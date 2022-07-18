«Молчать точно никто не будет». Легенда «Авангарда» Свитов — о новой работе в родном клубе

Ещё в начале года Александр выходил на лёд, а теперь будет отвечать за количество местных воспитанников в «Авангарде».

Александр Свитов — такая же культовая личность для омского хоккея, как и Дмитрий Рябыкин, ставший сейчас главным тренером «Авангарда». Более того, Свитов — коренной омич и экс-капитан «ястребов», один из главных любимцев болельщиков, многие из которых нисколько не поменяли отношение к кумиру после того, как он с десяток лет назад сменил родной «Авангард» сначала на «Салават Юлаев», а затем и на «Ак Барс», и в результате закончил карьеру далеко за пределами Омска.

Но всё же последние профессиональные матчи Свитов провёл в команде из родного города: под конец 2021 года Александр подписал контракт с клубом ВХЛ «Омские Крылья», который базировался на льду Академии «Авангард». Отыграв полсезона, Свитов окончательно повесил коньки на гвоздь и сразу же получил должность в системе клуба — теперь он отвечает за развитие команд ВХЛ и МХЛ.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Свитов рассказал, что подразумевает под собой его новая профессия, поведал о взаимодействии с руководством и тренерским штабом главной команды, оценил старого знакомого Рябыкина в роли наставника «Авангарда», а также высказал отношение к выбору главного молодого таланта системы «ястребов» Ивана Мирошниченко «Вашингтоном» на последнем драфте НХЛ.

«Моя задача: следить за тем, чтобы молодёжь подходила к КХЛ в полной готовности»

— Поздравляем вас с новой должностью. Расскажите, чем именно вы будете заниматься?

— Благодарю за поздравление. Моя задача состоит в том, чтобы готовить ребят из МХЛ, курировать их, содействовать их переходу в клуб ВХЛ, а затем уже рекомендовать парней для «Авангарда», следить за тем, чтобы они подходили в полной готовности к главной команде нашей системы.

— То есть вы будете отвечать за то, чтобы как можно больше ребят двигалось вверх по клубной вертикали?

— Да, конечно. Причём речь не только об игроках из МХЛ, но и о подрастающем поколении. Они должны не стоять на месте, а продвигаться как можно выше и стремиться попасть в КХЛ.

— Развитие команд ВХЛ и МХЛ включает в себя и улучшение спортивных результатов «Крыльев» и «Ястребов»?

— Разумеется. Любой клуб хочет побеждать, радовать болельщиков, играть в финалах, выигрывать. Всегда надо стремиться к завоеванию кубка, в любой лиге. Но отмечу, что спортивный результат — не основное, гораздо важнее количество наших ребят в команде КХЛ, это главный критерий оценки деятельности команд ВХЛ и МХЛ.

— Реально ли сделать так, чтобы «Омские Крылья» стали конкурентоспособны в чемпионате ВХЛ?

— Мы будем стараться. Задача поставлена соответствующая, ребята готовятся.

«Авангард» искал человека, который бы играл в Омске. Видимо, по всем параметрам выбор пал на меня»

— Входит ли в ваши полномочия поиск новых талантов за пределами системы «Авангарда»?

— На данный момент состав команд уже сформирован, все ребята подписаны. Но, конечно, если кто-то будет выделяться, мы будем обращать внимание. Это будет согласовываться мной с вышестоящим руководством.

— Вы сможете давать советы главным тренерам команд вертикали по вводу того или иного хоккеиста в состав?

— Рекомендовать я могу, конечно. Смотрю все тренировки сейчас с трибуны, мы с Алексеем Волковым общаемся на эти темы.

— Будете ли вы работать с игроками на льду, передавать свой богатый опыт через тренировки?

— Почему бы и нет, я буквально зимой ещё играл. Если нужно будет чем-то помочь, то тренерский штаб всегда может на меня рассчитывать. Но на тренировках мне нет смысла выходить на лёд.

— Как думаете, почему именно вас выбрали на эту должность?

— Я разговаривал с Волковым, он искал человека, который бы играл в Омске. Видимо, по всем параметрам выбор пал на меня. Очень приятно, что мне доверили такую должность, буду всеми силами стараться помочь родному клубу.

«Играть уже хватит — болячек очень много. Пускай уже молодые развиваются, дорогу себе прокладывают»

— После завершения карьеры вы говорили, что у вас есть желание заняться тренерской работой. Выходит, вы пока отложили эту мысль?

— После конца прошлого сезона у меня была возможность поработать с ребятами из МХЛ, я выходил с ними на лёд, в поездки ездил. Парни прислушивались ко мне, впитывали все советы и подсказки как губка. Но на данный момент у меня такая должность, буду стараться её придерживаться.

— В прошлом сезоне вы довольно неожиданно вернулись в омский хоккей, подписав контракт с «Крыльями». Почему решили поиграть ещё полсезона?

— Евгений Хацей меня приглашал ещё в начале прошлого сезона, на роль дядьки в команду, учить молодёжь хоккейному быту, отношению к игре. Но на тот момент были проблемы с коленями, я только в октябре решил этот вопрос, и удалось на Новый год подписать контракт.

Александр Свитов в форме «Омских Крыльев». Фото: vhl.hawk.ru

— Не было мысли продолжить карьеру сейчас?

— Нет, я думаю, что уже хватит. Болячек очень много, травмы старые дают о себе знать. Да и ребята молодые, быстрые, пускай уже они развиваются, сами себе дорогу прокладывают. Если какие-то вопросы у них есть, то они в любой момент могут со мной поговорить на эту тему.

— В ВХЛ вы работали под руководством Константина Курашёва, сейчас он вошёл в тренерский штаб «Авангарда». Что скажете об этом специалисте?

— Доброй души человек. Как тренер он знает свои задачи, думаю, что сейчас он идеально вольётся в коллектив первой команды и у них всё получится. Надеюсь на это очень сильно.

— В новой должности будете ли вы постоянно на связи с генменеджером «Авангарда» Алексеем Волковым?

— Да, мы и сейчас смотрим вместе тренировочный процесс «Омских Крыльев», обсуждаем систему игры и другие моменты.

«Рябыкин — человек-кремень, ему пора расти. Думаю, у него всё получится»

— Хватит ли мощности у омской системы на три команды в одном городе?

— Думаю, что это всё будет. Болельщики очень сильно соскучились по главной команде, также будут и на «Крылья», и на «Ястребов» ходить. Всё по силам, у клуба есть задача, и они это всё организуют.

– Как будет выстроено ваше общение с тренерами «Авангарда»?

— Наша задача ребят готовить, но всегда должен быть диалог, какой-то разговор. Молчать точно никто не будет. Думаю, что у всего тренерского штаба будут вопросы ко мне по ребятам, по их подготовке, по статистике. Мы будем всё предоставлять для главной команды.

— С Дмитрием Рябыкиным вы много играли в своё время, наверняка прекрасно его знаете. Как считаете, получится ли у него на столь ответственном посту?

— Думаю, что всё получится. Он человек-кремень, много лет проработал помощником, ему пора расти. Дай бог, чтобы всё удалось, к тому же символично, что он стал тренером именно в тот сезон, когда команда возвращается из Балашихи. Дмитрий Анатольевич — уважаемый человек в Омске, он много лет отдал «Авангарду» как игрок и как тренер.

Дмитрий Рябыкин и Александр Свитов Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

«Здорово, что Мирошниченко попал в «Вашингтон». Саня Овечкин, Кузя и Димка Орлов всегда встретят русских с душой»

— На последнем драфте НХЛ были выбраны Мирошничено и Трикозов. Будете ли пытаться объяснить ребятам, что лучше не ехать за океан раньше времени, а состояться здесь, в России?

— Сейчас у обоих ребят здесь есть контракты. У меня тоже была ситуация с подписанием и отъездом. Диалог будем вести в любом случае, пообщаемся с ребятами на эту тему.

— Иван и Глеб смогут заиграть в «Авангарде» уже в ближайшем сезоне?

— Всё от них зависит, от их отношения к тренировочному процессу, дисциплине и всему остальному. Они ведь ещё очень молоды, но если главный тренер увидит в них потенциал, то, конечно, он даст им шанс.

— Как обстоят дела у Мирошниченко со здоровьем? Завершён ли полностью курс лечения и когда он сможет вернуться к тренировкам?

— В ближайшее время мы его ждём. Курс лечения он прошёл, но больше расскажет доктор, который и предоставит нам всю необходимую документацию. Само собой, что он сначала будет тренироваться в индивидуальном порядке. Но ему ещё нужно будет пройти курс реабилитации, восстановления, полное медобследование, потому что дело нешуточное. Мы дорожим игроками, отношение к ребятам должно быть на высшем уровне.

Иван Мирошниченко в «Омских Крыльях» Фото: vhl.hawk.ru

— Вообще, вы рады, что Мирошниченко, несмотря ни на что, высоко ушёл на драфте НХЛ и попал в команду, где много россиян?

— Да я за всех ребят рад, кого выбрали. Дай бог, что у многих появится шанс и они с головой отнесутся к такому вызову. Что касается Вани, то здорово, что он попал в «Вашингтон». Там и Саня Овечкин, и Кузя, и Димка Орлов. Думаю, они русских всегда встретят со всей душой.