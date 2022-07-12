СКА собрал шикарный тренерский штаб. От величины фамилий захватывает дух

Перед началом предсезонной подготовки в петербургском СКА назвали полный состав тренерского штаба, который будет работать с командой в новом чемпионате. Сделал это лично главный тренер армейцев Роман Ротенберг, и в его сообщении было несколько сюрпризов: оказалось, что красно-синие собрали шикарную управленческую команду, а от величины некоторых фамилий (и от предвкушения их совместного творчества) просто захватывает дух.

Тренерский штаб СКА на сезон-2022/2023

Главный тренер — Ротенберг Роман Борисович;



тренер — Лещёв Альберт Викторович (работа с защитниками, меньшинство);



тренер — Шафранов Константин Витальевич (работа с нападающими, большинство);



тренер — Зубов Сергей Александрович (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с защитниками);



тренер — Корешков Евгений Геннадьевич (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с нападающими);



исполнительный директор — Точицкий Андрей Валерьянович;



тренер — Бабинцев Алексей Геннадьевич (комплексная работа с полевыми);



тренер по развитию — Бохнер Даниэль (развитие индивидуальных навыков);



тренер вратарей — Перссон Стефан (подготовка вратарей);



тренер вратарей — Орлов Павел Валерьевич (подготовка вратарей);



тренер по физподготовке — Нехороших Артём (общефизическая подготовка);



тренер по физподготовке — Слоунвайт Крейг (индивидуальная физическая подготовка);



тренер по физподготовке — Трошин Александр Васильевич (индивидуальная физическая подготовка).

Главное приобретение СКА на тренерскую скамейку — Евгений Корешков, который в Петербурге получил должность «помощника главного тренера по общим вопросам». Потрясающий хоккеист эпохи 90-х и начала нулевых работает наставником с 2008 года и считается одним из самых топовых тренеров-ассистентов в КХЛ. Особенно раскрылся Корешков в ЦСКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина: один раз в штабе Игоря Никитина, второй — в штабе Сергея Фёдорова.

Евгений Корешков Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

В обоих случаях Корешков был тем человеком, который отвечал за игру нападающих, а также за ключевые тактические моменты. Ему комфортно работать в тени главного тренера, не привлекая к себе лишнее внимание — поэтому он и не рвётся на повышение. При этом именно Корешков является мозговым центром всего штаба и принимает важнейшие решения. Помните, как ЦСКА удивил всех, когда снимал вратаря в овертайме? Так вот, это была идея первого помощника Сергея Фёдорова.

Второе большое имя в штабе СКА — Сергей Зубов. Легендарный защитник 10 лет назад начинал свой тренерский путь в Санкт-Петербурге, позднее даже поработал главным в невских армейцах, но очередной приход в СКА Зубов встречает уже совсем в другом статусе. За его плечами годы работы главным тренером в «Сочи», рижском «Динамо» молодёжной сборной России, а также он «рулил» национальной командой в отдельных матчах. Зубов — опытный, много повидавший специалист, знающий всё про оборону. Стоит отметить, что, будучи главным тренером, он ставил своим командам структурный, но не слишком смотрибельный хоккей, но в роли помощника Зубов должен быть максимально эффективен, и с него никто не будет спрашивать за зрелище.

Сергей Зубов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо Корешкова и Зубова — двух разносторонних помощников Романа Ротенберга, которые по идее должны идеально дополнять друг друга — в СКА по-прежнему работает топ-специалист по большинству Константин Шафранов. Два года назад он поставил потрясающую игру при розыгрыше лишнего «Авангарду», благодаря которой омичи взяли Кубок Гагарина.

Алексей Бабинцев, Даниэль Бохнер, Артём Нехороших, Альберт Лещёв — это относительно старая гвардия специалистов в системе СКА. Второй год в Санкт-Петербурге проведут тренер вратарей Стефан Перссон и наставник по индивидуальной физической подготовке Крэйг Слоунвайт.

Ещё больше усовершенствовать тренерский штаб армейцев призваны два специалиста-консультанта. Помогать советом Роману Ротенбергу и его команде теперь будет патриарх отечественного тренерского цеха Владимир Юрзинов-старший, а также Валерий Брагин. Да, Валерия Николаевича, который ещё в середине прошлого сезона был главным тренером СКА, отодвигают от активной работы, но уже много раз был сказано, что управление клубом нон-стоп — это не совсем то, в чём силён Брагин. Сейчас же он, вероятно, будет спокойно заниматься поиском и развитием молодых талантов для петербуржцев. В такой роли экс-тренер сборной России будет выглядеть намного гармоничнее.

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Таким образом, Роман Ротенберг — всё ещё начинающий главный тренер — собрал вокруг себя команду опытных профессионалов, получив в результате один из самых сбалансированных тренерских штабов в лиге. В прошлые годы проблемой Ротенберга как раз было то, что он старался объять необъятное и самостоятельно контролировать абсолютно все процессы, убирая из окружения людей с харизмой и мнением.

Похоже, что сейчас наставник СКА кардинально меняет подход к своей работе. И за работой команды его подчинённых (как на льду, так и на скамейке) в следующем сезоне будет очень любопытно наблюдать.