«Я чувствовал, что мой мениск разорван». Кто из хоккеистов НХЛ вышел из игры этим летом

Завершившийся сезон НХЛ стал последним в карьере для нескольких знаковых игроков. «Чемпионат» рассказывает о тех, кто принял решение уйти из хоккея.

Данкан Кит, 38 лет

Самый известный среди них – Данкан Кит. Всю карьеру, за исключением последнего года, защитник провёл в «Чикаго». 1256 матчей в лиге, 646 (106+540) очков, «+159», средний айстайм 24:41 – о Ките многое говорит персональная статистика.

Пожалуй, самый показательный математический факт, который касается Данкана, отражает его потрясающую, буквально машинную производительность: лишь в одном из 17 сезонов защитник играл в среднем меньше 23 минут. Кит почти не был подвержен травмам – только за два последних года он пропустил столько же матчей (46), сколько за девять предшествующих.

Самым выдающимся периодом в хоккейной жизни Кита стал отрезок в середине десятых. Он установил личный рекорд результативности (61 очко в регулярке и 23 в плей-офф), взял вместе с «Блэкхоукс» три Кубка Стэнли, а вдобавок к этому получил два «Норрис Трофи» и один «Конн Смайт». Кроме того, Кит завоевал два олимпийских золота – в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Данкан Кит Фото: nhl.com

Канадец не входил в число главных талантов поколения – «Чикаго» выбрал его на драфте в шестом десятке. Но уходит Кит одним из сильнейших защитников в современной истории НХЛ. Таким он стал в первую очередь за счёт особого отношения к делу. Данкан с невероятной ответственностью относится к тренировочному процессу и всему, что идёт рядом. Кит придерживается чёткой диеты, завёл собственный сайт, на котором выкладывает специфические упражнения, а на выезды, по словам Никиты Задорова, брал с собой переносную сауну.

Самуэль Морен, 26 лет

Кит за время профессиональной карьеры сумел победить всех, кто встречался на его пути, – не смог остановить только время. Уход защитника на хоккейную пенсию в 38 лет выглядит логичным завершением одного из этапов его жизни. О людях, которые прощаются с хоккеем до достижения 30-летия, такого точно не скажешь. Самуэль Морен – один из них.

27-летний защитник «Филадельфии» едва ли знаком широкому кругу болельщиков. В НХЛ он успел принять участие только в 29 матчах, хотя – в отличие от Кита – котировался на уровне лучших юниоров планеты. На драфте-2013 «лётчики» забрали его 11-м.

Однако дебют в лиге пришлось отложить. Защитник испытывал сложности с адаптацией во взрослом хоккее, поэтому его переход из АХЛ в НХЛ затянулся на четыре года. Когда это всё же случилось, Морена стали атаковать травмы. Серия из нескольких небольших повреждений сначала выглядела как досадная неприятность, но вскоре случилась настоящая беда. Во время плей-офф АХЛ в сезоне-2017/2018 у Морена разорвалась передняя крестообразная связка правого колена.

Самуэль Морен Фото: nhl.com

Такой диагноз нередко становится приговором для профессиональных спортсменов: восстановление занимает слишком много времени и выйти по его прошествии на прежний уровень способен не каждый. Морен, молодой и мотивированный, успешно перенёс операцию и через полгода полноценно вернулся в хоккей. Но в ноябре 2019-го снова выбыл из строя и снова по причине разрыва «крестов» на том же колене.

Каким-то чудом Самуэль справился и с этим. По новой пережив длительное восстановление, канадец провёл самый продолжительный отрезок в энхаэловской карьере: защитник сыграл 20 матчей и даже забросил – победную шайбу в ворота Игоря Шестёркина.

Когда казалось, что всё самое худшее осталось позади, врачи обнаружили у Морена новые проблемы. Прошлой осенью ему провели манипуляцию по очистке колена. Процедура была не такой сложной, как предшествующие ей операции, но именно после неё карьера Морена завершилась.

«Каждый вечер я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что отдал всё, что мог, – говорил Самуэль. – Я очень долго играл с болью. Даже в течение прошлого сезона боль не покидала меня, я чувствовал, что мой мениск почти разорван. Я очень сильно хотел быть хоккеистом, но когда во время тренировочного лагеря вновь почувствовал боль, то понял, что всё плохо. Но я не жалею ни о чём, я сделал всё, что было в моих силах».

Коди Маклауд, 38 лет

Генеральный менеджер «Флайерз» Чак Флетчер предложил Морену работу в системе клуба, но теперь уже экс-спортсмен пока думает. А вот бывший игрок «Колорадо», «Рейнджерс» и «Нэшвилла» Коди Маклауд принял подобное предложение с лёгкостью. Маклауд станет тренером по развитию игроков «Миннесоты».

Коди Маклауд Фото: nhl.com

В НХЛ Коди выступал на позиции нападающего, но в большей степени запомнился как тафгай. В 775 матчах он набрал 1628 минут штрафа. При этом на льду Маклауд сохранял приемлемый уровень эффективности – в его активе 127 (75+55) очков. Вершиной карьеры Маклауда стал финал Кубка Стэнли с «Предаторз» в 2017 году. Последние три года он провёл в команде АХЛ, где играл с капитанской нашивкой.

История Маклауда заставляет вспоминать путь Джареда Беднара – действующего главного тренера «Колорадо», который до появления на этом посту тоже считался силовым хоккеистом.

Туукка Раск, 35 лет

Раньше остальных о своём решении объявил Туукка Раск. 10 февраля голкипер «Бостона» сообщил, что больше не может играть. «Я надеялся, что этот день никогда не наступит. Но вот он здесь, и я чувствую, что должен сам объявить о моём решении, – рассказал Раск – За последние несколько недель я понял, что моё тело уже не в состоянии работать на уровне, которого я жду от себя сам и которого достойны мои партнёры по команде и её болельщики. Поэтому с тяжёлым сердцем я объявляю о завершении карьеры».

Александр Овечкин и Туукка Раск Фото: nhl.com

Все 15 лет в НХЛ финн защищал цвета и ворота одного клуба – «Бостона». В последнем сезоне он долго не подписывал контракт: утверждал, что не может позволить себе подвести партнёров, и сначала должен набрать форму. Несмотря на специфическую позицию на площадке, Туукка всегда оставался командным игроком. С «Брюинз» он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

«Ти, я подзадержался, поскольку не могу поверить в это, – написал в феврале Антон Худобин, долгое время являвшийся бэкапом Раска в «Бостоне». – Ты научил меня улыбаться. И дело не только в хоккее – с тобой всегда было весело играть. Я знаю, что сейчас ты начинаешь прекрасное приключение. Звони мне, если у тебя будут какие-то вопросы, если тебе может понадобиться помощь. Если говорить о Зале славы НХЛ, то я надеюсь, что они позвонят мне как можно раньше, потому что я о многом могу рассказать. Я рад, что ты меня послушал и согласился ловить шайбы, которые летели в твою сторону! Люблю тебя, люблю твою семью! Партнёр. Друг. Кровь. Навеки».

Андрей Секера, 36 лет

Словацкий защитник не испытывал проблем с физикой, но трудности появились у его сына. После 16 сезонов в лиге Андрей Секера решил повесить коньки на гвоздь.

«Моя хоккейная карьера окончена. У меня было несколько предложений в качестве свободного агента, но я всё же решил уйти. Основная причина заключается в том, что у моего сына в прошлом году были проблемы со здоровьем. После всего, через что мы прошли, понял, что лучше всего было бы, если бы я больше времени уделял своей семье», – приводит слова Андрея официальный сайт НХЛ.