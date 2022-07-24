«Тампу» ждёт хорошее будущее. Ему могут позавидовать многие клубы НХЛ

После третьего кряду захода в финал Кубка Стэнли и лишь первого проигранного за этот период финала менеджмент «Тампы» встретился лицом к лицу с проблемами потолка зарплат. Над командой нависло переподписание Палата, Макдоны, приближающиеся к истечению контракты Сергачёва, Чирелли и Чернака, а также истечение договоров у нижних звеньев как нападения, так и защиты.

Первым громким действием на рынке со стороны «молний» стал обмен одного из ведущих защитников Райана Макдоны в «Нэшвилл» на защитника Филиппа Майерса и молодого нападающего Гранта Мисмаша. Трейд, от которого «хищники» очевидно оказались в плюсе, сразу вызвал бурное обсуждение не только между болельщиками, но и между экспертами. Почти все сходились во мнении, что обмен защитника был вынужденным ходом ради переподписания чешского форварда Ондржея Палата, который по ходу этого плей-офф стал рекордсменом «Лайтнинг» по победным голам в плей-офф (12).

Однако у генерального менеджера «Тампы» Жульена БрисБуа был свой план. Вместо продления истекшего соглашения чеха канадец совершил сразу несколько громких переподписаний теневых лидеров своей команды. Вот краткое перечисление всех новых контрактов в стане «Лайтнинг»:



(н) – 8 лет / $ 6,25 млн

Эрик Чернак (з) – 8 лет / $ 5,2 млн

(н) – 7 лет / $ 3,15 млн

Хейдн Флёри (з) – 2 года / $ 762,5 тыс

(з) – 1 год / $ 3 млн

Филипп Майерс (з) – 1 год / $ 2,55 млн

(н) – 1 год / $ 2,5 млн

Грант Мисмаш (н) – 1 год / $ 842,5 тыс. Михаил Сергачёв (з) – 8 лет по $ 8,5 млн за сезон Энтони Чирелли (н) – 8 лет / $ 6,25 млнЭрик Чернак (з) – 8 лет / $ 5,2 млн Ник Пол (н) – 7 лет / $ 3,15 млнХейдн Флёри (з) – 2 года / $ 762,5 тыс Иэн Коул (з) – 1 год / $ 3 млнФилипп Майерс (з) – 1 год / $ 2,55 млн Владислав Наместников (н) – 1 год / $ 2,5 млнГрант Мисмаш (н) – 1 год / $ 842,5 тыс.

Ну и, конечно, необходимо отметить, кого клуб потерял в это межсезонье:



– «Нэшвилл», 4 года / $ 6,75 млн

– «Питтсбург», 3 года / $ 2,75 млн Ондржей Палат – «Нью-Джерси», 5 лет / $ 6 млн Райан Макдона – «Нэшвилл», 4 года / $ 6,75 млн Ян Рутта – «Питтсбург», 3 года / $ 2,75 млн

Теперь давайте разберёмся, почему же продление Палата не стало для Брисбуа приоритетной целью на лето 2022 года? Во-первых, игроку уже 31 год, а в таком возрасте на понижение зарплаты (когда ты один из ведущих игроков трёхкратного финалиста Кубка Стэнли) не идут. К тому же чех вряд ли пошёл бы на контракт-мостик сроком 2-3 года. Учитывая то, что у большинства игроков ядра команды (не суперзвёзд, но тех, без кого кубковые заходы на одних звёздах были бы невозможны, взгляните на «Эдмонтон») контракты также подходят к своим истечениям, подписание нового контракта с Палатом (с очевидным повышением зарплаты) стало бы весьма затруднительным для дальнейшего сохранения боеспособности команды. Поэтому менеджмент «молний» предпочёл потерять одного игрока звёздного уровня, нежели в будущем столкнуться с полной беспомощностью в формировании глубины состава и откатиться глубоко на дно таблицы.

Теперь о том, кто же и как призван заменить ушедших звёзд и работяг (это я про Рутту) «Тампы». Продление Пола и Чирелли никак не повлияет на ростер вице-чемпионов, а из пришедших в команду трое – защитники и ещё два (если вообще считать Мисмаша) нападающие. Сначала про оборону: понятно, что ведущую роль Макдоны теперь должен взять на себя новоиспечённый самый высокооплачиваемый игрок защиты «Лайтнинг» — Михаил Сергачёв. Выписав ему контракт с окладом больше, чем у Хедмана, БрисБуа показал, что в солнечной Тампе максимально доверяют россиянину и верят в его дальнейший прогресс.

Михаил Сергачёв Фото: nhl.com

Недаром после подписания нового договора канадский генменеджер рассыпался в комплиментах в адрес Михаила: «Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. Очень яркий пример — Хедман. На данный момент Виктор является лучшим защитником в мире, но в 20-22 года он не был им. На мой взгляд, Сергачёв лишь на пути к своему пику. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с «Колорадо». Он был реально крут. Сергачёв обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался: Михаилу только стукнуло 24, он управляет игрой в большинстве, способен выстоять в меньшинстве, он крупный, физически силён, отлично катается и технически одарён. Трудно отыскать парней, подобных ему. Осознание, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадёживает», — приводит слова БрисБуа издание The Atletic.

Место самого Сергачёва займёт опытный 33-летний Иэн Коул – защитник оборонительного плана, набравший в регулярном чемпионате 19 очков за 75 матчей и добавивший к ним два очка в 14 встречах в плей-офф в составе «Каролины». Он станет отличным оружием для меньшинства команды, а также для сдерживания главных звёзд соперника. Ну а работу Яна Рутты постарается взять на себя 25-летний Майерс. Показатели габаритного защитника не впечатляют – 33 очка в 142 матчах за карьеру, однако роль разрушителя из третьей пары он вполне может потянуть. Благо рост – 196 см и вес – 95 кг явно позволяют максимально жёстко действовать против соперников. Оставшееся место в паре с Майерсом будет разыгрываться между Футом и Флёри, а затем после лечения вернётся ещё и Богосян, так что глубина защитной линии «молний» вопросов не вызывает.

Теперь про Наместникова – именно вернувшийся в стан «молний» Владислав, реанимировавший карьеру в «Детройте», получит негласную задачу заменить ушедшего Палата. Понятно, что без потери в качестве это сделать будет практически нереально, однако двусторонняя игра, являющаяся особо сильным качеством россиянина, должна компенсировать нехватку атакующих умений (в сравнении с чехом, конечно). 30 очков в 75 матчах регулярки – это, конечно, не уровень второго звена «Тампы», однако, как я уже отметил, набор результативных баллов не является самой сильной стороной нападающего. Да и в нынешних условиях «Лайтнинг» выбирать не приходится. Ещё один плюс Наместникова – ему не потребуется время на адаптацию и нахождение взаимопонимания с партнёрами – со многими из них племянник Вячеслава Козлова знаком по игре в своих первых сезонах НХЛ.

Владислав Наместников Фото: nhl.com/lightning

Также важно отметить, что новые восьмилетние контракты игроков «Тампы» начнут действовать лишь с сезона--2023/2024, а это значит, что у БрисБуа еще есть место для манёвра под потолком зарплат. Так что вполне возможно, что «молнии» или уже этим летом, или в дедлайн совершат ещё хотя бы одно громкое подписание в линию атаки, способное усилить команду здесь и сейчас, чтобы не отбрасывать «Лайтнинг» от звания претендента на кубок уж слишком далеко.

Подводя итог, нужно отметить, что не потерять в качестве, когда ты переподписываешь сразу троих своих игроков на восемь лет с существенным увеличением оклада (не забываем также про контракт Пола, что вообще кажется мне самым гениальным ходом от БрисБуа в межсезонье) практически невозможно. Конечно, нельзя не констатировать тот факт, что «Тампа» стала слабее. Однако звёзды всё ещё в деле, будущий костяк сохранён надолго, во главе клуба стоит действительно хороший и расчётливый генменеджер, а поэтому за будущее команды можно сильно не переживать. Более того, перспективам «молний» могут позавидовать многие клубы НХЛ, находящиеся в процессе перестройки или вообще размышляющие, что им делать дальше в условиях не сильно поднимающегося потолка зарплат.



Понятно, что лучшие годы этих «молний» позади, но болезненную перестройку в стиле «Детройта» удастся избежать, а это значит, что ещё 2-3 года мы точно будем наблюдать за постоянными заходами команды хотя бы во второй раунд плей-офф, а затем, если БрисБуа каким-то чудом не превратится в Кена Холланда, «Тампа» уйдёт в плавную перестройку, которая не должна будет занять более 3-4 сезонов, да и то, вряд ли даже в это время клуб будет болтаться на дне таблицы. Так что уже к концу 20-х годов мы можем увидеть обновлённых «молний», а также Сергачёва с нашивкой «С» на джерси и Чирелли с Чернаком в роли его ассистентов.