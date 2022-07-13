Малкин дожал «Питтсбург»! Россиянин получит $ 24,4 млн и шанс красиво завершить карьеру

Самая главная интрига энхаэловского межсезонья разрешилась. Евгений Малкин остаётся в «Питтсбурге», хотя ещё накануне всё говорило об обратном исходе. Даже агент хоккеиста Геннадий Ушаков утверждал, что его клиент выйдет на рынок свободных агентов.

«У нас не вышло договориться. Мы предложили контракт, который посчитали заслуженным. Ходили слухи, что мы хотели дать игроку соглашение на четыре года. Однако это не соответствует действительности», – а так за семь часов до подписания соглашения в публичное поле ворвался президент «Пингвинз» Брайан Бурк.

Теперь можно только гадать, что случилось в этом промежутке, но «Питтсбург» всё же выложил перед россиянином контракт на четыре сезона. Кэпхит по договору составит $ 6,1 млн. Фактически это означает, что на уступки пошёл именно клуб, а не игрок. Малкин сам несколько раз высказывался о собственных планах на будущее. В каждом из комментариев Евгений выражал надежду на то, что ему удастся завершить карьеру в «Пингвинз», но в то же время оговаривал своё нежелание работать за бесценок.

Новая зарплата Малкина будет на $ 3,4 млн ниже, чем старая. Россиянину достаётся почти то же самое, что и его многолетнему партнёру Крису Летангу, который подписался с «Питтсбургом» на прошлой неделе – только срок соглашения у защитника больше на два года.

По сути, Малкин получает всё, на что он мог бы рассчитывать в положении заслуженного ветерана. Теперь у 35-летнего хоккеиста есть довольно глубокая перспектива и приличный контракт, зато необходимость заниматься переездом отсутствует.

Но что за эти деньги получает «Питтсбург»? Очевидно, что отъезд Малкина стал бы серьёзным репутационным поражением клуба. За полтора десятилетия болельщики «пингвинов» привыкли к Евгению и полюбили его. Теперь с высокой вероятностью Малкин закончит с хоккеем именно в «Питтсбурге» – из этого можно будет сделать красивую историю.

Кроме того, подписывая Малкина, «Пингвинз» уходят от конфликта с Сидни Кросби. Капитан команды приезжал домой к Евгению поддерживать его в последние дни переговоров, а когда они зашли в тупик, выражал своё негодование руководителям клуба.

Сидни Кросби Фото: nhl.com

В игровом плане подписание Малкина – безусловный риск. Подверженный травмам хоккеист, который по возрасту уже ближе к 40, чем к 30, – оставаться уверенным в такой фигуре довольно сложно. С другой стороны, в полном здравии Евгений всё ещё очень опасен. За половину прошлого сезона Малкин, будучи центрфорвардом, забросил 20 шайб. Бросок, видение площадки, чтение игры, чувство партнёра – всё это по-прежнему при нём.

Наверняка в «Питтсбурге» могли и хотели пойти на принцип и расстаться с нападающим. Но в таком случае пришлось бы искать замену на дефицитную позицию центра второго звена. На рынке таких персонажей немного. Самый очевидный кандидат – свежеиспечённый чемпион из «Колорадо» Назем Кадри. Однако канадец ливанского происхождения обладает сомнительной репутацией и только в 31 год провёл свой первый выдающийся сезон в лиге. У «Питтсбурга» он бы наверняка запросил ещё больше, чем Малкин, как больше были бы и потенциальные издержки от его встраивания в новую систему.

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«Евгений – это талант поколения, который войдёт в историю НХЛ как один из величайших игроков. Его хоккейное резюме и индивидуальные достижения высоко говорят о нём как о хоккеисте, и мы в восторге от того, что сможем наблюдать за тем, как он продолжает оставлять своё наследие в «Питтсбурге», – прокомментировал сделку с Малкиным генменеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл.

Что же, если Евгений и «Питтсбург» полюбовно закончили настолько сложные переговоры, то и на льду, наверное, как-нибудь разберутся.