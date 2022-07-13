Малкин точно станет легендой «Питтсбурга». Ему покорятся головокружительные цифры

Это было волнительно и под конец немного нервно, но справедливость в итоге восторжествовала. Евгений Малкин остаётся там, где и должен, в единственной команде, за которую играл в НХЛ. Со своими канадским и франкоканадским братьями — Сидни Кросби и Крисом Летангом. Они провели вместе 16 лет — и проведут ещё четыре. За это время Малкин сможет покорить несколько значимых исторических достижений и окончательно закрепиться в звании одной из величайших легенд «Питтсбурга».

1000 матчей

Пока что единственный игрок в истории «Питтсбурга» с 1000 матчами за плечами – это Сидни Кросби, на его счету 1108 игр. Вторую строчку с 981 матчем занимает Малкин, то есть юбилейный матч он может провести уже этой осенью.

Перед этим Евгению предстоит обойти по этому показателю двух россиян – Александра Могильного и Андрея Маркова, которые сыграли по 990 матчей в НХЛ. Это выведет его на восьмое место в истории среди соотечественников. В дальнейшей перспективе – попадание в русский топ-5.

Кстати, следующим после Малкина справить 1000 матчей должен Крис Летанг, на его счету сейчас 941 игра. Тогда Кросби, Малкин и Летанг повторят рекорд НХЛ. Только дважды в истории лиги три партнёра по команде сыграли 1000+ матчей за один клуб – Анри Ришар, Жан Беливо и Клод Прово из «Монреаля» сделали это в 1950--1970-х, а вторым трио стали Дастин Браун, Анже Копитар и Дрю Даути из «Лос-Анджелеса».

Евгений Малкин Фото: Getty Images

500 голов

Малкин является лучшим российским ассистентом в истории НХЛ, но и бросок у него тоже отменный. Он может стать вторым россиянином после Александра Овечкина и третьим игроком в истории «Питтсбурга» после Лемье и Кросби, добравшимся до отметки в 500 голов. Правда, придётся запастись терпением. Сейчас в его активе 444 шайбы, при удачных раскладах до юбилейной отметки Евгений доберётся в сезоне-2023/2024.

А в сезоне-2022/2023 будем болеть за то, чтобы Малкин вошёл в тройку лучших российских снайперов. Сейчас она выглядит так: Овечкин (780), Фёдоров (483), Могильный (473). Если Евгений будет забивать в среднем по голу за два матча, как было в этом году, то должен обогнать Могильного и приблизиться к Фёдорову на расстояние вытянутой руки. Также он должен обойти Фёдорова и стать вторым бомбардиром среди россиян всех времён. Для этого будет достаточно набрать 34 очка.

Топ-50 бомбардиров НХЛ

Малкин занимает 57-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времён, и до топ-50 – рукой подать, всего лишь 51 очко. Правда, надо учитывать, что на 52-м месте расположился Патрик Кейн с 1180 очками, но всё равно около 60 очков в следующем сезоне введут Евгения в элитную компанию. 1200 очков Малкину тоже практически гарантированы, а если не подведёт здоровье, то до конца карьеры можно замахнуться и на 1300. Таких бомбардиров за всю историю было всего 36. И этого игрока НХЛ прокатила с включением в список 100 величайших хоккеистов! До сих пор этому нет никакого логического объяснения.

Победные голы

Рекорд «Питтсбурга» по победным голам (78) сейчас делят трое – Яромир Ягр, Кросби и Малкин. Первый уже давно выбыл из гонки, а соревнование оставшихся двух будет продолжаться ещё четыре года.

Рекорд по штрафу

Почти по всем показателям Малкину практически невозможно превзойти Кросби, но есть один необычный рекорд, который покорится Евгению в ближайшее время. Рекорд «Питтсбурга» по штрафным минутам. Сейчас он принадлежит Кевину Стивенсу (1048 минут), у Малкина – 1008 минут штрафа.

Топ-3 в истории НХЛ по суммарному заработку

Это достижение покорится Малкину независимо от того, как он будет играть. После истечения срока нового контракта, подписанного на четыре года, Джино войдёт в тройку лучших игроков НХЛ по суммарному заработку за время карьеры.

По данным CapFriendly, на момент завершения сезона-2021/2022 российский форвард в общей сложности за время выступлений в НХЛ заработал $ 118,7 млн. Он уступает только Ши Уэберу ($ 126 млн), Яромиру Ягру ($ 128,1 млн), Александру Овечкину ($ 137,2 млн) и Сидни Кросби ($ 138,3 млн). Уэбер в ближайшие четыре года получит суммарно $ 6 млн. Ягр уже завершил карьеру в НХЛ.

У Овечкина также остаётся четыре года соглашения с кэпхитом $ 9,5 млн за сезон. Кросби имеет контракт ещё на три сезона и годовую зарплату $ 8,7 млн.

Малкин по новому контракту заработает $ 24,4 млн за четыре сезона и, таким образом, к моменту завершения контракта обойдёт Ягра и Уэбера.

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Четвёртый Кубок Стэнли

Почему нет? Понятно, что звёзды «Питтсбурга» с каждым годом не молодеют, но ведь шансы на чемпионский титул всё равно есть. Это уже задача руководства «Питтсбурга» — собрать вокруг своего легендарного костяка команду, которая сможет принести им ещё один трофей. Тогда Малкин может стать первым четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли из России.