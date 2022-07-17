Семь главных потерь КХЛ в межсезонье. Без них российский хоккей станет хуже

В списке шесть игроков и один тренер, в отсутствие которого пресс-конференции станут скучнее.

Команды КХЛ вышли из отпуска, собрались в новых составах и начали подготовку к стартующему в сентябре сезону. Через две с небольшим недели в Сочи пройдёт первый предсезонный турнир, затем состоятся ещё семь. Августовский хоккей подарит достаточно любопытных тем: как Олег Знарок распорядится Шипачёвым, Радуловым и Ко в «Ак Барсе», каким предстанет «Авангард» без Боба Хартли, какие выводы сделал Игорь Никитин в «Локомотиве», сохранили ли хватку финалисты – ЦСКА и «Магнитка».

Увы, сюжетная насыщенность не компенсирует лиге нехватку звёзд среди игроков – в ближайшее время эта проблема станет для КХЛ ещё более острой. И если с отъездом легионеров мы уже свыклись, то без некоторых российских исполнителей будем сильно грустить.

7. Виталий Кравцов

Девятый номер драфта-2018 из Челябинска предпринимает очередную попытку засверкать (или хотя бы закрепиться) в НХЛ. Генменеджер «Рейнджерс», куда вернулся Виталий Кравцов, продолжает называть его «талантом мирового масштаба». В «Тракторе» в прошлом сезоне нападающий это положение не подтвердил – по мнению многих экспертов, из-за собственного непостоянства и других психологических проблем. Но хоккейный потенциал 22-летнего игрока очевиден, и тот факт, что в КХЛ его снова не будет, – повод как минимум разочарованно вздохнуть.

Виталий Кравцов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

6. Кирилл Марченко

Теперь уже экс-нападающий СКА во второй половине последнего сезона попал в опалу, и розыгрыш Кубка Гагарина прошёл без него. Марченко сослали в ВХЛ, а уже на майских праздниках он подписал контракт с «Коламбусом».

Нападающий, которому на следующей неделе исполнится 22 года, успел показать свои лучшие стороны – правда, безоговорочной звездой КХЛ так и не стал. Кажется, ему и самому сезон-другой в России не помешал бы, но, судя по всему, путь в питерский клуб отрезан.

5. Григорий Дронов

Бывший защитник «Металлурга», несмотря на все попытки магнитогорских функционеров, отправился за океан. В НХЛ Дронов заключил пробное соглашение с «Аризоной».

Минувший чемпионат сложился для защитника неоднозначно. В регулярке он из-за травмы провёл только два матча, зато в плей-офф стал одним из важнейших элементов в системе Ильи Воробьёва. Играя, по сути, с листа, Григорий набрал 14 очков в 24 кубковых матчах и добился показателя полезности «+9». До этого Дронов не блистал атакующими навыками, но теперь его потеря выглядит ещё бо́льшим разочарованием: игроки обороны, умеющие отдавать, забивать, двигать шайбу, – в российских широтах редкость.

4. Дмитрий Квартальнов

В КХЛ редко появляются новые тренеры – чаще специалисты просто меняются клубами. Поэтому всегда необычно наблюдать, как кто-то из наставников пропадает с радаров. Пока не видно и не слышно Дмитрия Квартальнова. После отставки из «Ак Барса» он никуда не перешёл и не дал ни одного подробного интервью.

Дмитрий Квартальнов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Квартальновский стиль – кажется, избыточно прагматичный – завёл казанский клуб в тупик. Перезагрузка вполне может пойти специалисту на пользу – у него появляется шанс освежить тренерские идеи. Наверняка первыми нехватку Квартальнова ощутят журналисты: загадочные высказывания, которые он выдавал на пресс-конференциях, разлетались на заголовки, а затем шли в народ.

3. Александр Ерёменко

Время нельзя повернуть вспять, хотя потрясающий вратарь «Динамо» все последние годы пытался доказать обратное. Александр Ерёменко даже в 41 год сумел выиграть конкуренцию за статус первого номера своей команды в плей-офф и фактически вывел её из первого раунда во второй. В серии 1/8 финала с «Северсталью» именно замена Бочарова на Ерёменко позволила бело-голубым совершить камбэк.

В апреле Александру исполнилось 42, профессиональным хоккеистом он больше не будет, но в спорте и «Динамо» останется – летом Ерёменко получил назначение на должность руководителя системы вратарей в клубе.

2. Иван Федотов

Игра Ивана Федотова в чемпионском сезоне не была безупречной. Большой голкипер порой допускал большие ошибки, но в общем и целом доказывал, что «Филадельфия» не зря заинтересовалась его кандидатурой. После серебра на Олимпиаде 25-летний вратарь добрался до Кубка Гагарина.

Он оказался на первом месте не только вместе с командой – Иван стал лучшим среди коллег по амплуа по проценту отражённых бросков (93,7%) и коэффициенту надёжности (1,85). При этом на долю Федотова выпала наибольшая нагрузка – он принял участие во всех 22 матчах ЦСКА в плей-офф, сыграв за два месяца в общей сложности почти 1400 минут. В российском хоккее не так много людей, способных на подобные свершения. Теперь стало меньше ещё на одного.

1. Андрей Кузьменко

Невключение нападающего в олимпийскую заявку сборной России вызвало не резонанс – скандал. Скоростной, техничный, оригинальный Кузьменко на протяжении всего предыдущего сезона заставлял называть себя самым креативным форвардом КХЛ. Пожалуй, во многом именно его изобретательности не хватило России в финале Игр. Теперь Андрея будет не хватать России в более широком смысле – его игру не увидят ни в Санкт-Петербурге, ни во Владивостоке. Когда лигу покидает её второй бомбардир, это серьёзный удар.