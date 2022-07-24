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Что ждёт «Тампу» после трёх финалов подряд, разбор будущего «Тампы», Сергачёв, Наместников, Палат

«Тампу» ждёт хорошее будущее. Ему могут позавидовать многие клубы НХЛ
Георгий Шиман
Что ждёт «Тампу» после трёх финалов подряд?
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«Молнии» пошумели в это межсезонье. Генменеджер БрисБуа знает, что делает.

После третьего кряду захода в финал Кубка Стэнли и лишь первого проигранного за этот период финала менеджмент «Тампы» встретился лицом к лицу с проблемами потолка зарплат. Над командой нависло переподписание Палата, Макдоны, приближающиеся к истечению контракты Сергачёва, Чирелли и Чернака, а также истечение договоров у нижних звеньев как нападения, так и защиты.

Первым громким действием на рынке со стороны «молний» стал обмен одного из ведущих защитников Райана Макдоны в «Нэшвилл» на защитника Филиппа Майерса и молодого нападающего Гранта Мисмаша. Трейд, от которого «хищники» очевидно оказались в плюсе, сразу вызвал бурное обсуждение не только между болельщиками, но и между экспертами. Почти все сходились во мнении, что обмен защитника был вынужденным ходом ради переподписания чешского форварда Ондржея Палата, который по ходу этого плей-офф стал рекордсменом «Лайтнинг» по победным голам в плей-офф (12).

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Однако у генерального менеджера «Тампы» Жульена БрисБуа был свой план. Вместо продления истекшего соглашения чеха канадец совершил сразу несколько громких переподписаний теневых лидеров своей команды. Вот краткое перечисление всех новых контрактов в стане «Лайтнинг»:

Михаил Сергачёв (з) – 8 лет по $ 8,5 млн за сезон
Энтони Чирелли (н) – 8 лет / $ 6,25 млн
Эрик Чернак (з) – 8 лет / $ 5,2 млн
Ник Пол (н) – 7 лет / $ 3,15 млн
Хейдн Флёри (з) – 2 года / $ 762,5 тыс
Иэн Коул (з) – 1 год / $ 3 млн
Филипп Майерс (з) – 1 год / $ 2,55 млн
Владислав Наместников (н) – 1 год / $ 2,5 млн
Грант Мисмаш (н) – 1 год / $ 842,5 тыс.

Ну и, конечно, необходимо отметить, кого клуб потерял в это межсезонье:

Ондржей Палат – «Нью-Джерси», 5 лет / $ 6 млн
Райан Макдона – «Нэшвилл», 4 года / $ 6,75 млн
Ян Рутта – «Питтсбург», 3 года / $ 2,75 млн

Теперь давайте разберёмся, почему же продление Палата не стало для Брисбуа приоритетной целью на лето 2022 года? Во-первых, игроку уже 31 год, а в таком возрасте на понижение зарплаты (когда ты один из ведущих игроков трёхкратного финалиста Кубка Стэнли) не идут. К тому же чех вряд ли пошёл бы на контракт-мостик сроком 2-3 года. Учитывая то, что у большинства игроков ядра команды (не суперзвёзд, но тех, без кого кубковые заходы на одних звёздах были бы невозможны, взгляните на «Эдмонтон») контракты также подходят к своим истечениям, подписание нового контракта с Палатом (с очевидным повышением зарплаты) стало бы весьма затруднительным для дальнейшего сохранения боеспособности команды. Поэтому менеджмент «молний» предпочёл потерять одного игрока звёздного уровня, нежели в будущем столкнуться с полной беспомощностью в формировании глубины состава и откатиться глубоко на дно таблицы.

Теперь о том, кто же и как призван заменить ушедших звёзд и работяг (это я про Рутту) «Тампы». Продление Пола и Чирелли никак не повлияет на ростер вице-чемпионов, а из пришедших в команду трое – защитники и ещё два (если вообще считать Мисмаша) нападающие. Сначала про оборону: понятно, что ведущую роль Макдоны теперь должен взять на себя новоиспечённый самый высокооплачиваемый игрок защиты «Лайтнинг» — Михаил Сергачёв. Выписав ему контракт с окладом больше, чем у Хедмана, БрисБуа показал, что в солнечной Тампе максимально доверяют россиянину и верят в его дальнейший прогресс.

Михаил Сергачёв

Михаил Сергачёв

Фото: nhl.com

Недаром после подписания нового договора канадский генменеджер рассыпался в комплиментах в адрес Михаила: «Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. Очень яркий пример — Хедман. На данный момент Виктор является лучшим защитником в мире, но в 20-22 года он не был им. На мой взгляд, Сергачёв лишь на пути к своему пику. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с «Колорадо». Он был реально крут. Сергачёв обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался: Михаилу только стукнуло 24, он управляет игрой в большинстве, способен выстоять в меньшинстве, он крупный, физически силён, отлично катается и технически одарён. Трудно отыскать парней, подобных ему. Осознание, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадёживает», — приводит слова БрисБуа издание The Atletic.

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Место самого Сергачёва займёт опытный 33-летний Иэн Коул – защитник оборонительного плана, набравший в регулярном чемпионате 19 очков за 75 матчей и добавивший к ним два очка в 14 встречах в плей-офф в составе «Каролины». Он станет отличным оружием для меньшинства команды, а также для сдерживания главных звёзд соперника. Ну а работу Яна Рутты постарается взять на себя 25-летний Майерс. Показатели габаритного защитника не впечатляют – 33 очка в 142 матчах за карьеру, однако роль разрушителя из третьей пары он вполне может потянуть. Благо рост – 196 см и вес – 95 кг явно позволяют максимально жёстко действовать против соперников. Оставшееся место в паре с Майерсом будет разыгрываться между Футом и Флёри, а затем после лечения вернётся ещё и Богосян, так что глубина защитной линии «молний» вопросов не вызывает.

Теперь про Наместникова – именно вернувшийся в стан «молний» Владислав, реанимировавший карьеру в «Детройте», получит негласную задачу заменить ушедшего Палата. Понятно, что без потери в качестве это сделать будет практически нереально, однако двусторонняя игра, являющаяся особо сильным качеством россиянина, должна компенсировать нехватку атакующих умений (в сравнении с чехом, конечно). 30 очков в 75 матчах регулярки – это, конечно, не уровень второго звена «Тампы», однако, как я уже отметил, набор результативных баллов не является самой сильной стороной нападающего. Да и в нынешних условиях «Лайтнинг» выбирать не приходится. Ещё один плюс Наместникова – ему не потребуется время на адаптацию и нахождение взаимопонимания с партнёрами – со многими из них племянник Вячеслава Козлова знаком по игре в своих первых сезонах НХЛ.

Владислав Наместников

Владислав Наместников

Фото: nhl.com/lightning

Также важно отметить, что новые восьмилетние контракты игроков «Тампы» начнут действовать лишь с сезона--2023/2024, а это значит, что у БрисБуа еще есть место для манёвра под потолком зарплат. Так что вполне возможно, что «молнии» или уже этим летом, или в дедлайн совершат ещё хотя бы одно громкое подписание в линию атаки, способное усилить команду здесь и сейчас, чтобы не отбрасывать «Лайтнинг» от звания претендента на кубок уж слишком далеко.

Подводя итог, нужно отметить, что не потерять в качестве, когда ты переподписываешь сразу троих своих игроков на восемь лет с существенным увеличением оклада (не забываем также про контракт Пола, что вообще кажется мне самым гениальным ходом от БрисБуа в межсезонье) практически невозможно. Конечно, нельзя не констатировать тот факт, что «Тампа» стала слабее. Однако звёзды всё ещё в деле, будущий костяк сохранён надолго, во главе клуба стоит действительно хороший и расчётливый генменеджер, а поэтому за будущее команды можно сильно не переживать. Более того, перспективам «молний» могут позавидовать многие клубы НХЛ, находящиеся в процессе перестройки или вообще размышляющие, что им делать дальше в условиях не сильно поднимающегося потолка зарплат.

Понятно, что лучшие годы этих «молний» позади, но болезненную перестройку в стиле «Детройта» удастся избежать, а это значит, что ещё 2-3 года мы точно будем наблюдать за постоянными заходами команды хотя бы во второй раунд плей-офф, а затем, если БрисБуа каким-то чудом не превратится в Кена Холланда, «Тампа» уйдёт в плавную перестройку, которая не должна будет занять более 3-4 сезонов, да и то, вряд ли даже в это время клуб будет болтаться на дне таблицы. Так что уже к концу 20-х годов мы можем увидеть обновлённых «молний», а также Сергачёва с нашивкой «С» на джерси и Чирелли с Чернаком в роли его ассистентов.

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