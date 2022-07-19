Отказал «Вашингтону» и подписал контракт мечты в НХЛ. Интервью с Ильёй Михеевым

Нападающий Илья Михеев сделал для многих неожиданный, но искренний выбор. Отказавшись от других, даже более выгодных по деньгам предложений, он выбрал то, что подсказало сердце. «Ванкувер» перевесил даже шанс поиграть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым. Сегодня Михеев ответил на вопросы журналистов и рассказал, как появился вариант с «Кэнакс», что его подкупило в команде и какие он видит в ней шансы для развития. А также о непрекращающейся хоккейной лихорадке в Торонто, перспективах «Авангарда» в новом сезоне КХЛ, суточных в НХЛ и многом другом.

«Когда советовал Кузьменко «Ванкувер», сам его ещё не рассматривал»

— Чья была инициатива в расставании с «Торонто»?

— Было понятно, что у меня заканчивается контракт, и я выходил на рынок. Первый раз в жизни мог сделать выбор сам. Рассматривали варианты на будущее, хотели долгосрочную перспективу, а не контракт на год или два. Плюс надо понимать ситуацию «Торонто» с потолком и с составом.

— Вы посоветовали Кузьменко выбрать «Ванкувер» из большого списка команд. Почему ты так посоветовал?

— Мы с Кузей разговаривали, он спросил, как бы я поступил. Из тех команд, которые он сказал, я посоветовал «Ванкувер», потому что мы много играли с этой командой, знаю её состав. Зимой пришло новое руководство, я посчитал, для Кузи это будет хороший вариант для начала. Я на тот момент ещё «Ванкувер» не рассматривал, он был далеко не в первой пятёрке команд, которые мы обсуждали. Со временем команды начали отсеиваться, а «Ванкувер» был настойчив, и мы уже начали более конкретно разговаривать обо всём. Это серьёзный выбор для меня и семьи, надо было всё взвесить. Получилось так, что мы с «Ванкувером» разговариваем на одном языке.

— Чем именно подкупил «Ванкувер»?

— Подкупил тем, что это отличный город для жизни. Это Канада, где очень любят хоккей, где каждый тебя практически знает. Новый менеджмент, который уже строил чемпионские команды. Новый тренер, вторую часть сезона команда прошла хорошо. Я вижу потенциал в этой команде, вижу, как они меня могут использовать, чем я им могу помочь. Будем стараться показывать результат на будущее.

— Была информация, что вас активно ждал «Вашингтон», видел тебя в тройке с Овечкиным и Кузнецовым. Почему не пошёл на этот вариант?

— Взвесили за и против, составы. Не только «Вашингтон» был, но и другие клубы. Всё-таки решили сделать ставку на «Ванкувер», больше сердце к нему легло.

— Существовал ли хоть маленький шанс остаться в «Торонто»? Какие воспоминания остались от команды?

— Шанс всегда есть, но так получилось. «Торонто» навсегда останется в сердце. Самую первую команду никогда не забудешь, у меня хорошие отношения и с игроками, и с персоналом. Все меня поздравили, когда я подписался с «Ванкувером». Я бы, может, и рад был остаться в «Торонто», но не всегда всё зависит от меня.

— По Мэттьюсу будешь скучать?

— По всем буду скучать!

Илья Михеев Фото: Getty Images

«Ванкувер» для меня — возможность выйти на новый уровень. Мне есть куда расти»

— А из «Ванкувера» кто первым поздравил?

— Разговаривали с генеральным менеджером. Потом уже ночью ребята написали, Элиас Петтерссон написал. Все сказали, что, если нужна какая-то помощь, я могу писать им в любой момент.

— Шутили уже с Кузьменко, что было бы здорово сыграть в одном звене?

— Не шутили про одно звено. Кузя написал, что рад, что мы в одной команде.

— Как в «Ванкувере» видят твою роль?

— Разговаривали с генеральным менеджером. Понимаю, что для меня это другие возможности, чем были в «Торонто». Я был рад там играть, но сами понимаете, какой там состав. В «Ванкувере» будет больше возможностей раскрыть свой потенциал, в том числе в зоне атаки. В «Торонто» в топ-6 было очень тяжело попасть. Если получу этот шанс в «Ванкувере», постараюсь им воспользоваться.

Думаю, в клубе хотят видеть, что я могу играть в две стороны – в нападении и защите одинаково. В «Торонто» меня больше использовали оборонительно, наше звено часто выходило на вбрасывания в нашей зоне. В «Ванкувере» постараемся играть и в нападении, и в защите.

— В «Ванкувере» подобралась русская банда, наверное, со времён Буре и Могильного не было такого интереса к этой команде у российских болельщиков. Какой фактор стал ключевым и долго ли раздумывал?

— Такой вариант был, но изначально мы его не рассматривали. С течением времени начали чистить список. Для меня это возможность выйти на новый уровень, чувствую, что мне есть куда расти. В «Ванкувере» будет чуть больше возможностей для этого.

— Даёт ли о себе знать травма руки?

— Не понимаю, почему все спрашивают про эту травму. Она была и прошла. Всё хорошо, смысла вспоминать нет, это уже в прошлом.

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«В Торонто на тренировках по 30 репортёров. После него в Ванкувере меня этим не удивишь»

— В Канаде самые высокие налоги, это учитывалось?

— Да, но там тоже есть свои плюсы в этом плане. Разница по налогам с Флоридой существенна, но в Ванкувере есть возврат налогов. Но мы рассматривали в первую очередь хоккейную сторону.

— Канада — это ещё и пристальное внимание прессы. Как это было в «Торонто» и что ты ждёшь в этом плане от «Ванкувера»?

— «Торонто», наверное, самая обсуждаемая команда в НХЛ. Едешь на машине – по радио хоккей. На улице хоккей, в раздевалке хоккей. Люди обсуждают, смотрят, конечно, чувствуется давление. На каждой тренировке по 30 репортёров, с камерами. Только упадёшь, уже будут все знать. В Ванкувере, наверное, так же, но думаю, после Торонто меня этим уже не удивить.

— «Торонто» — самый хоккейный город в мире. Насколько на команду и жителей города давит, что команда не может выиграть Кубок больше 50 лет?

— Давление чувствуется. Всё пропитано хоккеем, все болеют, переживают, сумасшедшая поддержка и ожидания. Когда проиграли «Тампе» седьмой матч, ехал по городу, видел, как люди стоят расстроенные, некоторые плачут. В любой команде так, но за три года я это прочувствовал.

— За несколько сезонов ты успел стать ярким игроком. Как относишься к медийности и околохоккейной активности игроков?

— Я всё-таки играл с Марнером, Мэттьюсом, Таваресом, вот там — медийность. Про себя такого сказать не могу. Моя активность вне льда – это спасибо Дэну, он этим занимается. А я в хоккей играю. Самое главное – хоккей.

— В этом плей-офф ты наиболее продуктивно проводил контратаки. За счёт чего это стало возможно?

— Моя сильная сторона – это скорость, стараюсь ей пользоваться. У каждого свои стороны сильные, стараешься развивать все качества, но вместе с этим пользоваться тем, что тебе дано.

— Ты играл с Джо Торнтоном. Как он вёл себя в команде?

— Он брал слово, когда это было надо. В перерыве, до или после матча мог собрать ребят. У него огромный опыт в НХЛ, он многое прошёл и старался помогать команде.

— В «Торонто» снимали сериал. Насколько тяжело и необычно было играть в хоккей под камерами и микрофонами?

— Необычно, 100%. Сразу предупредили, что камеры будут везде – раздевалки, залы. За нами постоянно ходили операторы, всё снимали. Потом мы привыкли, перестали это замечать. Было интересно.

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«Суточные в НХЛ — 110 долларов. Так удобнее, ты сам себе хозяин»

— Ты как большой любитель супов различаешь виды супов, когда бываешь в других городах, или везде ешь борщ?

— С супом у них, если честно, тяжело. Если знаешь, куда надо пойти, чтобы поесть супа, то да. А на обед после раскатки готовят так, нормально.

— В НХЛ суточные дают на обед, а в КХЛ кормят всю команду организованно. Как лучше?

— Суточные 110-115 долларов, но их давали только до пандемии, а так наличные не давали. Так удобнее, ты сам себе хозяин. Хочешь – пошёл покушал, хочешь — перекусил в гостинице. Для меня это в новинку, с ребятами собираешься, пошли в ресторан. В первом сезоне я месяца полтора ходил, молчал, не понимал ничего, что говорят. Но ребята мне помогали и по меню заказывать. Через пару месяцев начал уже разговаривать, то есть это помогает.

— Назови трёх игроков «Торонто», с кем чаще ходил на ужин?

— Крайний сезон с Любушкиным. Спецца часто нас с собой брал, с европейцами ходили, со всеми по чуть-чуть.

— Спецца похож на Ковальчука, как батя в команде?

— Спецца в порядке. Во-первых, как человек. Всегда подскажет, объяснит, какие-то моменты по судейству, по собранию профсоюза, в общем, все вопросы к нему. Это мужик, который может и рявкнуть. Он говорил после второго периода в пятой игре с «Тампой». Могли бы проиграть, если бы не Спецца.

— Чего русского тебе не хватает в Канаде?

— Хотел бы, чтобы семья почаще приезжала. Они всего один раз были здесь, и то, когда у меня была травма. Не хватает семьи, друзей. Но такая работа.

— Что, помимо семьи?

— За три года мы в Торонто обжились. Знаем, где баня, русский магазин. Быт там наладили, теперь будем в Ванкувере тоже всё узнавать.

«Думаю, у Рябыкина своё видение. Где-то подразвяжет руки, а что-то оставит от Хартли»

— Следили ли за драфтом НХЛ, общались с Иваном Мирошниченко?

— Не могу сказать, что следил, и не общался, потому что лично его не знаю. Знаю, что выбрали много русских ребят. Рад, что у них появилась возможность подписать контракты и развиваться в системе клуба НХЛ.

— Этой весной мы узнали, что в КХЛ есть эмоциональные чаты европейцев, где игроки принимают решения. В Канаде есть русский чат у игроков?

— Таких чатов нет или меня там нет. Общаемся с теми, куда приезжаем. Если есть время и желание сходить на ужин, пообщаться. Но не более, потому что календарь плотный. С Любушкиным практически всё время ходили вместе есть. Чаще всего общаюсь с Любушкиным, с Саней Барабановым переписываемся. Мало кого знаю лично из игроков.

— А из КХЛ?

— И с Рассказовым, и с Валей Пьяновым. Со всеми общаюсь.

— Следите за строительством арены в Омске, есть ли желание в будущем выйти на лёд?

— Внутрь зайти не получилось, там стройка идёт, но со стороны смотрел. Весь город ждёт этого события, все уже соскучились за четыре года. Сыграть? Всему своё время.

— «Авангард» возглавила связка Рябыкин и Курьянов. Ты успел поиграть и против Рябыкина, и с Курьяновым. Что ждать от этой связки в Омске?

— С Курьяновым начинал первый сезон в КХЛ. Он много мне помог, всегда брал с собой, подсказывал на льду и вне льда, взял под своё крыло. Мы всегда на связи, виделись в Омске. Дмитрий Анатольевич тоже давно в системе «Авангарда». Мы все знаем, какой он раньше был игрок, я с ним проработал достаточное количество времени. Когда узнал, что он будет главным, написал ему, поздравил, пожелал удачи. Хочу, чтобы у них получилось.

— Насколько плотно следишь за КХЛ? Кто возьмёт Кубок в новом сезоне?

— Смотреть КХЛ, думаю, можно, но большая разница по времени, поэтому не удаётся. Предчувствие? Хотел бы, чтобы Омск выиграл. Но это непредсказуемо, и у Казани хороший состав собирается. Конечно, буду переживать за Омск.

— На твой взгляд, в «Авангарде» продолжится система Хартли или будет другой хоккей?

— Думаю, у Рябыкина своё видение. Может, где-то подразвяжет руки, но какие-то моменты оставит от Боба, в защите плюс-минус будет так же.

— Ты играл под руководством Рябыкина, когда он замещал Канарейкина. Что такое хоккей по Рябыкину?

— Мы 4:0 выиграли, это был первый матч после Нового года. Это было давно, да и Дмитрий Анатольевич поменялся. Тяжело сказать, что сейчас будет.

«Надо возрождать Олимпиаду, чтобы на ней была НХЛ»

— Каждый год ты приезжаешь летом в Омск, играешь благотворительный матч своим годом. Будет ли время приехать в этот раз?

— Я только что уехал из Омска, был там на четыре недели. Играли матч и проиграли, но мы всегда рады собраться.

— Когда-то ты был самым неперспективным по 1994 году, как сейчас на тебя смотрят старые партнёры?

— Мы со всеми отлично общаемся. В том году 10 человек собралось, сейчас 15 человек – играем, общаемся, у нас очень дружный коллектив. Никогда не поменяюсь по отношению к своим друзьям, я же с ними с самого детства начинал.

— Как у тебя появилась собака, ты с ней везде путешествуешь? Тяжело ли с ней летать?

— Она у нас до восьми килограммов, поэтому мы её берём всегда в салон. Понятно, что нужно заниматься документами для перелётов, ходить к ветеринару, но, когда она тебя встречает, это такая мелочь, о которой ты даже не задумываешься.

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— Как воспринял ситуацию с Федотовым?

— Неожиданно, когда такое случается. Не знаю деталей, что там именно произошло. Надеюсь, у него всё разрешится и он сможет дальше играть в хоккей.

— Был ли у тебя шанс попасть на Олимпиаду, с тобой общались?

— У меня тогда была травма. До Олимпиады оставалось четыре месяца, так что я ни с кем не разговаривал.

— Скучаешь по возможности сыграть на чемпионате мира?

— Всегда приятно играть на чемпионатах мира. Хотелось бы подальше зайти в плей-офф с клубом, но если будет ситуация, и нас допустят, то я всегда рад играть за сборную.

— Что думаешь об идее проводить ЧМ раз в два года?

— Каждому своё. Хороший вопрос. Если приезжают игроки НХЛ, то ажиотаж один, если в основном игроки из КХЛ и Европы, то другой ажиотаж. Мне кажется, надо возрождать Олимпиаду, чтобы НХЛ была. Но это бизнес.