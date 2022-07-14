Очень странный выбор Годро и вратари для Овечкина. В НХЛ мощно открылся рынок трансферов

В первый день после открытия рынка свободных агентов НХЛ с местом для продолжения карьеры определились почти все российские игроки, у которых была такая необходимость. Но и без их участия трансферная кампания получилась бы насыщенной.

Джонни Годро из «Калгари» в «Коламбус»

Одним из самых ценных лотов на рынке считался Джонни Годро. Он же подписал самый странный контракт этих суток. За несколько часов до открытия трансферного окна стало известно, что Годро отказался продлевать трудовые отношения с «Калгари», который предлагал ему 8-летний договор на $ 80 млн. Вскоре инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что форвард отверг приглашение «Коламбуса» с чеком на $ 12,5 млн в год и сосредоточился на выборе между «Айлендерс» и «Нью-Джерси». Но в итоге выбрал… «Коламбус». В штате Огайо среднегодовая зарплата нападающего составит $ 9,75 млн.

Джонни Годро Фото: nhl.com

Даже если инсайдерская информация оказалась ложной и «Блю Джекетс» не предлагали Джонни больше десятка миллионов, решение хоккеиста всё равно выглядит необъяснимым. Что заставило его поменять симпатичный «Калгари» на не излучающий кубковые перспективы «Коламбус» – большой вопрос, возникший совсем неожиданно.

Клод Жиру из «Флориды» в «Оттаву»

Пару недель назад поступок Клода Жиру тоже мог бы показаться аномалией, но после драфта «Оттава» резко включилась и провела несколько мощных сделок, которые заставили смотреть на неё с уважением. «Сенаторз», например, нашли более стабильного вратаря и заполучили Алекса Дебринкэта из «Чикаго». Так что в канадской столице Жиру будет не только прилично зарабатывать ($ 6,5 млн в среднем по трёхлетнему контракту), но и всерьёз бороться за путёвку в плей-офф – и это как минимум.

Дарси Кемпер из «Колорадо» в «Вашингтон»

«Кэпиталз» не стали тянуть с поиском первого номера и подписали новоиспечённого обладателя Кубка Стэнли. Дарси Кемпер заключил с «Вашингтоном» пятилетнее соглашение на общую сумму $ 26,25 млн. Вариантов остаться в «Эвеланш» у Кемпера, пожалуй, и не было. После того как Джо Сакик договорился с Александром Георгиевым, дни Дарси в «Колорадо» были сочтены.

Бэкапом канадца в «Вашингтоне» будет 28-летний Чарли Линдгрен – он провёл всего 29 матчей в НХЛ, до этого лета выступал за «Сент-Луис». С таким конкурентом Кемперу вряд ли стоит беспокоиться за свои позиции в клубе, но насколько договорённость с ним – выход для самого «Вашингтона»? К 32 годам Кемпер так и не обрёл стабильности, а в плей-офф был слабым звеном чемпионской команды.

Андре Бураковски из «Колорадо» в «Сиэттл»

Ещё один представитель колорадской банды – Андре Бураковски – отправился в «Сиэтл» за пятилетним контрактом на $ 27,5 млн. Примечательно, что по сравнению с соглашением в «Эвс» Бураковски выиграл всего лишь $ 600 тыс в год.

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Винсент Трочек из «Каролины» в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Дуплетом на рынке выстрелили «Рейнджерс». В результате от Андрея Свечникова из «Каролины» в Нью-Йорк к Артемию Панарину переезжает Винсент Трочек. 29-летний нападающий заключил семилетнее соглашение с кэпхитом $ 5,625 млн. Его зарплата выросла почти на миллион. Вполне очевидно, что Трочек – замена Райану Строуму. Тот поехал в «Анахайм», где за ближайшие пять лет разбогатеет на $ 25 млн.

«Синерубашечники» также определились с тем, кто займёт место Георгиева и будет вторым номером после Игоря Шестёркина. «Рейнджерс» подписали контракт на год с 37-летним словацким экс-вратарём «Ванкувера» Ярославом Галаком.

Джек Кэмпбелл из «Торонто» в «Эдмонтон»

После не самого удачного периода в «Торонто» Джек Кэмпбелл постарается перезагрузиться в другом канадском клубе. 30-летний американец едет в «Эдмонтон», где постарается не разочаровать Коннора Макдэвида. Менеджеры «Ойлерз» рассчитывают на Кэмпбелла всерьёз – на подпись ему выставили пятилетний контракт с кэпхитом $ 5 млн.

Братья Стаал во «Флориду»

«Пантерз» вернули из небытия братьев Стаал. 35-летний Марк, в прошлом сезоне защищавший цвета «Детройта», точно будет выступать за «Флориду» – он заключил полноценный контракт на $ 750 тыс. А вот 37-летний Эрик, который уже успел выпасть в АХЛ, подписал пока лишь пробное соглашение.

Бёрнс и Пасиоретти в «Каролину»

Удивить обменами, пока все вокруг торговались со свободными агентами, было непросто, но «Сан-Хосе» и «Каролине» это удалось. «Шаркс» отправили к «Харрикейнз» Брента Бёрнса вместе с Лэйном Педерсоном. В обратном направлении проследовали Стивен Лоренц, права на вратаря Ээту Мякиниеми и выбор в третьем раунде следующего драфта. «Акулы» настолько хотели расстаться с 37-летним Бёрнсом, что взяли на себя обязательства по выплате 33% от его зарплаты в $ 8 млн.

Брент Бёрнс Фото: nhl.com

«Каролина» также воспользовалась проблемами с потолком зарплат у «Вегаса». «Ураганы» урвали у «рыцарей» 33-летнего нападающего Макса Пасиоретти, который в «Вегасе» зарабатывал $ 7 млн в год. Взамен «Каролина» отдала 24-летнего защитника Дилана Коглана.

«Тампа» продлила не только Сергачёва

Кроме того, стоит отметить несколько переподписаний. Особенно в этом аспекте потрудилась «Тампа». Жюльен БрисБуа вслед за Михаилом Сергачёвым продлил соглашения с Эриком Чернаком и нападающим Энтони Чирелли. Оба соглашения рассчитаны на восемь лет и начнут действовать со следующего сезона. Словацкий защитник заработает в общей сложности $ 41,6 млн, а канадский форвард — $ 50 млн.

«Сент-Луис» сохранил второго бомбардира клуба – Роберта Томаса. 23-летний нападающий через год начнёт работать по новому контракту – на восемь сезонов и общую сумму в $ 65 млн. Для Томаса это существенная прибавка – последнее время он получал только $ 2,8 млн.

Никита Задоров останется игроком «Калгари» на ближайшие два года. Условия нового соглашения аналогичны тем, что содержались в предыдущем – защитник заработает по $ 3,75 млн за каждый из сезонов.