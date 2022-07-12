Где окажется Малкин, кто будет вратарём «Вашингтона»? Открытие трансферного окна НХЛ. LIVE

Всё о первых днях работы рынка свободных агентов в лучшей лиге мира.

Отгремел драфт юниоров, и теперь в НХЛ наступает время другого важнейшего летнего события — открывается рынок свободных агентов. 13 июля в 19:00 по московскому времени хоккеисты, которые к этому времени останутся без действующих контрактов, получат статус ОСА (ограниченно свободные агенты, получившие квалификационные предложения) или НСА (неограниченно свободные).

Наибольший интерес, конечно, вызывают именно НСА, так как они выходят на рынок, чтобы посмотреть спрос на себя, взвесить все варианты и подписать наиболее выгодный контракт. Практика показывает, что в первые часы после открытия рынка совершается большинство сделок (в том числе и очень громких), так как генменеджеры клубов и агенты хоккеистов работают постоянно, и далеко не вся информация от них попадает в прессу.

Ну а пока рынок не открылся, происходит много любопытных обменов, продлений контрактов — словом, летняя движуха в НХЛ началась! И «Чемпионат» предлагает вам её онлайн-трансляцию.