Русские захватили канадский клуб НХЛ. Месяц назад в «Ванкувере» не могли это представить

Давненько в «Ванкувере» не было русской банды. За последние 20 с лишним лет там в разное время успели поиграть несколько наших ребят – Трямкин, Голдобин, Педан, Бурмистров, но ни один не прижился. Но в прошлом году в состав «косаток» ворвался 10-й номер драфта-2019 Василий Подколзин, а в следующем к нему присоединятся ещё двое нападающих – Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Оказалось, что отчасти такому наплыву русских игроков «Ванкувер» обязан… как раз Михееву!

Дело в том, что «Кэнакс» вообще не собирались сильно шуметь в день открытия рынка свободных агентов, а тем более подписывать долгосрочные контракты. В конце концов, в ближайшие годы им надо будет продлевать Петтерссона, Хорвата, Подколзина, Миллера, если его не обменяют.

О Михееве они думали, но даже не подозревали, что нападающий в принципе рассматривает «Ванкувер» как место продолжения карьеры. Когда россиянин попросил обмена из «Торонто» в этом сезоне, они даже не обозначили свой интерес в такой сделке.

«Михеев был в нашем списке, и когда мы собрались утром в день открытия рынка, он всё ещё был свободен. Тогда мы сделали всё возможное, чтобы заполучить его. Если честно, я не был уверен, что Михеев рассматривает «Ванкувер». Но когда мы рассказали ему, что хотим сделать, какую роль он здесь сможет играть, оказалось, что мы хорошо подходим друг другу», — заявил генеральный менеджер клуба Патрик Альвин.

Хотя этот переход многих удивил, Михеев, похоже, уже давно положил глаз на «Ванкувер». «Я много играл против «Ванкувера», особенно в прошлый ковидный сезон. Часто видел город, арену, видел, как играет команда. Поговорил с семьёй, со всеми, и «Ванкувер» был лучшим вариантом. Мне нравится город, нравится команда и как она строится», — рассказал он после подписания контракта на четыре года и $ 19 млн.

Хотя выбор у Михеева был немаленький – СМИ сообщали, что на скоростного нападающего претендовали как минимум 20 клубов. Илья сделал свой неожиданный выбор, а ещё признался, что также поспособствовал переходу в команду Андрея Кузьменко.

Кузьменко около месяца назад проводил турне по Северной Америке, встречался со многими командами и выбирал. Именно тогда Михеев встретился с Кузьменко и дал ему совет. «Мы оказались в Майами в одно и то же время и пошли пообедать. Кузя спрашивал меня об НХЛ, рассказал, какие у него есть варианты и предложения. И я сказал ему, что «Ванкувер» — лучший вариант для него. Он много думал о «Ванкувере» и ещё одной команде, но я ему сказал, что «Ванкувер» — лучший выбор», — признался Михеев.

Вот так, ещё даже не проведя ни одного матча за новую команду, Илья сначала помог определиться своему соотечественнику, а затем и упростил себе выбор в качестве свободного агента. «За два с половиной года в «Торонто» был, кажется, только один русский парень. Когда приезжаешь в НХЛ, хорошо иметь русских партнёров, потому что мой английский был совсем плох. Сейчас я уже лучше владею английским, но ещё два русских в команде – это бонус», — добавил Михеев. Да и для Кузьменко будет гораздо легче обустраиваться в новой лиге с поддержкой соотечественников.

В «Ванкувере» Михеев сможет побороться за более весомую роль, чем в переполненном дорогими звёздами «Торонто». У Михеева достаточно положительных сторон – великолепная скорость, репутация отличного «меньшевика» и огромный плацдарм для роста.

Взять хотя бы выходы один на один, которые уже стали визитной карточкой Ильи. В прошлом сезоне он забил 21 гол, а сколько сможет забить ещё, если улучшит реализацию в таких выходах?

В «Торонто» Михеев играл больше оборонительную роль, в «Ванкувере» ему должны дать лучше раскрыться и в атаке. То есть место в одном из ударных звеньев, больше игрового времени, больше большинства, лучшие партнёры. Если всё сложится как надо, то это может оказаться крайне выгодной сделкой не только для Михеева, но и для «Ванкувера». А у российских болельщиков появились ещё две причины следить за «косатками» в следующем сезоне.