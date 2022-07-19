Перезагрузка двух русских, новый дуэт для Овечкина. Главные сделки вратарского рынка НХЛ

Каждый год открытие рынка свободных агентов НХЛ ознаменовывается масштабной миграцией голкиперов. Разочаровавшиеся в своих тандемах генменеджеры активно ищут замену вратарям, засидевшиеся бэкапы ищут возможности стать первым номером уже в новой команде.

2022 год не стал исключением. «Торонто», «Эдмонтон», «Вашингтон» — это лишь некоторые из тех клубов, которые старались перетасовать свои вратарские позиции ради обретения стабильности и нахождения того самого первого номера, который смог бы тащить на себе команду. В этой статье мы расскажем о командах, чьи вратарские линии претерпели изменения в это межсезонье.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Генменеджер «кленовых листьев» пошёл на радикальные меры ради решения вратарской проблемы. Джек Кэмпбелл запросил огромные деньги после одного сезона в качестве первого номера, причём после января в его игре наступил резкий спад. Переговоры с бывшим первым номером изначально шли туго в связи с недостаточным количеством места под потолком зарплат у «Торонто». Поэтому Кэмпбелла в итоге пришлось отпустить, а провалившего сезон Петра Мразека с доплатой менять в «Чикаго». На замену им на сравнительно небольшие деньги подписался Илья Самсонов из «Вашингтона».

Илья Самсонов Фото: nhl.com

Российский голкипер подписал однолетний контракт со скромным окладом в $ 1,8 млн, и теперь ему предстоит борьба за место первого номера с опытным Мэттом Мюрреем, пришедшим из «Оттавы». Фишка подписания канадца состоит в том, что «Сенаторз» удержат у себя 25% зарплаты голкипера ($ 6,25 млн). В итоге в «Торонто» складывается не самый впечатляющий, зато весьма недорогой тандем, в котором, возможно, не будет чёткого разделения на первого и второго номера.

«Эдмонтон Ойлерз»

41-летний Майк Смит провёл не самый удручающий плей-офф (если не считать шайбы, пропущенной после броска из чужой зоны), но в новом сезоне не сыграет из-за травмы. Его сменщик Микко Коскинен отправился на хоккейную пенсию в Швейцарию — это значило, что «нефтяникам» срочно нужно было искать нового основного вратаря. Им стал как раз Кэмпбелл, получивший в команде Макдэвида пятилетний контракт на те $ 5 млн, которые ему не выдали в «Торонто».

Теперь в «Эдмонтоне» есть очевидный основной голкипер. Его сменщиком, скорее всего, будет 23-летний Стюарт Скиннер. Сейчас американцу необходимо добиться стабильности в игре, ведь ожидания от нового сезона у фанатов «нефтяников» (с учетом переподписания Эвандера Кейна и ещё нескольких точечных усилений) довольно высоки.

«Колорадо Эвеланш»

Ещё одна команда, которой не хватило денег на переподписание своего основного голкипера. Язык не повернётся сказать, что именно Дарси Кемпер привел «Эвеланш» к кубку, поэтому генменеджер клуба Джо Сакик резонно решил не переплачивать своему первому номеру. В прошлом году отказ от переплаты Грубауэру оказался правильным решением. Перед «Эвс» стояла задача найти нового недорогого стартера, с чем они успешно справились, вытащив Александра Георгиева из-за могучей спины Шестёркина.

Александр Георгиев Фото: nhl.com

В нынешних реалиях оказаться бэкапом Игоря – всё равно что сидеть под Василевским, поэтому ни о каком светлом будущем в стане «Рейнджерс» для Георгиева речи не шло. Теперь же действующий чемпион предоставил возможность россиянину реанимировать карьеру и доказать, что его место в стартовом составе. Александр подписал контракт на три года и $ 3,4 млн за сезон, теперь ему предстоит сложнейшая задача – защищать ворота действующих чемпионов, которые остаются главными фаворитами Запада.

«Детройт Ред Уингз» и «Сент-Луиз Блюз»

Перестановки во вратарской линии в составе «крыльев» случились до открытия рынка свободных агентов. Однако нельзя не отметить подписание Вилле Хуссо из «Сент-Луиса» на три года с зарплатой в $ 4,75 млн. В регулярке казалось, что Хуссо выиграл конкуренцию у Биннингтона, но финн неудачно провёл плей-офф и не убедил руководство «Сент-Луиса» продлить контракт. Этим воспользовался Стив Айзерман, который в этом году приобретает уже не первого игрока «Блюз».

Теперь у «Ред Уингз» образовался вполне равный и очень мощный тандем Неделькович-Хуссо. Рискнём предположить, что каждый из них сыграет минимум по 35 матчей в предстоящем сезоне, так как выделить основного в данной паре очень сложно. За их спинами к дебюту в НХЛ постепенно готовится 15-й номер драфта-2021 19-летний Себастьян Косса.

Дарси Кемпер и Вилле Хуссо Фото: nhl.com

Ну и сразу ответ на вопрос о том, почему «Сент-Луис» мы отметили в паре с «Детройтом». Всё просто – в обратном направлении уехал опытнейший Томас Грайсс, который хоть и не показывал выдающейся игры в предыдущем сезоне, но роль надёжного второго номера с 20-25 матчами за год исполнять способен. Теперь Биннингтон может не переживать за место в основе, а немец в свои 36 лет уже не будет вынужден играть половину матчей регулярного чемпионата.

«Вашингтон Кэпиталз»

«Столичные» окончательно разочаровались в тандеме Ванечек-Самсонов. Чеха ещё год назад ненадолго теряли на драфте расширения, а сейчас окончательно отпустили, обменяв в «Нью-Джерси». На Самсонова клуб даже не стал закреплять права и отпустил в свободное плавание, которое для Ильи завершилось в «Торонто».



С задачей переформировать целую вратарскую бригаду в «Вашингтоне» справились вполне уверенно, согласившись на требуемые Кемпером $ 5,25 млн на пять лет. Его бэкапом будет непобедимый (выиграл пять матчей из пяти в прошлом сезоне) Чарли Линдгрен, получивший трёхлетний контракт на $ 1,1 млн в год. Стабильность Кемпера вызывает вопросы, но очевидно, что он сильнее любого из предыдущей пары голкиперов команды Овечкина. Посмотрим, сумеет ли канадец помочь Ови и Ко впервые с чемпионского 2018 года зайти дальше первого раунда плей-офф.

«Оттава Сенаторз» и «Миннесота Уайлд»

Закончим хит-парад циркуляции вратарей по лиге новостями из столицы Канады и команды Кирилла Капризова. Из стана «Уайлд» долгое время не исходило никакой определённости по поводу будущего Марка-Андре Флёри. Однако когда 37-летний канадец всё же продлил контракт с «Миннесотой» (два года по $ 3,5 млн), голкипер Кэм Тальбо и его представители психанули и открыто зарубились с генменеджером «дикарей» Биллом Герином.

Кэм Тальбо в составе сборной Канады Фото: Anna Sergeeva/Getty Images

Тальбо после неудачной игры МАФа в плей-офф явно ждал ухода звёздного ветерана и возвращения себе статуса первого номера, однако его планы нарушились. Последовал вполне логичный запрос на обмен, который менеджмент «Уайлд» удовлетворил. Кэма обменяли в «Оттаву» на молодого Филипа Густавссона, который был запасным в «Сенз» и продолжит быть им на новом месте. «Сенаторз» же нашли более дешёвую замену Мэтту Мюррею. Тальбо не только провёл прошлый сезон удачнее, но и меньше получает — только $ 3,67 млн в год.