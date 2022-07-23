Чешскому хоккеисту угрожали из-за игры в КХЛ. Он осадил критиков фразой про демократию

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 22 июля.

Годро назвал причину, по которой выбрал «Коламбус»

Американский нападающий Джонни Годро рассказал, по какой причине выбрал для продолжения карьеры «Коламбус Блю Джекетс», а не другой клуб.



«Я всегда говорил, что хочу играть ближе к дому. При этом Коламбус не слишком близок к тому месту, где меня постоянно видят друзья и семья.



Политика открытых дверей – заходи, когда захочешь. Так мы живём. И если бы так было весь год, то временами это выходило бы из-под контроля», – цитирует Годро The Score со ссылкой на подкаст Spittin’ Chiclets.

Генменеджер «Аризоны» назвал драфт-2022 важнейшим в истории клуба

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг поделился мнением о прошедшем драфте НХЛ – 2022.



«Это самый важный драфт в истории этой франшизы: семь выборов в первых двух раундах, три – в первом, четыре – во втором.



Важно, чтобы мы понимали, что меняем что-то в этой команде. Мы здесь для того, чтобы выиграть чемпионат, это правда. Мы не привлекаем игроков для обмена, а набираем игроков, которые помогут нам выиграть чемпионат», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

Чешскому хоккеисту Клоку угрожали из-за игры в КХЛ

Бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом и перешедший в «Аризону Койотс», высказался о причинах отъезда из России.



«Журналисты нагнетают обстановку касаемо всего, что связано с Россией. Взгляните хоть на то, что пишут о словацких игроках, которые приняли решение поехать в КХЛ, какие реакции это порождает. Конечно, и в Чехии некоторые люди нормально относились к этому, однако большинство — негативно.

Получал ли я угрозы? Да, было… мне угрожали люди с фейковых страниц в соцсетях. Было неприятно читать это, тем не менее я не буду что-либо с этим делать. Мы находимся в демократическом обществе, и у всех есть своя позиция. Решать же всё равно было только мне.



Если б не «Аризона», вернулся бы в «Нефтехимик», ведь новый контракт действовал до 2024 года? Мне предлагали соглашения клубы из Швейцарии, из Финляндии. Были варианты также в Чехии. Так что даже если б я не получил звонок из «Аризоны», то не вернулся бы в Россию в любом случае», — приводит слова Клока Sport.cz.

Новость по теме «Не могу сказать плохого о русских». Чешский хоккеист высказался после отъезда из КХЛ

Федерация хоккея Латвии запретила вратарю Калниньшу выступать в КХЛ

Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила, что заблокировала переход голкипера Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».



«Заявка на трансфер Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея на текущей неделе. Федерация хоккея Латвии 21 июля отказала в этом трансфере», — говорится в сообщении.

The Athletic: «Сент-Луис» может обменять Тарасенко и Барбашёва в «Калгари» на Ткачука

The Athletic предположил, что «Сент-Луис Блюз» может выменять форварда Мэттью Ткачука из «Калгари Флэймз». При таком исходе «блюзмены» отдадут «огонькам» российских нападающих Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва, а также выбор в первом раунде 2023 года.



«Вот это наш вариант «победа прямо сейчас» для «Калгари». Это даёт клубу некоторое преимущество — и я думаю, это будет считаться победой и для Армстронга (Даг Армстронг, генеральный менеджер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата»). Ещё год назад Тарасенко, казалось, нельзя обменять. Сейчас он является основным условием сделки по Ткачуку. «Калгари» получает замену, которая способна забивать по 30 голов, хотя и старше по возрасту.



Что касается Барбашёва, я не уверен, что многие знают, насколько он был хорош в прошлом сезоне. Он тоже обойдётся недорого — $ 2,25 млн по ещё одному году контракта. Проблема в том, что «Калгари», кажется, ищет игроков для поддержания хорошей платёжки, но не может найти. Может быть, перспектива обменять одного (или обоих) в дедлайн была бы привлекательной. Это хорошие условия. Но я не уверен, что для будущего «Калгари» это будет хорошо», — написал журналист The Athletic Шон Гентайлл.

«Спартак» подпишет контракт с защитником «Каролины» Кином

Как стало известно «Чемпионату», американский защитник Джоуи Кин перейдёт в «Спартак». Контракт с 23-летним хоккеистом будет подписан на один сезон.



Минувший сезон Кин провёл в системе «Каролины Харрикейнз». За «ураганов» защитник сыграл одну встречу, в которой не отметился результативными действиями.



Большую часть сезона американец провёл в Американской хоккейной лиге, где выступал за «Чикаго Вулвз». За клуб Джоуи принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач, суммарно набрав 33 очка при показателе полезности «+7» и 81 минуте штрафа. В победном для команды плей-офф Кин набрал 12 (1+11) очков в 18 встречах. Вместе с «Чикаго» он завоевал Кубок Колдера.

Федерация хоккея Канады объявила о случае сексуального насилия на МЧМ-2003

Федерация хоккея Канады на официальном сайте заявила о начале разбирательства по случаю группового сексуального насилия в ходе молодёжного чемпионата мира 2003 года.

«Вчера вечером Федерация хоккея Канады узнала о предполагаемом групповом сексуальном насилии в 2003 году с участием игроков национальной юношеской сборной 2002-2003 годов после того, как Рик Уэстхед из TSN связался с нами по поводу тревожных подробностей предполагаемого инцидента. Господин Уэстхед сообщил, что он разговаривал с несколькими свидетелями, которые предоставили ему подробное описание нападения, после интервью с депутатом Джоном Нэйтером, который владеет той же или схожей информацией.



Подробности в электронном письме господина Уэстхеда вызвали глубокую тревогу, и ФХК немедленно связалась с региональной полицией Галифакса, поскольку Галифакс был одним из городов-организаторов молодёжного чемпионата мира по хоккею 2003 года. Мы призвали господина Уэстхеда немедленно связаться с полицией и призвать его источники сделать то же самое. Мы также умоляем депутата Нэйтера связаться с властями и передать любую информацию, которую он или его окружение получили об этом предполагаемом групповом сексуальном насилии.



ФХК стремится положить конец культуре молчания в хоккее. Вот почему мы публично призываем всех, кто знает об этом инциденте, сообщить в полицию. Мы открыто сообщаем, как узнали об этом предполагаемом преступлении, и о шагах, которые мы предпринимаем для решения проблемы.



Две недели назад до получения электронного письма господина Уэстхеда до сотрудников ФХК дошёл слух о том, что «что-то плохое произошло на молодёжном чемпионате мира 2003 года», но им не сообщили никаких подробностей. Чтобы узнать больше, ФХК наняла сторонних исследователей, чтобы попытаться найти больше информации. Они не смогли ничего узнать, пока мы не получили подробности, упомянутые выше, в электронном письме от господина Уэстхеда.



Мы считаем, что предполагаемый инцидент 2003 года должен быть расследован властями, и призываем полицию начать расследование этой тревожной ситуации. ФХК будет сотрудничать с властями и поддерживать их всеми возможными способами, и мы ещё раз призываем всех, кто может располагать соответствующей информацией об этом предполагаемом инциденте, немедленно связаться с полицией Галифакса.



ФХК желает получить известие от всех, бывших или настоящих, кто считает себя жертвой жестокого обращения, сексуального насилия, домогательств или злоупотреблений со стороны кого-либо, связанного с нашей организацией. Вы можете связаться с нами через канадскую горячую линию по вопросам спорта, бесплатную, анонимную, конфиденциальную и независимую службу на обоих официальных языках или по электронной почте. Мы также призываем всех, кому может понадобиться поддержка, обратиться в одну из многочисленных служб помощи жертвам по всей Канаде», — говорится в заявлении.

«Коламбус» продлил контракт с Патриком Лайне на четыре года с кэпхитом $ 8,7 млн

«Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с 24-летним финским нападающим Патриком Лайне, сообщается на официальном сайте клуба.



Отмечается, что новое соглашение заключено на четыре года и общую сумму $ 34,8 млн. В среднем за год форвард будет зарабатывать $ 8,7 млн.



Напомним, однолетний контракт Лайне на сумму $ 7,5 млн подошёл к концу после сезона-2021/2022. После заключения нового соглашения «Коламбус» превышает потолок зарплат. До переподписания Лайне у «Блю Джекетс» было свободно $ 2,3 млн. Теперь «Коламбус» превышает потолок примерно на $ 6,4 млн. Тем не менее в межсезонье клубы могут иметь в платёжной ведомости 110% от потолка.



В минувшем регулярном чемпионате Лайне набрал 56 (26+30) очков в 56 встречах, став третьим бомбардиром «Коламбуса».