Безработные звёзды. Топ свободных агентов НХЛ без контрактов

В первый день открытия рынка свободных агентов НХЛ было заключено 155 сделок на рекордную сумму $ 936 млн, после чего наступило заметное затишье. На второй день заключили 52 контракта, на третий – 22, а многие топовые свободные агенты по-прежнему остаются в поиске клуба. Рассказываем о них.

Назем Кадри

Один из героев прошедшего плей-офф и обладатель Кубка Стэнли Кадри изначально не собирался торопиться с выбором, да и вообще предпочёл бы остаться в «Колорадо», если это будет возможно. «Эвеланш» до сих пор не выбыли из гонки, хотя им для этого потребуется серьёзно похимичить с платёжкой, в данный момент Кадри туда никак не вписывается. Он провёл лучший сезон в карьере (87 очков в 71 матче, ещё 15 очков в плей-офф) и ждёт серьёзной прибавки к зарплате.

Среди других претендентов на центрфорварда называются «Айлендерс», «Калгари», «Сиэтл», «Нэшвилл», «Оттава», «Анахайм» и даже «Рейнджерс». В общем, подумать есть о чём.

Йон Клингберг

Если «Колорадо» ещё сохраняет шансы вернуть Кадри, то «Даллас» уже фактически смирился с тем, что потерял одного из своих лучших защитников. «Мы долго общались с Клингбергом, но ничего не вышло, потому что нам приходится работать с потолком зарплат», — заявил помощник генменеджера клуба.

Одним из главных фаворитов на Клингберга считалась «Каролина», но после обмена Брента Бёрнса из «Сан-Хосе» этот вариант, по всей видимости, отпал. Другие претенденты – «Сиэтл», «Детройт» и «Оттава».

Патрис Бержерон и Давид Крейчи

Вопрос не в том, с кем подпишет контракт Патрис Бержерон. Других вариантов, кроме как «Бостон», где он провёл все 18 лет в НХЛ, капитан «мишек» не рассматривает. Вопрос в том, будет ли он его подписывать или примет решение о завершении карьеры. В конце июня появилась информация, что 37-летний нападающий решил поиграть ещё минимум год, но соглашение ещё не подписано.

Патрис Бержерон и Давид Крейчи Фото: nhl.com

«Никаких новостей нет, но думаю, всё идёт хорошо. Работаем над деталями контракта и ждём, когда он объявит, что готов продолжать играть. Сроки назвать не могу, последнее слово – за Патрисом», — говорил Дон Суини.

Ещё один человек, чьего возвращения ждут все болельщики «Бостона» — Давид Крейчи. Он, как и Бержерон, не собирается изменять единственной команде, за которую играл в НХЛ. Год назад Крейчи по семейным причинам вернулся в Чехию, а теперь собирается проделать обратный путь. Он также обсуждает однолетний контракт. Вероятно, оба игрока подпишутся на небольшую зарплату с солидными бонусами.

Фил Кессел

У главного любителя хот-догов (и двукратного чемпиона) НХЛ Фила Кессела закончился огромный контракт, который он подписывал ещё в «Торонто». Свои снайперские качества в прошлом году он демонстрировал редко (всего восемь голов, однако не будем забывать, что он играл в «Аризоне»), но всё равно набрал достойные 52 очка.

34-летнему нападающему, конечно, уже не видать зарплаты в $ 8 млн, которая была у него на протяжении последних восьми лет, но помочь в большинстве он всё ещё способен. К тому же надо побить рекорд железной серии – до Кейта Яндла всего семь матчей, но серия защитника уже оборвалась, а Кессел делает всё, чтобы её не прерывать. Слухи отправляют Кессела в «Нэшвилл».

Нино Нидеррайтер

Швейцарец – лучший из оставшихся на рынке крайних форвардов. В прошлом сезоне он был третьим снайпером «Каролины», и даже удивительно, что до сих пор не нашёл работу.

Нино Нидеррайтер Фото: nhl.com

Силовой форвард, который умеет выгрызать шайбу, практически не пропускает матчей и стабильно забивает 20 с лишним голов за сезон, а о нём даже каких-то слухов не ходит. В «Каролину» он уже вряд ли вернётся, «ураганы» уже нашли ему замену в лице Макса Пасиоретти. Тогда куда?

Пол Штястны

Да, Штястны уже 36, и время постепенно берёт своё. Но даже в таком возрасте и не самой лучшей команде нападающий был лучшим игроком «Виннипега» на вбрасываниях, третьим по полезности и входил в топ-6 по голам и очкам. Штястны по-прежнему полезен по всей площадке, обладает огромным опытом и в итоге должен найти себе работу. В «Виннипеге» говорят, что полностью не закрыли дверь за Штястны, также его сватают в «Вегас» и «Калгари».