Сорокина и Варламова оценили американские фанаты, в «Куньлуне» наконец собрали тренерский штаб, чемпион сохранил важного форварда.

Русские вратари — сильнейший дуэт в НХЛ. А ведь они даже не вывели свой клуб в плей-офф!

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 20 июля.

Вратарский тандем Сорокин — Варламов из «Айлендерс» назван самым сильным в НХЛ

Вратарский дуэт «Нью-Йорк Айлендерс», состоящий из двух российских голкиперов – 34-летнего Семёна Варламова и 26-летнего Ильи Сорокина, назван самым сильным в НХЛ согласно голосованию болельщиков. Исследование опубликовано в «твиттере» Jfresh.

Изначально голосование проводилось на выявление лучшего голкипера в лиге, каждый из посетителей портала мог поставить оценку от 1 до 5 каждому из вратарей. Так, лучшим оказался российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (4,9), следом за ним расположились его соотечественник из «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (4,9) и Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» (4,5).

Для выявления лучшего вратарского дуэта использовался общий средний рейтинг двух голкиперов команды. Исходя из этого, лидером стал вратарский тандем из «Нью-Йорк Айлендерс» — Илья Сорокин и Семён Варламов, чей средний рейтинг составил 3,3.

Защитник «Сибири» Мёрфи покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам

Хоккейный клуб «Сибирь» в официальном телеграм-канале объявил о том, что канадский защитник команды Тревор Мёрфи вынужден пропустить часть сборов. Сейчас команда готовится к сезону в Минске.

«Мёрфи придётся частично пропустить подготовку к сезону в связи с тяжёлой болезнью отца. Защитник «Сибири» был вынужден срочно улететь в Канаду. Надеемся на лучшее! Тревор, держись, мы с тобой!» – говорится в сообщении клуба.

Стали известны причины, по которым Годро и Ткачук могли захотеть уйти из «Калгари»

Причиной для желания уйти из «Калгари Флэймз» нападающих Джонни Годро и Мэттью Ткачука могли стать строгие ограничения, действующие в Канаде из-за пандемии COVID-19, считает Hockeyfeed.com.

«Годро и его жена провели последние два года в ковидной Канаде. Бесконечные локдауны, ограничения, сертификаты вакцинированных, комендантский час, пустые арены. Как быстро мы это забудем? Чиновники из области здравоохранения боятся говорить о том, что будет этой осенью», – написал бывший хоккеист, ныне эксперт на телевидении Майк Коммодор в «Твиттере».

По мнению автора материала, число желающих перейти в американские клубы будет расти, потому что игроки, выступающие в Канаде, устали от строгих ограничений. В том числе сообщается, что форвард Джей Ти Миллер из «Ванкувера» тоже хочет продолжить карьеру в США по этим причинам.

ЦСКА продлил контракт с Сергеем Плотниковым

Московский ЦСКА заключил новое соглашение с нападающим Сергеем Плотниковым, сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на два года.

Плотников перешёл в состав ЦСКА год назад. В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 Сергей стал вторым снайпером команды, забросив 16 шайб и сделав 11 голевых передач в 43 матчах. В плей-офф на счету нападающего 13 (6+7) очков в 22 встречах – он третий в составе армейцев по результативности в победном для клуба розыгрыше Кубка Гагарина.

Генменеджер «Вашингтона»: нет опасений, что Овечкин и Орлов могут не вернуться из России

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сказал, что у него нет опасений относительно возвращения российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Александра Овечкина из России в Северную Америку. Об этом сообщает журналист Саммита Силбер в «Твиттере».

Ранее в Северной Америке выразили беспокойство из-за возможного невозвращения некоторых россиян в НХЛ.

Александр Овечкин и Дмитрий Орлов Фото: nhl.com

Стал известен тренерский штаб «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» на официальном сайте назвал тренерский штаб, который будет работать с командой в новом сезоне.

Главным тренером назначен Грег Айрленд, который впервые будет работать с командой. Его ассистентом стал Марк Кампел (второй сезон в команде). Тренером вратарей стал Владимир Куликов, видеоассистентом назначен Михаил Быков. Он проведёт в команде седьмой сезон. Также в тренерский штаб вошёл Стефан Бреизнер.