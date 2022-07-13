Пять франшиз, которые станут слабее, если не найдут свободных денег в ближайшее время.

Скинуть Бобровского или Проворова? У кого из клубов НХЛ проблемы с потолком зарплат

Сегодня в НХЛ открывается рынок свободных агентов. В преддверии этого события «Чемпионат» рассказывает, какие из клубов лиги испытывают наибольшие трудности с тем, чтобы уложиться под потолком зарплат и удержать свой уровень.

«Вегас»

С финансовой точки зрения в наихудшем положении находятся вице-чемпионы-2018. Действующие контракты с клубом имеют только 16 хоккеистов, а развернуться в платёжке уже негде.

Помещение Ши Уэбера в список долгосрочно травмированных не решает для «Вегаса» и половины текущих задач. У клуба нет второго вратаря, а как минимум один из трёх ограниченно свободных агентов – Николас Рой – будет требовать прибавку в зарплате до $ 3 млн.

«Филадельфия»

«Флайерз» начали перестройку с назначения нового главного тренера – Джона Тортореллы. И если у этого действия было обоснование, то первый шаг «лётчиков» на рынке игроков выглядел сомнительно: в обмен на несколько драфт-пиков «Филадельфия» заполучила Тони Деанджело, хотя не испытывала дефицита в атакующих защитниках с пробелами в оборонительной игре.

Теперь, вероятно, кому-то из них – Джеймсу ван Римсдайку или Ивану Проворову – придётся уйти. С учётом того, что «Филадельфия» присматривается к Джонни Годро, слово «вероятно» из этой конструкции можно убрать – и вопрос только в том, кого из защитников заставят уступить место.

«Тампа»

Жюльену БрисБуа доводилось решать более сложные задачи, но и сейчас «Лайтнинг» необходимы его менеджерские таланты. У «Тампы» уже есть 20 подписанных хоккеистов и ни одного ограниченно свободного агента, а $ 6,785 млн, освобождённые после обмена с участием Брента Сибрука, дают пространство для размашистого манёвра.

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Только и этого будет мало, если БрисБуа попытается одновременно сохранить таких важных игроков, как Ондржей Палат и Ян Рутта. В издании The Athletic предполагают, что разменной монетой в этом деле может стать Алекс Киллорн. Впрочем, расставание с ним тоже будет сложным и неидеальным решением.

«Айлендерс»

Трудно представить, что в календаре Лу Ламорелло на июль есть выходные. Генеральному менеджеру «островитян» катастрофически нужны защитники – пока на контрактах только четыре хоккеиста этого амплуа. Пятого – Александра Романова – «Айлендерс» получили в обмен на 13-й пик последнего драфта, но даже такая жертва – лишь полбеды. По данным The Evolving Hockey, зарплаты россиянина и Ноа Добсона в сумме превысят $ 10 млн, а это почти весь «воздух» «Нью-Йорка» под потолком.

В такой ситуации Ламорелло наверняка задумается о кандидатах на выход. Один из наиболее очевидных – Семён Варламов, всё ещё зарабатывающий больше Ильи Сорокина.

Семён Варламов Фото: nhl.com

«Флорида»

Необходимость вписаться под потолок зарплат больнее всего бьёт по атаке «Пантерз», которой и без того нанесён серьёзный урон. В начале месяца Энтони Дюклер, проведший свой лучший сезон, перенёс операцию на ахилле – ближайшие полгода он будет вне игры. При этом пока непонятно, удастся ли «пантерам» спрятать контракт форварда в LTIR.

Если нет, то всё плохо. Всё сильнее слухи о том, что «Флорида» потеряет Клода Жиру – это подтолкнёт к поиску плюс-минус равноценной альтернативы, а значит, придётся раскошелиться. Кроме того, у «Пантерз» в принципе недобор по форвардам – пока их только 10.

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Разрешить все кадровые проблемы одним махом мог бы обмен Сергея Бобровского. 10-миллионный контракт российского голкипера – слишком тяжёлая ноша для «Флориды», но определённости по поводу того, как её облегчить, в офисе «пантер», похоже, нет.