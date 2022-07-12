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Онлайн-трансляция открытия рынка свободных агентов НХЛ — 2022, кто и куда перешёл, Малкин, последние новости

Где окажется Малкин, кто будет вратарём «Вашингтона»? Открытие трансферного окна НХЛ. LIVE
Елена Кузнецова Лев Лукин
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Онлайн-трансляция открытия рынка свободных агентов
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Всё о первых днях работы рынка свободных агентов в лучшей лиге мира.

Отгремел драфт юниоров, и теперь в НХЛ наступает время другого важнейшего летнего события — открывается рынок свободных агентов. 13 июля в 19:00 по московскому времени хоккеисты, которые к этому времени останутся без действующих контрактов, получат статус ОСА (ограниченно свободные агенты, получившие квалификационные предложения) или НСА (неограниченно свободные).

Наибольший интерес, конечно, вызывают именно НСА, так как они выходят на рынок, чтобы посмотреть спрос на себя, взвесить все варианты и подписать наиболее выгодный контракт. Практика показывает, что в первые часы после открытия рынка совершается большинство сделок (в том числе и очень громких), так как генменеджеры клубов и агенты хоккеистов работают постоянно, и далеко не вся информация от них попадает в прессу.

Ну а пока рынок не открылся, происходит много любопытных обменов, продлений контрактов — словом, летняя движуха в НХЛ началась! И «Чемпионат» предлагает вам её онлайн-трансляцию.

Все русские хоккеисты, выходящие на рынок свободных агентов
Live Лев Лукин

У «Торонто» новый голкипер. «Мэйпл Лифс» отдали в «Чикаго» провалившегося Петра Мразека, а вместо него выменяли из «Оттавы» Мэтта Мюррея, при этом 25% кэпхита «сенаторы» оставили себе. Напомним, что Мюррей — это тот парень, который в своё время выиграл конкуренцию у Марка-Андре Флёри в «Питтсбурге», поспособствовав уходу Цветочка из стана «пингвинов». Правда, потом Мюррея совсем замучили травмы.

С ещё одним вратарём — Джеком Кэмпбеллом — в «Торонто» договориться пока не могут. Да и теперь в этом нет смысла?

13:19 Лев Лукин

Григорий Дронов — новый россиянин в НХЛ! Впрочем, не будем торопить события, ведь экс-защитник «Магнитки» пока подписал лишь пробный контракт с «Аризоной».

13:18 Лев Лукин

В «Чикаго» в преддверии открытия рынка сходят с ума. «Чёрные ястребы» избавляются от всех полезных активов, ставя Патрика Кейна и Джонатана Тейвза в дурацкое положение.

«Чикаго» выкуривает суперзвёзд НХЛ, сливая всех приличных игроков. Что вообще происходит? «Чикаго» выкуривает суперзвёзд НХЛ, сливая всех приличных игроков. Что вообще происходит?
12:49 Лев Лукин

Все русские хоккеисты, выходящие на рынок свободных агентов

Сегодня стало известно, что на рынок свободных агентов выходит две весьма крупные российские фигуры. Евгений Малкин не удовлетворён тем, что ему предлагает «Питтсбург», и хочет посмотреть все варианты, а «Вашингтон» неожиданно отказался делать квалификационное предложение Илье Самсонову. Это говорит о том, что «Кэпиталз» полностью обновят вратарскую бригаду, ведь ранее они обменяли Витека Ванечека в «Нью-Джерси».

А теперь читаем про всех россиян, которые выходят на рынок этим летом.

Малкин хочет выбирать, от Самсонова отказались. Все русские на рынке свободных агентов НХЛ Малкин хочет выбирать, от Самсонова отказались. Все русские на рынке свободных агентов НХЛ
12:41 Лев Лукин

Наш текст про главных неограниченно свободных агентов этого рынка.

Главные свободные агенты НХЛ. За некоторых из них клубы будут готовы драться Главные свободные агенты НХЛ. За некоторых из них клубы будут готовы драться

Правда, теперь уже вычёркиваем из этого списка Ничушкина. Валерий сегодня сорвал большой куш, подписавшись с «Колорадо» на 8 лет и $ 49 млн!

Ничушкину насыпали $ 49 млн! Но щедрость чемпиона НХЛ может стать роковой Ничушкину насыпали $ 49 млн! Но щедрость чемпиона НХЛ может стать роковой
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