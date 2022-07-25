Клуб Капризова разочаровался в русском хоккеисте. Куда теперь податься Хованову?

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 24 июля.

Обмен Ткачука во «Флориду» вошёл в историю НХЛ

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг сообщил, что обмен нападающего Мэттью Ткачука во «Флориду Пантерз» стал первым в истории НХЛ, который был организован по схеме «подписали и обменяли». Об этом сообщает журналист Пэт Стейнберг в «Твиттере».



Суть сделки заключается в том, что «Калгари», «Флорида» и представители Ткачука сначала согласовали все условия нового контракта, затем хоккеист заключил новое соглашение с «Флэймз», а уже после этого его моментально обменяли в «Пантерз». Зачастую обмены по такой схеме происходят в НБА.



Напомним, Ткачук заключил восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 76 млн (среднегодовая зарплата – $ 9,5 млн). Его базовая зарплата составляет $ 1 млн в год, остальную часть он будет получать в виде подписного бонуса.

Мозякин получил должность директора по развитию молодёжи в «Металлурге»

Лучший бомбардир в истории КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, завершивший карьеру в 2021 году, получил административную должность в «Магнитке» – он стал директором клуба по развитию молодёжи. Об этом сообщил генеральный директор «Металлурга» Сергей Ласьков.



«Мозякин будет директором клуба по развитию молодёжи. Ещё не приехав сюда, он запросил информацию по тренерскому штабу [молодёжных команд], просмотр игр команд всех возрастов. Естественно, он будет отвечать за подготовку молодёжи и комплектование. По его рекомендации будем решать, кого отдавать в «Стальные Лисы». Инициатива шла от нас, человек отдохнул, готов работать. Настроен он очень хорошо», – приводит слова Ласькова ТАСС.

Сергей Мозякин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Айлендерс» претендуют на Назема Кадри

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» заинтересован в подписании контракта со свободным агентом Наземом Кадри, сообщает The Athletic, ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» пытается сохранить нападающего, который помог команде выиграть Кубок Стэнли. Контракт Кадри с клубом завершился этим летом. Предполагается, что он будет претендовать на долгосрочное соглашение с зарплатой в пределах от $ 7,5 млн до $ 8,5 млн.



Согласно данным CapFriendly, сейчас у «Айлендерс» свободны под потолком чуть больше $ 11 млн, но не подписаны контракты с Ноа Добсоном и Александром Романовым, права на которого «островитяне» выменяли у «Монреаль Канадиенс». При этом у шести форвардов ньюйоркцев есть действующие соглашения с клубом с зарплатой $ 5 млн и выше.

Жердев и Емелин тренируются с минским «Динамо». Контракты с клубом пока не подписаны

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Жердев и защитник Алексей Емелин тренируются в Минске вместе с местным «Динамо». Оба игрока находятся в статусе неограниченно свободных агентов. Никаких документов с клубом пока не подписано, но не исключено, что оба продолжат карьеру в составе «зубров».

Овечкин не попал в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии американского портала

Популярный портал Puck Empire в одной из своих социальных сетей поделился своим рейтингом 100 лучших полевых хоккеистов Национальной хоккейной лиги на данный момент.



Первое место в рейтинге занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, вторым стал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. На третью строчку поставили лучшего снайпера сезона-2021/2022 Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс». Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место.

Отметим, что в список попали ещё шесть российских хоккеистов: Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (11-е место), Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (19-й), Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (34-й), Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» (51-й), Павел Бучневич из «Сент-Луис Блюз» (67-й) и Евгений Кузнецов из «Вашингтона» (99-й).

Форвард «Барыса» Романов раскритиковал руководство клуба после ухода Старченко

Нападающий «Барыса» Константин Романов эмоционально прокомментировал уход из команды Романа Старченко. Он подписал контракт со «Спартаком». Романов подверг критике руководство клуба из Казахстана.



«Я немного в шоке (использовано более грубое слово) от происходящего, как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной.



С такой философией «Барыс» и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы такими игроками, как Старый, разбазариваетесь, а берёте всякую мишуру», – написал Романов в соцсетях.

Новость по теме Старченко покинул «Барыс» после 14 сезонов в клубе и стал игроком «Спартака»

«Миннесота» поместила россиянина Хованова на драфт отказов

Российский форвард Александр Хованов покинет систему клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», сообщает пресс-служба «дикарей». Клуб поместил хоккеиста на безусловный драфт отказов. С ним будет расторгнут контракт.



В минувшем сезоне российский форвард провёл в АХЛ 22 матча. В них он набрал пять (1+4) очков. Кроме того, он провёл ещё восемь матчей в ECHL. Там форвард набрал шесть (2+4) баллов.