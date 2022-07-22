В Латвии гнобят своего вратаря. Теперь ему запретили выступать в КХЛ

В Латвии продолжают сходить с ума, другими словами объяснить происходящее вокруг местных спортсменов сложно. Люди, следящие за хоккеем и за переходами в КХЛ, помнят историю с нападающим Миксом Индрашисом.
Форвард, давно выступающий в КХЛ и прекрасно говорящий по-русски (вообще без акцента), подвергся даже не критике, а какому-то унижению и угрозам в родной стране. Дескать, как ты посмел в столь непростые в политическом плане времена подписать контракт с российским клубом?
В результате Индрашиса довели до того, что человеку пришлось оправдываться и делать заявления, что никаких контрактных бумаг он на самом деле не подписывал. Проще говоря, нападающего прижали к стенке, а самому Миксу в срочном порядке нужно было что-то придумывать и выкручиваться. Интересно, как латвийцам, принимавшим участие в травле своего же игрока и соотечественника, было не стыдно так себя вести? Особенно учитывая тот факт, что Миксу нужны были деньги на лечение ребёнка, поэтому он искал оптимальный для себя вариант заработка.
В какой-то степени в похожую историю попал ещё один латвийский хоккеист – вратарь Янис Калниньш, известный в КХЛ по своим выступлениям за рижское «Динамо» и «Йокерит». Однако в следующем сезоне латвийского и финского клубов в нашей лиге не будет (динамовцы и «джокеры» сами отказались в ней выступать), а Янис, что вполне логично, начал прорабатывать наиболее выгодный вариант продолжения карьеры.
Голкиперу уже 30 лет, и сейчас ему нужно максимально обеспечить себя и свою семью на ближайшие годы. В результате Калниньш подписал контракт с хабаровским «Амуром», вызвав тем самым волну гнева у себя на родине. Всё как в случае с Индрашисом.
Сегодня история получила продолжение. Сперва появилась новость о том, что латвийская хоккейная федерация приняла решение не приглашать в национальную сборную голкипера Яниса Калниньша из-за перехода в российский клуб. Напомним, с 30 апреля существует латвийский закон, согласно которому представители российских клубов не будут вызваны в сборную Латвии.
Абсурд? Более чем, но вряд ли это сильно задело Яниса. В его годы главное – заработок, а за сборную сыграют другие. Однако местные функционеры и чиновники не успокоились и пошли дальше.
Сегодня же всё та же пресловутая латвийская федерация на своём официальном сайте сообщила, что заблокировала переход голкипера в «Амур».
Янис Калниньш
Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru
«Заявка на трансфер Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея на текущей неделе. Федерация хоккея Латвии 21 июля отказала в этом трансфере», — говорится в сообщении.
Интересно, на каком основании это было сделано? Не секрет, что есть международные правила переходов игроков и конкретные причины для блокирования перехода национальными федерациями. Интересно, какую причину блокировки придумали в Латвии и соответствует ли она нормам ИИХФ, в состав которой латвийская федерация входит? Очень сомнительно. Причина наверняка лишь одна – банальная зависть и злость, вот только в этом не содержится никакого юридического повода, чтобы отказать в трансферной карте. Но, учитывая все последние события, удивляться уже ничему не приходится.
Посмотрим, чем закончится вся эта история. Повторимся, никакого правового основания запрещать Янису переходить в «Амур» у латвийцев нет. Более того, их вообще никак не должно касаться решение спортсмена. Где и за кого играть – личный выбор человека, а слушать хотелки и подзуживания от сторонних советчиков он не обязан. Хочется верить, что справедливость и здравый смысл в этом деле восторжествуют.
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