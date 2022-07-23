Мощнейший обмен в НХЛ! Кто выиграет от сделки, которую никто даже не мог представить?

После того как стало известно о желании Мэттью Ткачука сменить команду, телеканал Sportsnet вспомнил, что в последний раз игрока, набравшего 100 очков, меняли в межсезонье в 2001-м. Звали его Яромир Ягр, и он менял «Питтсбург» на «Вашингтон».

НХЛ иногда достаётся за отсутствие той трансферной напряжённости, что есть в НБА. Там отношения суперзвёзд друг с другом и с командами больше напоминают мыльную оперу, всегда есть слух об обмене кого-то известного и ожидания рождения суперкоманды. Что ж, сейчас мы увидели блокбастер в НХЛ: восьмого бомбардира сезона поменяли на второго бомбардира, да ещё и с солидным довеском. Это не просто главный трейд межсезонья, но и главный обмен года.

Итак, «Флорида» получила Мэттью Ткачука и сразу же продлила с ним контракт ($ 9,5 млн на восемь лет). В «Калгари» перешли форвард Джонатан Юбердо, защитник Маккензи Уигар, 21-летний силовой форвард Коул Швиндт и пик первого раунда драфта-2025 (пики 2023-го и 2024-го «Пантеры» уже отдали за Бена Шьяро и Клода Жиру).



Чем особенна эта сделка? Редко когда звёзд меняют на равноценных им звёзд. Если вспоминать последние большие обмены (допустим, Карлссона или Айкела), то лучшими частями полученных за звёзд пакетов должны были стать молодые игроки, чьи перспективы в момент трейда были не совсем понятны. В обмене Карлссона таким стал Норрис, в трейде Айкела это должен быть Кребс.

Мэттью Ткачук Фото: nhl.com

А ведь сейчас даже нельзя однозначно сказать, что «Флорида» получила лучшего игрока в сделке. Если судить чисто по набору очков, то Юбердо — это гораздо более стабильный игрок, чем американский силовик или даже Годро. В каждом из последних сезонов Джонатан набирал сильно больше очка за матч, причём делал это с разными партнёрами по звеньям.



После того как состав «Флориды» стал намного сильнее, привычная многим связка Юбердо — Барков распалась. Центр с русскими корнями стал прокачивать молодых вингеров, а Юбердо, как оказалось, мог играть с любыми центрами. В укороченном ковидном сезоне его основным партнёром был Александер Веннберг, выкупленный до этого «Коламбусом», а в прошлом году — мучившийся во всё том же «Калгари» Сэм Беннетт. Это не помешало Джонатану выбить 115 очков.

У Ткачука же история другая: свой лучший сезон он выдал после перевода в тройку к Годро и Линдхольму. До этого сезона он играл во втором звене и набирал чуть менее очка за игру — отличный результат, но всё-таки не суперзвёздный. Однако, судя по всему, во «Флориде» от Мэттью ждут не столько очков, сколько его способностей элитного силового форварда, долгое время «Пантеры» считались слишком мягкими для соперника. 0-4 от «Тампы» показали, что надо что-то менять.



В принципе, обмен Юбердо на Ткачука был бы уже равным — ну, учитывая то, что Джонатан старше, можно было бы отправить в сторону Альберты ещё и драфт-пик. А здесь и защитник, и ещё один молодой игрок! «Калгари», который ещё два дня назад выглядел так, словно сейчас начнёт очередную перестройку, сработал на 5+.



Однако надо учитывать, что и Юбердо, и Уигар через сезон становились неограниченно свободными агентами. «Флорида» в последнее время затарилась кучей игроков, забила платёжку и неизбежно теряла кого-то из них на рынке 2023-го, а теперь оба игрока пошли в дело.

Маккензи Уигар Фото: nhl.com

Что получает в итоге «Флорида»? Молодого силовика с потенциалом, который уже подписал долгосрочный контракт, отсутствие тяжёлых переговоров со своими звёздами через год. Но обмен Уигара как часть сделки мгновенно лишает «пантер» хоть какой-то глубины в обороне. За спиной Аарона Экблада защитный корпус выглядит хлипенько: неплохой пакмувер Монтур, прокачавшийся за счёт партнёров Форслинг и домоседы для третьей пары Стаал и Гудас — это защита для середняка, а не для команды, которая рассчитывает побеждать сейчас. То, что «Флорида» рассчитывает это делать, понятно по щедрой раздаче драфт-пиков.



Кроме того, после подписания Ткачука «пантеры» превышают потолок на $ 3,5 млн. Скорее всего, это будет решено обменом Патрика Хёрнквиста ($ 5,3 млн в год) с каким-нибудь «подсластителем» в придачу. Возможно, кроме этого последует обмен кого-то из многочисленных форвардов в пользу защитника — на рынке доступны ребята типа Дэймона Сиверсона и Самуэля Жирара.

А что получает «Калгари»? Юбердо будет заменой скорее Годро, а не Ткачуку, они схожи по игровым качествам. Уигар — это защитник-домосед, который большую часть своей карьеры был партнёром для Аарона Экблада, но неплохо помогал и другим оборонцам с креном в атаку. После его обмена у «огоньков», возможно, будет самая ровная защита в НХЛ — без явных суперзвёзд, но с прекрасной глубиной. Этой глубины в плей-офф после травмы Криса Танева как раз очень не хватало.



Этот обмен позволяет «Калгари» оставаться в статусе претендента. Вопросы только с глубиной атаки — прямо сейчас в основе лишь девять форвардов на односторонних контрактах. Нужно продлевать сделку с Манджапане и искать усиления для третьего-четвёртого звена — впрочем, на рынке свободных агентов ещё есть многочисленные варианты.

Джонатан Юбердо Фото: nhl.com

Конечно, проблема в том, что у обоих полученных игроков заканчиваются контракты. Но Юбердо и Уигар — канадцы, и сохранить их дома будет чуточку легче американцев, Джонатан якобы часто проводит лето в Альберте. Кроме того, в этом году контрактным переговорам мешали плохие контракты Лучича и Монахана — через год они истекают.



Даже если оба игрока не захотят продлевать контракты, клуб может выгодно обменять их на дедлайне: элитный вингер и защитник обычно стоят на нём пика первого раунда и молодого игрока. Для «огоньков» ситуация почти беспроигрышная — если только травмы не помешают.



«Калгари» однозначно отработал этот обмен на отлично, потому что получил объективный максимум, который можно было выжать. «Флорида» в моменте тоже взяла того, кого хотела, выиграв борьбу у других претендентов, но не сломает ли этот обмен баланс атаки и защиты? Увидим после других подписаний — у «пантер» они будут неизбежными.