В Латвии гнобят своего вратаря. Теперь ему запретили выступать в КХЛ

В Латвии продолжают сходить с ума, другими словами объяснить происходящее вокруг местных спортсменов сложно. Люди, следящие за хоккеем и за переходами в КХЛ, помнят историю с нападающим Миксом Индрашисом.

Форвард, давно выступающий в КХЛ и прекрасно говорящий по-русски (вообще без акцента), подвергся даже не критике, а какому-то унижению и угрозам в родной стране. Дескать, как ты посмел в столь непростые в политическом плане времена подписать контракт с российским клубом?

В результате Индрашиса довели до того, что человеку пришлось оправдываться и делать заявления, что никаких контрактных бумаг он на самом деле не подписывал. Проще говоря, нападающего прижали к стенке, а самому Миксу в срочном порядке нужно было что-то придумывать и выкручиваться. Интересно, как латвийцам, принимавшим участие в травле своего же игрока и соотечественника, было не стыдно так себя вести? Особенно учитывая тот факт, что Миксу нужны были деньги на лечение ребёнка, поэтому он искал оптимальный для себя вариант заработка.

Новость по теме Индрашису нужны деньги на лечение ребёнка, поэтому он подписал контракт со «Спартаком»

В какой-то степени в похожую историю попал ещё один латвийский хоккеист – вратарь Янис Калниньш, известный в КХЛ по своим выступлениям за рижское «Динамо» и «Йокерит». Однако в следующем сезоне латвийского и финского клубов в нашей лиге не будет (динамовцы и «джокеры» сами отказались в ней выступать), а Янис, что вполне логично, начал прорабатывать наиболее выгодный вариант продолжения карьеры.

Голкиперу уже 30 лет, и сейчас ему нужно максимально обеспечить себя и свою семью на ближайшие годы. В результате Калниньш подписал контракт с хабаровским «Амуром», вызвав тем самым волну гнева у себя на родине. Всё как в случае с Индрашисом.

Сегодня история получила продолжение. Сперва появилась новость о том, что латвийская хоккейная федерация приняла решение не приглашать в национальную сборную голкипера Яниса Калниньша из-за перехода в российский клуб. Напомним, с 30 апреля существует латвийский закон, согласно которому представители российских клубов не будут вызваны в сборную Латвии.

Абсурд? Более чем, но вряд ли это сильно задело Яниса. В его годы главное – заработок, а за сборную сыграют другие. Однако местные функционеры и чиновники не успокоились и пошли дальше.

Сегодня же всё та же пресловутая латвийская федерация на своём официальном сайте сообщила, что заблокировала переход голкипера в «Амур».

Янис Калниньш Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

«Заявка на трансфер Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея на текущей неделе. Федерация хоккея Латвии 21 июля отказала в этом трансфере», — говорится в сообщении.

Интересно, на каком основании это было сделано? Не секрет, что есть международные правила переходов игроков и конкретные причины для блокирования перехода национальными федерациями. Интересно, какую причину блокировки придумали в Латвии и соответствует ли она нормам ИИХФ, в состав которой латвийская федерация входит? Очень сомнительно. Причина наверняка лишь одна – банальная зависть и злость, вот только в этом не содержится никакого юридического повода, чтобы отказать в трансферной карте. Но, учитывая все последние события, удивляться уже ничему не приходится.

Посмотрим, чем закончится вся эта история. Повторимся, никакого правового основания запрещать Янису переходить в «Амур» у латвийцев нет. Более того, их вообще никак не должно касаться решение спортсмена. Где и за кого играть – личный выбор человека, а слушать хотелки и подзуживания от сторонних советчиков он не обязан. Хочется верить, что справедливость и здравый смысл в этом деле восторжествуют.