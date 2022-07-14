Пять главных «краж» драфта НХЛ — 2022. Эти таланты слишком долго оставались без клуба

Ночь с 7 на 8 июля ознаменовалась одним из важнейших событий сезона в НХЛ – ежегодным драфтом новичков. Помимо сюрпризов с двумя словаками – Юраем Слафковски и Шимоном Немецом – ушедших под первым и вторым номерами соответственно (лишь второй случай в истории, когда под первыми двумя номерами уходят игроки из одной европейской страны – первый случай – драфт-2004, когда первым взяли Овечкина, а вторым – Малкина), падения потенциального первого номера Шейна Райта аж до четвёртого места, громкого обмена с участием «Монреаля», «Чикаго» и «Айлендерс», было множество менее заметных, но не менее неожиданных событий, главными из которых стали падения многих топовых игроков значительно ниже своего прогнозируемого места. Разбираемся, кому и с кем ну о-о-очень повезло.

Брэд Ламберт – первый раунд, общий 30-й номер (18 лет, Финляндия, центр/правый вингер)

Клуб: «Виннипег»

Молодой праворукий крайний нападающий по праву может считаться главной «кражей» драфта-2022. Эксперты и букмекеры активно продвигали Ламберта в топ-10 предстоящего драфта, однако Брэд упал аж на 20 (если не больше) позиций по сравнению с прогнозами. Если игрок, котировавшийся 170-м, уходит под 190-м номером, это никого не удивит, так как в поздних раундах все оценки довольно размыты (в сравнении с первыми 2-3 раундами, конечно), а команды выбирают игроков в зависимости не от статуса, а скорее опираясь на свои нужды и предпочтения (позиция, национальность, хват и т. д). Но вот прогнозы всё тех же экспертов на как минимум первые два раунда имеют обыкновение сбываться, ну или хотя бы отклоняться не более чем на 3-5 позиций.

Брэд Ламберт – среднегабаритный (183 см, 83 кг) игрок, сильными сторонами которого являются идеальное катание, отработка в обороне, превосходное владение клюшкой, выносливость и трудолюбие. Финн – настоящий пахарь на площадке, который не боится черновой работы, а двусторонние нападающие очень ценятся в современном хоккее.

Брэд Ламберт Фото: Getty Images

Тем удивительнее, что Ламберта выбрали так низко для его умений. Однако мы можем порадоваться за «Виннипег» и их болельщиков, потому что этот пик – настоящая удача. Теперь у Коула Перфетти будет отличный партнер на фланге атаки, а их дуэт грозится стать одним из лучших в лиге (наряду с образовавшейся после этого драфта в «Сиэттле» связкой Бенирс – Райт).

Йоаким Кемелль – первый раунд, общий 17-й номер (18 лет, Финляндия, правый вингер)

Клуб: «Нэшвилл»

На очереди ещё один праворукий финнский форвард. Кемелль котировался многими экспертами и букмекерами как игрок, который должен был выбираться в числе первых 10, а по некоторым мнениям даже семи игроков. Однако генеральные менеджеры не спешили с выбором талантливого финна, пока под 17-м номером на сцену не вышли представители «Нэшвилл Предаторз». Думается, они и сами не поверили своему счастью, когда 16 предыдущих команд одна за другой проигнорировали игрока. И если менеджеров первых пяти выбиравших клубов ещё можно было понять, так как были и более очевидные кандидатуры, то дальше все из выбора в выбор ждали, когда же произнесут фамилию Кемелля.

Скауты описывают игрока как мощного снайпера, способного идеально просчитывать момент и оказываться в месте, куда придет шайба, когда нужно, чтобы закинуть её в ворота. Помимо отличного завершения, Йоаким обладает превосходным навыком поиска свободных зон на площадке, а также отлично владеет своими, откровенно говоря, не слишком впечатляющими габаритами (177 см, 81 кг), что помогает или протиснуться «сквозь» соперника, обогнать его и опередить в борьбе за шайбу, или же идеально вложить всю мощь своего тела в бросок. Сезон-2021/2022 Кемелль провел в финской лиге, где за 39 матчей успел набрать 23 (15+8) очка по системе «гол+пас», что является отличным показателем для молодого игрока в вязкой и силовой лиге Финляндии. «Нэшвиллу», безусловно, очень повезло, посмотрим, как «хищники» будут встраивать своего нового таланта в систему. Если всё пойдёт по лучшему сценарию, парня ждёт большое будущее.

Данила Юров – первый раунд, общий 24-й номер (18 лет, Россия, правый вингер)

Клуб: «Миннесота»

Ещё один безумно перспективный игрок фланга атаки, только на этот раз с российским паспортом, который упал сильно ниже ранее прогнозируемого места. Уроженец Челябинска котировался в районе 10-15-го выбора, однако, по мнению генменеджеров, не был достоин того места, которое ему предрекали эксперты. Не будем сейчас строить теории заговора и сваливать всё на геополитическую ситуацию (например, 10-м номером «Анахайм» выбрал Павла Минтюкова, правда, он и играет в юниорской лиге Онтарио, ну да не важно). Причин, по которым Юрова выбрали заметно ниже, чем ожидалось, может быть множество – например, 0 очков в 21 игре за основу магнитогорского «Металлурга» в КХЛ в прошлом сезоне, однако в том же сезоне Данила провел 23 матча за молодёжку «лис» и выбил 36 (13+23) очков.

Данила Юров Фото: photo.khl.ru

Может быть, скаутские отделы в беседах с генменеджерами посчитали Юрова пока не готовым ко взрослому хоккею, однако по-настоящему готовы к НХЛ на драфте бывают только первые 3-4 номера. Давайте лучше посмотрим на описание экспертами сильных сторон россиянина: катание высочайшего уровня, «сканирование» площадки за предельно короткое время, умение работать корпусом и прессинговать оппонентов делают его превосходным нападающим для форчекинга (такая штука, которой «Колорадо» закатывает под лед своих соперников, проще говоря, прессинг). Помимо этого, Юров обладает отличным пасом.

Довольно лестная оценка для 18-летнего Челябинца, однако она не убедила менеджеров задрафтовать Данилу выше 24-го номера. Зато «Миннесоте» повезло – Кириллу Капризову нашли соотечественника и потенциального друга, который при хорошем развитии событий уже через сезон или два сможет дебютировать в НХЛ.

Лэйн Хатсон – второй раунд, общий 62-й номер (18 лет, США, защитник)

Клуб: «Монреаль»

Единственный защитник и представитель североамериканского континента в нашем топе. Малогабаритный (173 см, 72 кг) леворукий защитник очень напоминает манерой игры Кейла Макара, а такие защитники безумно ценны в современном хоккее. Если сравнивать его с кем-то менее именитым, но ещё более схожим по стилю – то это одноклубник Макара Самуэль Жирар. В последнем сезоне Хатсон провел 60 игр за юниорскую сборную США и набрал приличные (даже по меркам юниорских команд) для защитника 63 (10+53) очка. Почему я для сравнения предпочёл не Макара, а Жирара? Да просто потому, что Лэйн, как и Самуэль, даже выйдя на бросковую позицию, скорее отдаст передачу партнеру, нежели бросит сам, о чëм говорит его статистика, Макар же бросает с каждым сезоном всё чаще.

Если говорить о других достоинствах американца, помимо игры в пас, Хатсон обладает отличными катанием и маневренностью, превосходными руками и способностью в кратчайшее время оценить ситуацию на площадке и превратить обычную атаку в идеальный шанс для партнера одной передачей. Защитник котировался в районе 20-22-го пиков, однако по непонятным причинам улетел аж на 62-е место, где и был выбран «Монреалем». Что ж, «Канадиенс» очень повезло, в перспективе они не заметят потери Александра Романова, который, хоть и отличается от Хатсона игровыми характеристиками, роль в команде выполнял почти ту же самую.

Глеб Трикозов – второй раунд, общий 60-й номер (17 лет, Россия, левый вингер)

Клуб: «Каролина»

И, наконец, пятым номером нашей программы выступает… 17-летний нападающий омского «Авангарда» Глеб Трикозов. Несмотря на юный возраст, россиянин довольно высоко оценивался экспертами, которые отправляли омича в район 25-го выбора. Однако забрали Трикозова лишь под 60-м номером. Счастливый билет вытянул менеджмент «Каролины» (которая, кстати, стала самой «русской» командой на драфте, выбрав четверых игроков с российским паспортом).

Глеб пока не заигрывался за основную команду «Авангарда» в КХЛ, однако в МХЛ показывает превосходные цифры – сразу 45 (23+22) очков в 35 играх. Здесь важно отметить почти одинаковое количество голов и голевых передач, что дает нам понимание об универсальности нападающего. Трикозов способен как отдать партнеру идеальную разрезающую передачу, так и завершить сам, что подтверждают и эксперты, которые отмечают, что у россиянина отличное видение площадки, и то, как он доводит шайбу до партнеров, действительно впечатляет. Он оценивает ситуацию очень быстро и находит оптимальный вариант для продолжения атаки – будь то пас или бросок. Трикозов очень редко теряет шайбу, почти всегда находя способ продолжить атаку.

Глеб Трикозов Фото: photo.khl.ru

Развивать талантов в стане «Харрикейнз» определенно умеют, поэтому надеемся, что и на Трикозова в клубе обратят должное внимание и помогут ему спрогрессировать, чтобы приносить пользу в будущем.