Русский талант пошёл в арбитраж НХЛ. Почему Тренин не договорился с клубом?

Челябинская школа хоккея – одна из лучших не только в России, но и во всём мире. Поэтому нет ничего удивительного в том, что челябинских воспитанников хватает как в КХЛ, так и в НХЛ. Один из ярких примеров – 25-летний нападающий Яков Тренин, выступающий за клуб «Нэшвилл Предаторз».

Россиянин был выбран «хищниками» на драфте в 2015 году во втором раунде под общим 55-м номером. В Северной Америке Яков достаточно долго выступал за «Милуоки» – фарм-клуб «Нэшвилла» в АХЛ. И в этом нет ничего удивительного, для НХЛ это обычная практика.

Именно в фарме Яков оброс мускулами, набрался опыта, стал понимать, какие требования предъявляют к игрокам за океаном. Уже тогда становилось понятно, что будущее у этого парня в НХЛ точно будет. Прежде всего за счёт работоспособности и желания постоянно прогрессировать.

Ну скажите, каждый ли хоккеист бросит вызов самому Здено Харе? А Тренин ещё и шутил после драки со словацким гигантом.

«Наметилось противостояние? Да, наметилось. Не знаю, насколько он ехал защищать партнёра из-за моего силового приёма. Скорее всего, хотел отомстить за прошлый раз. В принципе, драка сложилась хорошо. Начало было хорошим, я был даже активнее, чем он. Но когда майка налезла на визор, то уже ничего не видел, пришлось предугадывать, где он будет удары наносить.

Взбодрила ли драка, потому что забил в том матче и в следующем? Да, взбодрила. Видать, Хара куда-то в нужное место попал», – говорил Яков.

В минувшем регулярном чемпионате Тренин провёл 80 матчей, набрав 24 (17+7) балла за результативность при показателе полезности «+7». В плей-офф у нападающего четыре встречи и три гола при коэффициенте полезных действий «-1».

Цифры не бог весть какие, но провальной игру хоккеиста точно не назовёшь. Да и главный тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс много раз говорил, что Тренин является важным винтиком в системе команды.

Тем удивительнее выглядит сложившаяся сейчас ситуация. Яков Тренин в нынешнем межсезонье стал единственным российским хоккеистом в НХЛ, обратившимся в арбитраж.

«Что касается наших переговоров с «Нэшвиллом» — мы вели их два месяца, но не договорились. Наша работа продолжается», — заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Яков Тренин Фото: nhl.com

Если посмотреть на зарплату Тренина, то в прошлом сезоне она составляла $ 725 тыс. После вычета налогов по хоккейным меркам получаются сущие копейки. Разумеется, ведя переговоры о новом контракте, сторона хоккеиста запрашивала более серьёзную сумму, но договориться с «хищниками» всё равно не получилось, поэтому и пришлось прибегнуть к арбитражу.

Всё дело в том, что у кого-то Тренин по-прежнему ассоциируется с чекером и с хоккеистом низовых звеньев, задача которого показывать силовой хоккей и всячески мешать ведущим хоккеистам соперника показывать свои сильные качества.

Но сам форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, уже доказал, что вполне способен влиять на результаты матчей и становиться главной действующей фигурой на льду. Поэтому ярлык ролевика к Тренину приклеивать совершенно не стоит.

Перед глазами есть примеры Ильи Михеева, Никиты Задорова, других хоккеистов, которые получили вполне приличные новые жалованья от своих команд. Разумеется, нормальную зарплату заслужил и Тренин. Особенно учитывая тот факт, что никаких проблем с потолком зарплат у «Нэшвилла» нет, в связи с чем действия генменеджера Дэвида Пойла не поддаются логике.

Посмотрим, что в итоге решит арбитраж, но подобного отношения к себе со стороны клуба Яков точно не заслужил. Наоборот, своей харизмой он доказал, что в новом сезоне способен принести команде ещё больше пользы.