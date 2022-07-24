Несостоявшийся обмен, изменивший историю НХЛ. Как «Детройт» почти отдал пикового Дацюка

Такие обмены, как вчерашний трейд Мэттью Ткачука на Джонатана Юбердо, меняют историю НХЛ. Однако иногда на историю больше влияют те сделки, которые никогда не произошли — хотя почти совершились и их активно обсуждали в прессе. Например, Стивена Стэмкоса могли отправить в «Рейнджерс» уже через несколько месяцев после его драфта, тогдашний совладелец уже согласовал обмен, но генменеджер «Тампы» успел вмешаться и заблокировал сделку.

Далеко не все обмены, которые почти произошли, становятся известны публике — но даже утечек хватит для того, чтобы написать полноценную книгу об альтернативной хоккейной истории. Эффект от таких обменов мог бы задевать не только игроков и клубы, задействованные в них, но всю остальную лигу по касательной. Один из таких переходов мог коснуться русской суперзвезды. В сезоне-2006/2007 «Нью-Джерси» и «Детройт» обсуждали трейд Павла Дацюка на другого центра, Скотта Гомеса.

Скотт Гомес Фото: Peter Power/Getty Images

Гомес и Дацюк были выбраны на одном драфте, но с разницей в пять раундов. Историю уральского игрока вы наверняка помните — из-за того, что одна нога у него была короче другой, некоторые даже не считали, что он сможет нормально заиграть за сильные клубы. Однако транзитом через «Ак Барс» Дацюк попал в «Детройт» уже в 23 года, пробившись в состав команды, напичканной будущими членами Зала славы.

Путь Гомеса в НХЛ был намного короче. Игрок с удивительным происхождением (родился в Аляске от брака мексиканца и колумбийки) пробился в НХЛ через год после своего драфта. Уже тогда он поражал одноклубников невероятным спокойствием и серьёзностью. Капитан «Дэвилз» Скотт Стивенс говорил журналистам: «Я провёл в лиге 18 лет, но нервничаю больше этого парня. Иногда даже кажется, что у него просто нет сердцебиения».



В дебютном сезоне Гомес стал обладателем Кубка Стэнли, плюс выиграл «Колдер», набрав в регулярке 70 очков: великолепный результат для новичка в «эпоху мёртвой шайбы». «На льду Гомес скрючивается так, что он похож на вопросительный знак. Его бросок настолько слаб, что его одноклубники пошутили: Гомес сделает хет-трик в ворота Гашека из-за того, что Доминик устанет ждать, пока шайба дойдёт до ворот. Но его руки нежны, словно колыбельная, а передачи одновременно точны и смелы», — описывал игру Гомеса журналист Sports Illustrated Майкл Фарбер.



Последнее предложение, пожалуй, напомнит вам о человеке, на которого Гомеса могли поменять. Форвард «Дэвилз», конечно, был куда менее техничным, чем Дацюк, но тренеры уважали обоих за ясную голову и отличные оборонительные навыки. В чемпионском «Нью-Джерси» игра форвардов в своей зоне ценилась особенно.

Павел Дацюк Фото: Matthew Kutz/Getty Images

В конце календарного 2006-го отношения двух звёздных нападающих со своими командами, как писала пресса, были не лучшими. Контракты и Дацюка, и Гомеса истекали летом 2007-го, переговоры о продлении стопорились. В НХЛ только-только ввели потолок зарплат, в первые годы он был очень низким по сравнению с долокаутной вольницей, и у богачей первой половины нулевых возникали большие проблемы с продлением контрактов своих звёзд.

После локаута Гомес подписал два одногодичных контракта с «Дьяволами», один из которых с помощью арбитража. Дацюк в 2005-м получил контракт на два года по $ 3,9 млн за сезон — как писала пресса, первоначальным предложением «Детройта» по продлению было повышение на 50%, однако форвард отказался принимать такую сделку. Гомес же тогда получал на $ 1,1 млн больше.



Результативность форвардов тогда отличалась не слишком сильно: в сезоне-2005/2006 Гомес набрал 84 очка, а Дацюк — 87. Уралец тогда ещё не выигрывал «Селке» как лучший оборонительный нападающий лиги, плюс некоторые фанаты «Детройта» были очень недовольны бледной игрой Дацюка в проигранной серии плей-офф с «Эдмонтоном» в 2006-м.



Однако обмена не случилось. В апреле 2007-го Дацюк подписал долгосрочное продление контракта — семь лет по $ 6,7 млн. Гомес, как и ожидалось, вышел на рынок свободных агентов — но отправился не на Запад, как предполагала пресса, а выбрал злейшего врага «Нью-Джерси». «Рейнджерс» выписали форварду контракт на те же семь лет, но по $ 7,35 млн.

Скотт Гомес в «Рейнджерс» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Детройт» с Дацюком, как известно, выиграл Кубок в 2008-м, плюс вышел в финал через год. А вот «Рейнджерс» обменяли Гомеса уже через два года — в «Монреаль» на пакет, где центральной частью был молодой Райан Макдона. После перехода продуктивность Скотта резко пошла на спад: он выдал безголевую серию длиной в год, последний год его мегаконтракта был выкуплен. Форвард помыкался по нескольким командам лиги, возвращался в «Дэвилз», но завершил карьеру в лиге в 2016-м — в тот же год, что и Дацюк.

Конечно, если бы такой обмен случился, в нём сильно бы выиграли «Дьяволы». Их линия центров с молодым Трэвисом Зейджаком и опытным Джоном Мэдденом была бы непроходимой для соперника. Мы бы могли увидеть связку Ковальчук — Дацюк, которая была так эффективна в сборной и на клубном уровне. Вполне возможно, «Нью-Джерси» выиграл бы свой кубок в эти годы. А вот стал бы чемпионом «Детройт» — большой-большой вопрос.