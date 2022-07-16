Команда из столицы Канады удивляет в межсезонье. Толчок к переменам — смерть владельца?

Вчера мы рассказали о том, как усилился «Детройт» — клуб, который пропустил шесть розыгрышей плей-офф подряд и явно рассчитывает прервать эту серию. Однако это не единственный клуб Атлантического дивизиона, который решил резко и мощно завершить свою перестройку.

Главный ньюсмейкер этого межсезонья — всё-таки «Оттава». Клуб из столицы Канады, который даже в родной провинции Онтарио всегда был на втором плане по сравнению с «Торонто», после сенсационного выхода в финал Востока-2017 больше в плей-офф не попадал. Сейчас буквально за две недели клуб сделал много громких подписаний.

Шаги «Оттавы» в межсезонье

Обмен пика №7 на драфте-2022, а также пиков второго и третьего раунда в «Чикаго» на Алекса Дебринкэта;

обмен Мэтта Мюррея в «Торонто» с удержанием 25% зарплаты, пиками третьего и седьмого раунда;

подписание контракта со свободным агентом Клодом Жиру (три года по $ 6,5 млн);

обмен Кэма Тальбо из «Миннесоты» на Филипа Густавссона;

продление контракта с Джошем Норрисом (восемь лет по $ 7,95 млн).



Если вы пропустили последние лет пять жизни «Оттавы» — ничего страшного. Клуб барахтался где-то внизу и привлекал внимание в основном своим владельцем. Юджин Мельник в середине нулевых спас обанкротившихся «сенаторов» от переезда, благодаря чему долгое время был героем для местных фанатов. Однако потом миллиардер-фармацевт стал объектом постоянной критики.

Юджин Мельник Фото: Phillip MacCallum/Getty Images

«Оттава» была одной из немногих команд НХЛ с внутренним потолком зарплат — таким же, например, несколько лет назад был «Колорадо». И те и те теряли своих лидеров, причём «сенаторы» из-за этого лишились двух местных легенд — Даниэля Альфредссона и Джейсона Спеццы. Из-за неудобного расположения арены клуб перестал собирать аншлаги, и Мельник даже публично намекал о возможности переезда.



Несмотря на эти проблемы, команда, построенная через драфт, в 2017-м остановилась в одной шайбе от выхода в финал Кубка Стэнли. После этого менеджмент как будто решил, что остался лишь один шаг до чемпионства, после чего задорого выменял Мэтта Дюшейна. Совпадение это или нет, но после этого трейда «сенаторы» совершенно развалились. После этого команда ушла в перестройку, обменяв своих прежних лидеров (Эрика Карлссона, Марка Стоуна) и начала увлекательное путешествие за драфт-пиками.

Этап накопления активов «сенаторы» прошли довольно успешно. Еще в 2015-м в середине первого раунда сверхглубокого драфта они выловили Тома Шабо, который сейчас проецируется всеми экспертами как защитник «олимпийской» Канады. Позже им удалось выбрать младшего из Ткачуков Брэди и выловить в нижних раундах пару интересных вингеров — Форментона и Батерсона.

Крайне удачным был обмен Эрика Карлссона. Во-первых, он принёс клубу права на Джоша Норриса, которого во время драфта рисовали классным оборонительным центром для второго звена, но не атакующей угрозой. В прошлом году он стал первым центром клуба, выбил 62 очка и получил солидный контракт. Во-вторых, «акулы» вскоре после приобретения шведа полетели на дно таблицы, их пик первого раунда, который уходил «Оттаве», оказался №3 — под ним задрафтовали Тима Штюцле, ещё одного топ-центра. Вот так один трейд обеспечил будущее всей центральной линии клуба.

Тим Штюцле Фото: City-Press via Getty Images

С таким фундаментом можно было наконец собираться в плей-офф. ГМ «Оттавы» Пьер Дорион анонсировал эти планы ещё пару лет назад, когда клуб потратился на Евгения Дадонова — но его подписание не сыграло. Некоторые журналисты даже предполагают, что свою роль в готовности «Оттавы» тратить по максимуму сыграла смерть Мельника, которая произошла в конце марта — сейчас командой управляют молодые дочки магната.



Этим летом клуб решил обменять седьмой общий выбор драфта на сразу готового к основе вингера — и вынес из этого максимум выгоды. Слухи связывали «сенаторов» с Кевином Фиалой, но швейцарец уехал в другую молодую команду — «Лос-Анджелес». Дебринкэт выглядит более удачным подписанием — даже в тонущем «Чикаго» последних лет он стабильно заколачивал шайбы и со своим броском выглядит человеком, который постоянно может класть 40 и больше шайб за сезон. И «Оттава» заплатила за него сравнительно мало.

Далее — крупное приобретение на рынке свободных агентов. Многие поражались переходу Годро в Коламбус, но переезд Клода Жиру в канадскую столицу, пожалуй, не менее удивительное явление. Даже сложно вспомнить, когда «сенаторы» подписывали такого известного игрока с рынка, а не получали в обмене или на драфте.



У Жиру, правда, история особая — с 14 лет он жил в канадской столице, и ещё в феврале, когда пресса обсуждала будущую судьбу капитана «Филадельфии», вариант с «Оттавой» назывался часто. Однако, хотя почти все канадские звёзды в детстве болели за «Торонто» или «Монреаль», они редко возвращаются туда по своей воле. А вот востребованный на рынке Жиру это сделал — и на сравнительно скромных условиях, хотя НСА обычно переплачивают.



Наконец, последним шагом было укрепление вратарской бригады. Ставка на Мэтта Мюррея пару лет назад провалилась с треском — двукратный чемпион НХЛ к моменту перехода в «Оттаву» получил несколько сотрясений мозга и не выглядел прежним. А вот «Торонто» решил рискнуть — причина в том, что Мюррей пересекался в юниорском клубе с Кайлом Дубасом. ГМ «листьев» очень любит собирать в клубе выпускников «Су Грейхаундс» — даже если они играют не очень.

Замена нашлась очень быстро. «Миннесота» сохранила Марка-Андре Флёри, что делало Кэма Тальбо вторым вратарём. Агент Кэма высказал недовольство своего клиента этим, из-за чего ГМ «Уайлд» Билл Герин взорвался: «Он может говорить всё, что захочет, чёрт побери. Кэм – игрок нашей команды. Нам он очень нравится». Правда, через четыре дня после этого заявления Тальбо всё равно обменяли.



Итак, каким выглядит состав «Оттавы» прямо сейчас после всех обменов?

Ориентировочный состав «Оттавы» на 16 июля:

Брэди Ткачук — Джош Норрис — Дрейк Батерсон

Алекс Дебринкэт — Тим Штюцле — Клод Жиру

Алекс Форментон — Шейн Пинто — Мэтью Жозеф

Остин Уотсон — Дилан Гэмбрелл — Паркер Келли



Тома Шабо — Артём Зуб

Джейк Сандерсон — Трэвис Хэмоник

Ник Холден — Никита Зайцев



Кэм Тальбо (Антон Форсберг)



Топ-6 этой команды очень впечатляет, вратарская бригада — солидная. Но пока, кажется, этой команде явно не хватает глубины для того, чтобы собрать состав уровня плей-офф — и в нижних звеньях, и в защите.

Брэди Ткачук в составе сборной США Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

В обороне у «Оттавы» достаточно молодых игроков, многие из которых выбраны в первом раунде — но вряд ли все они пробьются в состав и будут сразу способны заиграть на уровне НХЛ. Ожидается, что пятый номер драфта-2020 Джейк Сандерсон начнёт сезон в основе, но набор взрослых защитников за пределами первой пары пока не впечатляет. Обидно за Никиту Зайцева, карьеру которого сломали не только семейные проблемы, но и странная попытка Майка Бэбкока переделать его в домоседа.



Сейчас «Оттава» якобы претендует на подписание Йона Клингберга с рынка — ради этого уже обменяли чемпиона мира – 2021 Коннора Брауна, чтобы расчистить платёжку. Этот шаг, в свою очередь, ударил по нижним тройкам — в боттом-6 многовато необстрелянных игроков и нет явного третьего центра.



Однако поиск ролевиков для глубины — это задача проще, чем поиск ведущего центра или первого защитника, эти позиции у «Сенс» уже закрыты. Но есть ощущение, что сразу все проблемные места за год закрыть не получится, и в этом году в плей-оффные перспективы команды пока не верится. А вот ещё через год, с ожидаемым угасанием «Бостона» и огромными проблемами «Тампы» с платёжкой — вполне.