:2. Алекс Так из «Голден Найтс» должен был сравнивать счёт, уводить игру в овертайм, где домашние трибуны постарались бы помочь «Вегасу» взять вторую подряд встречу в Неваде. И как знать, смог ли бы тогда «Вашингтон» одержать волевую победу в серии? В реальности же после сейва Холтби «Кэпиталз» уже не проигрывали.

С того феноменального спасения Брэйдена прошло всего четыре года, а в жизни Холтби всё круто поменялось далеко не в лучшую сторону. Он уже давно не в «Вашингтоне», его карьера летит под откос и грозит завершиться уже в 32 года. Что же произошло с обладателем «Везины» и чемпионом НХЛ после главного триумфа в жизни?

Новость по теме Экс-вратарь «Вашингтона» Холтби может пропустить следующий сезон НХЛ или завершить карьеру

Чемпионский год стал третьим для Холтби в «Вашингтоне» после подписания нового контракта, по которому голкипер зарабатывал в среднем $ 6,1 млн за один сезон. Интересно, что как раз в сезоне-2017/2018 чистая зарплата Холтби составила $ 7 млн, а затем пошла на снижение. И это было очень символично: пиковый Брэйден остался именно весной-летом 2018-го.

Конечно, после чемпионства Холтби продолжил выполнять роль основного голкипера «Вашингтона». В системе клуба росли Самсонов и Ванечек, но «столичные» всецело доверяли канадцу, который создавал образ идеального спортсмена для Америки: Холтби совмещал отличную игру в хоккей с обширной общественной деятельностью, откликавшейся на самую актуальную повестку. Так, Холтби не раз посещал ЛГБТ-парады, словом и долларом помогал темнокожему сообществу после резонансной истории с Флойдом и даже выражал беспокойство по поводу дискриминации индейцев в Канаде.

Регулярка в сезоне-2018/2019 для Холтби по статистике выдалась даже лучшей, чем год назад, однако в плей-офф «Вашингтон» постигло разочарование — вылет в первом раунде. С началом следующего сезона Брэйден стал играть заметно хуже, в воротах «Кэпиталз» чаще появлялись его сменщики, и даже пошли разговоры о возможном обмене Холтби в дедлайн. До этого не дошло, однако после второго подряд провала в плей-офф генменеджер «Вашингтона» Тодд Маклеллан сразу заявил, что канадский вратарь выйдет на рынок свободных агентов. Это означало, что в «Вашингтоне» решили перелистнуть страницу и сделать ставку на более молодых голкиперов из системы.

Брэйден Холтби Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Если бы Холтби держал великолепную форму, то его бы, конечно, оставили в столице США. Но Брэйден сдал, и в «Вашингтоне» вполне разумно решили поступить в соответствии с выражением «ничего личного — просто бизнес»: в «Кэпиталз» не захотели вести переговоры с вратарём о новом, сниженном контракте, который сулил бы весьма туманные перспективы.

Но спрос на Холтби, разумеется, был, и новым клубом Брэйдена стал «Ванкувер». В «Кэнакс» канадский вратарь ужался почти на $ 2 млн, зато получил, казалось бы, железное игровое время в клубе, который нуждался в первом номере. Кто бы мог подумать, что возвращение на родину только усугубит ситуацию для Холтби?

В «Ванкувере» канадец выглядел просто ужасно, он показал абсолютно худшую статистику в карьере и по ходу сезона был «съеден» молодым и перспективным Тэтчером Демко. Летом 2021-го «косаткам» пришлось выкупать контракт Холтби, и на следующий день Брэйден оказался в «Далласе».

В Техасе пике вратаря продолжилось. Вообще, изначально было не очень понятно, зачем ему идти в клуб, где уже было несколько возрастных голкиперов плюс талантливый Джейк Эттингер. Холтби не провалился, но отыграл лишь 24 матча в сезоне, а сейчас, судя по всему, не знает, что ему делать дальше.

Так что же всё-таки стало причиной такой грустной и быстрой деградации очень качественного вратаря? Кажется, всё просто: Холтби стал играть чуть хуже, проиграл конкуренцию подрастающему поколению (не единожды), оказался особо никому не нужен и расклеился. Это печально, но именно так обычно работает закон бизнеса в НХЛ. Вчера ты герой, а сегодня тебя выбрасывают на свалку.

Опровергнуть этот тезис удаётся только великим — Ягр, Овечкин, Торнтон, Хара. Холтби же испытание временем не прошёл, хотя удивительно, что «спёкся» Брэйден очень рано — 32 года считается возрастом едва ли не вратарского расцвета.