В НХЛ назревает сексуальный скандал. Владельцу «Эдмонтона» предъявили громкое обвинение

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 21 июля.

Генменеджер «Ак Барса» рассказал о контрактах Радулова и Шипачёва

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию о том, что нападающий казанцев Александр Радулов будет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, и поделился нюансами соглашения Вадима Шипачёва с клубом и его перехода в состав «барсов».

«Бонус Радулова за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата? Есть такой бонус. В КХЛ у него один из самых больших контрактов при выполнении определённых условий. Такой же бонус был в своё время у Вадима Шипачёва. Сейчас многие ошибаются, когда пишут, что Шипачёв перешёл к нам с этим огромным контрактом. Контракт мы действительно выполняем. Мы его переподписали ещё на год, но все прописанные бонусы в контракте он выполнил ещё в первом сезоне, который провёл в «Динамо». Кроме контракта, бонусная часть к нам не переходит.

Правда ли, что Шипачёв и Войнов перешли к нам за 1000 рублей? Так всё и было. Мы не хотели платить за них большой выкуп. Помимо игроков, мы брали на себя ношу их контрактов. «Динамо» поменяло вектор развития, а у ребят был пункт о запрете на обмен без их согласия. Им хотелось играть в Казани», – приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».

Данис Зарипов объяснил, почему не стал завершать карьеру

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о том, почему не стал заканчивать карьеру после прошлого сезона КХЛ. В августе 2021 года Зарипов в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова, руководства клуба, тренеров и партнёров по команде заявил, что сезон-2021/2022 станет для него заключительным в карьере.

«Да, я перед прошлым сезоном всерьёз думал закончить карьеру этой весной. Но закончить точно не на такой ноте. В этом сезоне я не был удовлетворён всем: результатом команды, своим временем на льду, статистикой своей и клуба. И, конечно, вылетом «Ак Барса» в первом раунде. После моей карьеры, в которой было столько интересных побед, на такой ноте не очень хочется заканчивать.

Ввёл всех в заблуждение? На самом деле, получилось немножко неудобно, но я бы не говорил о заблуждении. Признаюсь, что не только от вас слышал подобный вопрос. Наверное, в жизни любого человека бывает, когда не насытился чем-то. Есть желание продолжить любимое дело. У нас есть герои, которые говорят «врун» и так далее. Это их мнение, они имеют на него право. Не хочу в это лезть и с ними как-то вступать в перепалку. У всех своё мнение, как и у меня.

Просто решил продолжить. Главный тренер «Ак Барса» «за», чтобы я ещё год был в его команде, на льду с ребятами. Руководство клуба «за». Что ещё надо? Я принял решение остаться, и у меня есть большое желание играть в хоккей. И многие ребята из команды звонили и поддерживали моё решение продлить карьеру!» – цитирует Зарипова «Татар-информ».

Данис Зарипов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Адмирал» продлил контракт с Шулаком и подписал бронзового призёра ОИ-2022

Нападающий сборной Словакии Михал Криштоф стал игроком «Адмирала», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Дальневосточники заключили с хоккеистом контракт на один год. Вместе с этим клуб объявил о продлении контракта с чешским защитником Либором Шулаком.

28-летний форвард в феврале 2022 года стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. В сезоне-2021/2022 Криштоф выступал в чешской лиге и провёл 42 матча за «Комету» (Брно). На его счету 30 (8+22) результативных баллов при показателе полезности «-1».

Защитник Шулак стал лучшим бомбардиром «моряков» в прошлом сезоне. Он набрал 26 (8+18) очков в 49 матчах при показателе полезности «-10».

В «Адмирале» теперь четыре легионера. Помимо Криштофа и Шулака, контракты с клубом есть у латвийца Николая Елисеева и канадца Колби Уильямса.

Канадец Фил Вароне стал игроком московского «Спартака»

Московский «Спартак» подписал однолетний контракт с канадским нападающим Филом Вароне, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

У 31-летнего форварда уже есть опыт выступлений в КХЛ. В позапрошлом сезоне он играл в составе «Барыса». Вароне принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «+2», а затем добавил гол и результативную передачу в четырёх встречах плей-офф.

Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Швейцарии. Сначала он оформил 7 (2+5) очков в 13 встречах за «Лозанну», а затем перешёл в «Берн», в составе которого набрал 18 (6+12) баллов в 29 играх.

Фил Вароне Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Владелец клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэрил Кац обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней балериной, сообщает CBC. По информации издания, недавно в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что миллиардер выплатил 17-летней балерине $ 75 тыс за «сексуальные услуги».

Известно, что обвинения не были доказаны. Они были выдвинуты в ответ на иск о сексуальном насилии, который подали начинающие балерины в 2021 году против учителя танцев Митчелла Тейлора Баттона и его жены Дасти Баттон.

Ранее чета Баттонов подала встречный иск и признала, что у них были «групповые сексуальные отношения» по обоюдному согласию с Сейдж Хамфрис, главной истицей в деле. В иске утверждается, что их роман начался в 2017 году, когда балерине было 18 лет. Однако также говорится о том, что ранее она была три раза вовлечена в сексуальные отношения в несовершеннолетнем возрасте с мужчинами намного старше её, в том числе с владельцем «Ойлерз» Кацем.

При этом к заявлению были приложены текстовые сообщения. Предположительно, это была переписка Каца с балериной. На тот момент Хамфрис было 17 лет, а Кацу – 53.

Также известно, что адвокат Каца опроверг обвинения и заявил, что у его клиента не было сексуальных связей с Хамфрис. В 2016 году 17-летняя балерина предлагала кинокомпании Каца свои проекты, и все встречи с ней были связаны именно с этим, а полученные несовершеннолетней деньги – часть деловых отношений.

The Athletic: Малкин не в восторге от нового контракта. «Питтсбург» выиграл эти переговоры

Журналист The Athletic Джош Йохе оценил сделки генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Рона Хекстолла. Обозреватель также упомянул переподписание Евгения Малкина.

«Легко хвалить игроков за то, что они «согласились на меньшие деньги», но давайте отдадим должное Хекстоллу. Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры, он не в восторге и от подписанного им контракта. Переговоры были спорными. Хекстолл поставил на то, что Малкин на самом деле не хотел уезжать из Питтсбурга, и оказался прав. Он выиграл в этих переговорах», — приводит слова Йохе The Athletic.

Помощник сборной Словакии рассказал о реакции Яромира Ягра на Юрая Слафковски

Скаут клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Ото Гашчак, помогавший сборной Словакии на чемпионате мира — 2022, поделился мнением о соотечественнике нападающем Юрае Слафковски, а также о реакции Яромира Ягра на игру молодого хоккеиста. «Монреаль Канадиенс» выбрал словацкого форварда под первым номером на драфте-2022.

«Когда я наблюдал за Слафковски на тренировке и в раздевалке, за его языком тела, за ним на узком пространстве, в зонах с интенсивным движением, в углах площадки, на острие, то просто думал: «Этот парень мне кого-то напоминает». Кого же? Я вспоминаю свои мысли: «Какого хрена? Этот парень похож на Ягра!» Но это было очень рано, перед чемпионатом мира, во время нашей подготовки к турниру. Я только упомянул об этом некоторым журналистам, и все начали кричать: «Какого хрена, Ото? Ты с ума сошёл? Ты сравниваешь этого парнишку с Ягром?»

Нет, это не совсем так. Очевидно, что Ягр — лучший игрок из Европы во всём хоккейном мире в прошлом. Но я хотел сказать, что Юрай напоминает мне его стиль игры, особенно в углах площадки, его катание, бросок и то, как он укрывает шайбу. Так что я просто пытался объяснить журналистам и людям вокруг хоккея, что имел в виду немного другое. Но сейчас, спустя полтора года, все сравнивают его с Ягром! Даже Ягр, увидев его, сказал: «Этот парень похож на меня, когда мне было 17!» — приводит слова Гашчака The Athletic.

В «Тампе» объяснили, почему дали Сергачёву восьмилетний контракт на $ 68 млн

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа объяснил, почему клуб решил сделать защитника Михаила Сергачёва одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба. Россиянин заключил новое восьмилетнее соглашение на $ 68 млн.

«Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. Очень яркий пример — Хедман. На данный момент Виктор является лучшим защитником в мире, но в 20-22 года он не был им. На мой взгляд, Сергачёв лишь на пути к своему пику. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с «Колорадо». Он был реально крут. Сергачёв обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался: Михаилу только стукнуло 24, он управляет игрой в большинстве, способен выстоять в меньшинстве, он крупный, физически силён, отлично катается и технически одарён. Трудно отыскать парней, подобных ему. Осознавать, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадёживает», — приводит слова БрисБуа The Athletic.