«Детройт» потратил на новичков $ 80 млн. Легендарный клуб начинает возрождение?

Весной 2016-го «Детройт» установил достижение, которое казалось уникальным для современной НХЛ — вышел в плей-офф в 25-й раз подряд. Правда, в первом раунде того Кубка Стэнли команда выиграла лишь раз, а вскоре карьеру в НХЛ завершил Павел Дацюк, фактически закрыв эру. После этого «красные крылья» даже ни разу не смогли дотянуться до отметки в 50% набранных очков в регулярке.

Стив Айзерман вернулся в клуб в 2019-м, чтобы вывести команду с тропы непонятных петляний Кена Холланда к более чёткой и понятной перестройке. В первый же год команда под его руководством выдала чудовищный сезон, где проиграла сначала на льду, а потом и в лотерею, получив четвёртый общий пик вместо первого.

После этого, впрочем, результаты постепенно пошли в гору. Выбранный четвёртым на драфте-2020 Лукас Рэймонд оказался очень сильным игроком, игроки под предыдущими драфт-пиками развивались, как от них и ожидалось — Моритц Зайдер выиграл «Колдер». И сейчас руководству «Детройта» явно надоело проигрывать. Клуб пересобрал тренерский штаб и сильно потратился на рынке свободных агентов.

Стив Айзерман (справа) Фото: nhl.com

За три предыдущих межсезонья самый крупный контракт, который получил в «Детройте» игрок с рынка — это сделка Томаса Грайсса (два года по $ 3,6 млн). Сейчас же «Ред Уингз» подписали полноценную пятёрку свободных агентов, а незадолго до этого и вратаря — суммарный вес их контрактов тянет на $ 83 млн.

Этот драфт и рынок свободных агентов лишний раз показывают, какую команду хочет видеть Айзерман. Забудьте о «Детройте» образца «Русской пятерки» и «Тампе» года этак 2015-го с кружевами — «Детройт» будущего явно берёт в ориентиры чемпионский «Сент-Луис». В последнее время оба клуба активно меняются игроками, и сейчас Хуссо и Перрон переехали именно из штата Миссури.

«Блюз» последних лет — это команда без суперзвезд. Даже О’Райлли и Тарасенко, несмотря на свой статус, никогда не котировались как наилучшие. Зато отсутствие Макдэвидов компенсировалось шикарной глубиной состава, сбалансированной обороной и — что очень важно — оборонительными усилиями форвардов. Большинство лидеров «Сент-Луиса» успешно играли в любой зоне.

Возможно, Айзерман выбрал такое направление из-за самой истории «Детройта». Регулярочный монстр девяностых стал чемпионом только после восхождения тройки Дрэйпера и Молтби и обмена силовика Брендана Шэнахана — плюс сам Айзерман изменил свою игру и стал уделять обороне больше внимания. Сейчас «Детройт» сразу строится как команда, против которой тяжело играть.

И сейчас подписания двусторонних форвардов Коппа и Перрона, а также выбор на драфте австрийского энерджайзера Марко Каспера органично укладываются в эту стратегию. Тот же Копп — не только основной игрок для меньшинства и оборонительный центр, но и прогрессирующий с точки зрения чистой атаки форвард. Кроме того, Эндрю родился в 60 км от Детройта и был капитаном Мичигана в NCAA – подписание, к которому и не прикопаться. Копп закроет позицию второго центра, пока все ждут, что вырастет из Каспера.

Эндрю Копп в составе сборной США Фото: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Зато куда больше вопросов у всех к Шьяро. Несмотря на то что на дедлайне он стоил «Флориде» первого раунда, а на рынке НСА «Детройт» увёл его из-под носа у двух команд, этот игрок кажется не защитником для современной НХЛ, а хоккеистом для более олдскульных времён. Габаритный Шьяро больше полагается не на игру с шайбой, а на блокшоты и силовые. Однако, вполне возможно, молодому Зайдеру пока нужен партнёр именно такого узкого профиля.

Остальных игроков, в случае если что-то пойдёт не так, можно довольно легко обменять. Отметим, что лишь двухлетняя сделка для Перрона после его лучшего сезона в карьере — невероятная удача. Показательная цифра: пятёрка игроков, пришедшая сейчас в клуб, на пятерых забила 83 гола — весь «Детройт» в прошлом году — 230.

Очень многие при этом считают, что «Детройт» рано стал тратить деньги, и лучше бы было годик поплавать на дне ради ещё одного высокого драфт-пика. Пул проспектов в следующем году и правда ожидается мощный — и Бедард, и Мичков, плюс менее распиаренные Фантилли и Дворски. Однако бесконечно сливать нельзя — от постоянных проигрышей устают в первую очередь сами игроки. Рано или поздно надо строить команду для больших задач, из феодализма в социализм не скакнëшь за один сезон.

Кроме того, «Детройт» за шесть лет без плей-офф ни разу не поднялся в драфт-лотерее — либо оставался на своей ожидаемой позиции, либо опускался вниз. В 2020-м, как уже упоминалось, даже наибольшие шансы (18%) на первый выбор не помогли. При этом в свое время «Каролина» имела шанс в 3% на пик Свечникова, «Даллас» — 6% на Хейсканена, «Рейнджерс» — 2,5% на Лафренье. После такого снова ждать милости от зловредных лотерейных шариков — идиотизм.

Итак, каким же видится состав команды после всех подписаний?

Ориентировочный состав «Детройта»:



Бертуцци — Ларкин — Рэймонд;

Врана — Копп — Перрон;

Расмуссен — Сутер — Кубалик;

Эрни — Велено — Сундквист

(Задина, Фаббри, молодёжь из фарм-клуба).



Шьяро — Зайдер;

Мяяття — Гронек;

Вальман — Линдстрём;

(Пайсик, Истерли).



Хуссо (Неделькович).

Очень многие ожидают обмена из-за явного переизбытка форвардов — например, ещё лечится травматичный талант Робби Фаббри. Пока на выход просится Филипп Задина. Четыре года назад на драфте-2018 из чеха рисовали второго Кучерова, отмечая его бросок и рабочую этику. Однако Филипп, к удивлению многих, упал на шестую позицию. Задина после этого пообещал, что покажет всем, кто прошёл мимо него. Пока не получилось — лишь 24 очка в 74 матчах прошлого сезона и 61 — за 160 игр в НХЛ.

Филипп Задина Фото: nhl.com

Второй вариант — Тайлер Бертуцци. Племянник знаменитого Тодда наладил отличную химию с Ларкином в первом звене, сочетая технику и жёсткость — его сравнивают с Маршандом, который вышел на звёздные показатели лишь в 28. Однако много претензий к Тайлеру поступает из-за его позиции по вакцинации — он отказывается прививаться и из-за этого фактически не может играть в Канаде. Кроме того, у него остаётся лишь год контракта — слухи об обмене Тайлера ходят очень давно. Однако учитывая частую неожиданность шагов Айзермана, на обмен может отправиться почти кто угодно.

Кроме того, пересобран тренерский штаб. После развала во второй части прошлого сезона стало очевидно, что Джефф Блэшилл засиделся — состав клуба уже не был настолько плох, чтобы получать 2:9 от «Аризоны» и 2:11 от «Питтсбурга». Клуб сменил не только главного тренера, пригласив знакомого Айзерману Дерека Лалонда, но и назначил тренером по защите Боба Бугнера — он дважды провалился как главный тренер, однако был очень качественным ассистентом.

Сложно сказать, что все эти шаги клуба гарантируют плей-офф уже этой весной — уровень конкуренции на Востоке как никогда высок, конкуренты типа «Оттавы» и «Коламбуса» тоже усилились. Однако всё это действия в правильном направлении. «Детройт» не оформил ни одной безумной сделки, которая убьёт потолок, не отдал ни одного из топ-проспектов, все они остаются в системе, и клуб ждёт прогресса не только от Эдвинссона и Каспера, но и от многих других парней.