$ 250 млн — коту под хвост. Каким был худший трансферный день в истории НХЛ

Шесть лет назад клубы НХЛ потратились на подписания свободных агентов — провалились все обладатели больших контрактов, кроме одного.

Рынок свободных агентов НХЛ традиционно считается худшим местом для трансферной работы. Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин приводит в пример свой разговор с генменеджером клуба НХЛ: несколько лет назад он попросил репортёра назвать хотя бы одно крупное подписание НСА, которое бы сработало — кроме Здено Хары в «Бостоне».

Как показывает история, лучше всего подписывать на рынке дешёвых ветеранов — как недавно сделал «Колорадо» с Дарреном Хельмом или все последние финалисты НХЛ с Кори Перри. Однако команды всё равно не могут избежать подписания крупных рыб с рынка — они неизбежно найдут работу, да ещё и с хорошими условиями.

Рынок свободных агентов НБА в 2016-м считается признанной катастрофой — из-за новой телесделки потолок резко вырос, и клубам надо было обязательно на кого-то тратить, в баскетболе пол зарплат — 90% от максимума. Так родились контракты Чендлера Парсонса. Луола Денга, Соломона Хилла и прочие, ставшие в НБА нарицательными.

В НХЛ потолок так не рос — но каким-то удивительным образом все крупные контракты, заключённые 1 июля 2016-го, стали провалами разной степени тяжести. Как так произошло?

У каждого из этих игроков были личные причины провала, но кое-что их объединяло. Все, кроме Нильсена — вингеры, причём не уровня Джонни Годро, способного тянуть игру звена на себе. Большинство из них были силовиками — а это означало, что с возрастом их игра обычно становилась сильно хуже. При этом у каждого из них была разная стартовая ситуация — но всё равно всё закончилось не очень.

Кайл Окпосо Фото: nhl.com

Ударнее всех на новом месте начал Окпосо. Бывший вингер «Айлендерс» казался рискованным подписанием, так как большую часть своей карьеры провёл на фланге Джона Тавареса — степень прокачки звёздным центром была неизвестной. На новом месте Окпосо чаще всего выходил в звене Райана О’Райлли, набрал 45 очков в 65 играх, а потом пропустил концовку сезона из-за того, что был госпитализирован с непонятной болезнью.

Форвард позже рассказывал о ней: «Все началось с обычного хита. Но в последующие дни настроение начало меняться, у меня пару дней были проблемы со сном. Я чувствовал себя всё хуже с каждым днём. В какой-то момент после приёма лекарств для сна я весил менее 200 фунтов (90 кг, игровой вес Окпосо — 99 кг). Я не весил так мало с 17 лет. Тогда у меня появилась мысль о возможном сотрясении». Ещё позже агент Кайла рассказывал, что тот мог не спать по четыре дня подряд и у него даже проскакивали суицидальные мысли.

Врачи не верили, что Окпосо вообще вернётся в хоккей — однако он смог. Конечно, после болезни он уже не был тем, что прежде, не играл в топовых звеньях. Однако в этом сезоне форвард набрал 45 очков, повторил свой лучший результат в «Баффало» и был номинирован на «Билл Мастертон Трофи».

Переход Дэвида Бэкеса в «Бостон» сразу казался странным. Да, американец со своим силовым стилем игры (239 хитов в контрактном сезоне) казался человеком, идеально подходящим под идеологию Big Bad Bruins. Однако в «мишках» уже были Бержерон и Крейчи, платить третьему центру $ 6 млн в год было странным решением.

Дэвид Бэкес Фото: nhl.com

Бэкеса попробовали на фланге с лидерами команды — но не вышло. Продуктивность и айстайм форварда падали с каждым годом, ведь с такой манерой сложно долго сохранять свежесть. Наконец, у форварда был диагностирован дивертикулит — заболевание кишечника, из-за которого ему пришлось удалить часть прямой кишки. Бэкес ожидаемо не смог доиграть в клубе до конца сделки, и контракт скинули в «Анахайм».

Другой силовик, который быстро превратился в тыкву — Милан Лучич. В первый сезон форвард сербского происхождения набрал 50 очков и помог атаке «Ойлерз» — но уже тогда многие обратили внимание, что половина баллов была набрана в неравных составах. Затем продуктивность Лучича стала падать по экспоненте — его обменяли на другого провалившегося свободного агента Джеймса Нила. Сейчас Лучич играет в «Калгари» и, возможно, является самым дорогим игроком четвёртого звена в лиге.

Брауэр и Лэдд изначально казались подписаниями с переплатой. Первого гоняли по всему составу «Калгари», перепробовали во всех звеньях, но 31-летний игрок уже не вписывался в скоростную НХЛ, и его выкупили через два года. Второй должен был стать «вингером для Тавареса», которого на Лонг-Айленде ещё надеялись удержать. Получилось совсем смешно — Лэдд, который когда-то считался лучшим игроком третьего звена в лиге, стал деградировать ещё до перехода. В первый сезон он выбил лишь 30 очков, и это оказалось его лучшим результатом в команде. Из-за разрыва «крестов» с марта 2019-го по октябрь 2021-го Эндрю провёл лишь четыре матча в НХЛ, а потом его сбагрили в дом престарелых НХЛ — «Аризону».

Некоторые подписания не сработали по непонятным причинам. Как сообщалось, после успешной игры в сборной братья Седин хотели воссоединиться с Эрикссоном в «Ванкувере». Но у форварда на новом месте всё пошло наперекосяк сразу же — в дебютной игре за клуб он забил в свои ворота, когда соперник играл при отложенном штрафе. Лучший результат Луи за эти годы — 29 очков, и обмен в «Аризону» стал ожидаем. Недавно Эрикссона не захотела подписывать даже команда из шведской лиги.

Франс Нильсен Фото: nhl.com

Франс Нильсен должен был стать заменой Павлу Дацюку, ушедшему из НХЛ за год до конца контракта. Ради подписания датчанина «Детройт» скинул контракт Волшебника во всё ту же «Аризону» и чуть опустился на драфте. Однако Дацюк-лайт уже не мог спасти команду, которая потихоньку шла на дно — после парочки средних сезонов датчанин в момент деградировал, и последний год его контракта выкупили.

Нельзя сказать, что подписание другого датчанина, Бёдкера, стало провалом для «Сан-Хосе» — но клуб явно получил не то, чего ожидал, Миккель не перешёл рубеж 40 очков за сезон. Через пару лет после этого перехода клуб заполучил Эвандера Кейна, плюс из системы поднялись свои проспекты — датчанина отправили в «Оттаву», где он доиграл свой контракт.

Кроме этих, в тот день подписали ещё парочку неудачных контрактов поменьше — но имена типа Джейми Макгинна, Дэйла Уиса и Дэвида Шлемко мало что скажут сейчас. Это ролевики, которым дали контракты чуть весомее или чуть длиннее тех, что они заслуживали — и это доверие они не оправдали. Если считать и их, то сумма неудачных контрактов того дня приближается уже к $ 300 млн.

Эрик Стаал Фото: nhl.com

Впрочем, в день больших провалов было одно на редкость удачное попадание. Эрик Стаал, ставший членом «Тройного золотого клуба» уже в 25, в контрактный год набрал лишь 39 очков и провалил аренду под плей-офф в «Рейнджерс». После этого Стаал, зарабатывавший $ 8,25 млн за сезон, получил от «Миннесоты» трехлётний контракт лишь на $ 3,5 млн в год. Эрик отработал его полностью — за три года сделки он набрал 193 очка и заметно оживил атаку «дикарей». Самому же Стаалу так понравилось в Миннесоте, что он вместе со своей семьёй стал местным жителем.

В первый день рынка 2022-го клубы НХЛ выписали контракты на сумму в $ 900 млн — среди них, правда, были и продления. Менеджерам, их помощникам и владельцам, которые и тратят деньги на зарплаты, остаётся надеяться, что этот набор свободных агентов будет более везучим, чем класс 2016-го.