В КХЛ едет шведский хоккеист. Он даже не пытался разорвать контракт и наплевал на критику

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 19 июля.

Официальный сайт НХЛ представил список 11 лучших ограниченно свободных агентов

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список из 11 лучших ограниченно свободных агентов. Часть из них могут получить контрактные предложения от других команд.



Вратари: Витек Ванечек («Нью-Джерси Дэвилз», кэпхит по прошлому контракту составил $ 716,7 тыс.), Джейк Эттингер («Даллас Старз»);



Защитник: Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»);



Нападающие: Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс», $ 7,5 млн), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз», $ 7 млн), Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег Джетс», $ 5 млн), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз», $ 2,75 млн), Эндрю Манджапане («Калгари Флэймз», $ 2,425 млн), Павел Заха («Бостон Брюинз», $ 2,25 млн), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).

«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Клоком

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с чешским защитником Лукашем Клоком.



В прошедшем сезоне Клок стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).



«С Лукашем мы были на постоянной связи в течение последних двух с половиной месяцев. У него было огромное желание продолжить карьеру в нашей команде, тем более что в конце прошлого года мы с ним подписали новый контракт, рассчитанный на последующие два сезона. Он показал себя настоящим профессионалом своего дела. Это особенно проявилось во время игр в плей-офф.



Однако на родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что всё уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье, не прекращается и по сей день.

В сложившейся ситуации важнее безопасность хоккеиста и его семьи. Поэтому пришли к соглашению о расторжении действующего контракта с Клоком. Подчеркну, что при этом права на игрока остаются за нашим клубом. Надеемся, что ситуация со временем стабилизируется и Лукаш сможет вернуться к нам», – цитирует директора «Нефтехимика» Игоря Ларионова официальный сайт клуба.

Агент Классона объяснил, почему игрок выбрал московский ЦСКА

Хоккейный агент Алёша Пилко прокомментировал ситуацию с переходом Фредрика Классона в московский ЦСКА.



«Тут действительно нечего обсуждать. У него не было других вариантов, это стало ясно ещё перед Новым годом.



Пытался ли он разорвать контракт? Правила просты: играйте или возвращайте деньги. Разрыв контракта обходится очень дорого.



Критика? Мы знали, что это произойдёт, но также понимали всю ситуацию в целом, так что с этим ничего не поделаешь. С точки зрения хоккея это было лучшее, что могло случиться, это самый большой клуб в Европе.



Я говорил это раньше и повторю ещё раз: мы не политики, мы занимаемся спортом, и мы делаем то, что лучше для нашей хоккейной карьеры. Никто не может судить нас за это», – цитирует Пилко Expressen.

Джон Гилмор, покинувший ЦСКА, станет игроком минского «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник ЦСКА Джон Гилмор пополнит состав минского «Динамо». Контракт с канадским игроком обороны будет заключён на два сезона.



Ранее ЦСКА объявил о расторжении соглашения с Гилмором.

«Салават Юлаев» объявил об итогах переговоров с Тихоновым, завершившим карьеру

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил об улаживании нюансов по расторжению контракта с нападающим Виктором Тихоновым. Ранее российский форвард сообщил, что завершает карьеру. У него оставался ещё год действующего контракта.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит за работу Виктора Тихонова.



После окончания сезона Виктор принял решение о завершении карьеры. Все нюансы по расторжению контракта с нападающим улажены, хоккейный клуб «Салават Юлаев» и Виктор Тихонов прервали трудовое соглашение по обоюдному согласию. Мы желаем удачи и успехов Виктору», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.