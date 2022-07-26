От обмена года в НХЛ проиграл Тарасенко. Пока у россиянина всё остаётся по-старому

После того как «Калгари» не смог договориться с главной звездой команды прошлых лет Джонни Годро о продлении контракта и тот укатил в «Коламбус», своё недовольство этой ситуацией тут же выразил второй по статусу игрок «огоньков» Мэттью Ткачук. Поговаривают, что он даже сделал руководству клуба запрос на обмен, поэтому «Флэймз» просто пришлось расставаться и со своей второй звездой. Однако в данной ситуации «Калгари» собирался выручить максимум от ухода игрока, выбившего в прошедшей регулярке 104 очка в 82 матчах.

С первым предложением пришла нынешняя команда Владимира Тарасенко (а также Павла Бучневича и Ивана Барбашёва) «Сент-Луиз Блюз». По информации канадских инсайдеров, «музыканты» предложили за Ткачука 24-летнего нападающего Джордана Кайру (75 очков в 74 матчах), 31-летнего защитника Тори Крюга (43 балла в 64 матчах) и выбор в первом раунде драфта. Но, к удивлению многих фанатов и экспертов, «Калгари» отказался от такого предложения и решил подождать более выгодного. Тогда многие начали говорить, что Ткачук всё же останется в «огоньках», так как те элементарно просят слишком много за игрока.



Однако затем на авансцену вышли «Флорида» и её генменеджер Билл Зито с просто сумасшедшим предложением – Джонатан Юбердо (29 лет, 115 очков в 80 матчах), Маккензи Уигар (28 лет, 44 очка за 80 матчей), 21-летний новичок Коул Швиндт, у которого за спиной лишь три матча в НХЛ и выбор в 1-м раунде драфта. Как могло показаться поначалу – безумная переплата, так как тот же Юбердо сейчас выглядит более сильным игроком, нежели Ткачук, однако в силу разницы в возрасте, которая у нападающих составляет пять лет, их ценность уравновешивается.

Однако здесь всё гораздо сложнее – у Уигара и Юбердо через год заканчиваются контракты, а на продление обоих игроков денег под потолком у «пантер» просто нет. А в лице Ткачука «Флорида» получила отличного финишёра в звено к Александру Баркову и игрока, который теперь ещё восемь лет будет защищать цвета клуба с побережья Атлантического океана. Пока выигравшей стороной всё равно выглядит «Калгари», но если Юбердо и/или Уигар откажутся подписывать новые контракты с командой по истечении сезона-2022/2023, то «Флэймз» резко станут проигравшей стороной.

Кто точно проиграл от этого исторического обмена – так это российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Уже несколько сезонов в НХЛ ходят слухи о том, что россиянин не прочь сменить обстановку и перейти в другую команду. Потенциальный приход в стан «музыкантов» Ткачука означал бы, что у Владимира появился бы прямой конкурент по позиции, а это сделало бы его позицию в переговорах с клубом о возможном обмене выигрышной, да и всеми силами удерживать Тарасенко «Блюз» бы не стали. Но история не терпит сослагательного наклонения, а поэтому давайте рассматривать ситуацию с точки зрения того, что случилось в итоге.

В прошедшем сезоне на счету нападающего 82 очка в 75 матчах регулярного чемпионата (лучший бомбардир «музыкантов») и девять баллов в 12 встречах в плей-офф. На фоне 10 очков в 10 (да, всего 10!) матчах регулярки-2019/2020 и 14 очков в 24 встречах сезона-2020/2021 это смотрится настоящим прорывом. Тарасенко наконец удалось окончательно оправиться от мучившей его на протяжении более двух лет травмы плеча, из-за которой за два сезона он сыграл всего в 34 матчах, и выдать лучший сезон в карьере (до этого Тарасенко ни разу не преодолевал планку в очко за игру).

При таком раскладе обмен россиянина не выглядит очевидно выгодным вариантом для его команды, однако менеджмент «Сент-Луиса» никак не может выбросить из головы травматичность нападающего, а также его возраст, ведь Владимиру уже в декабре 2022-го исполнится 31 год. Гарантий, что нападающий и дальше будет демонстрировать хоккей запредельного уровня, нет. К тому же если россиянин вновь получит рецидив своей травмы, то и обменять его будет весьма проблематично. Поэтому прямо здесь и сейчас руководство «Блюз» надо определяться – или рисковать и оставлять нашедшего себя и показывающего великолепную игру, но уже возрастного и немного хрустального форварда у себя, или же искать варианты для обмена, пока Тарасенко в форме и за него можно получить приличную компенсацию. У генменеджера «музыкантов» Дага Армстронга ещё есть время подумать, но не от него одного будет зависеть судьба Владимира.



Ведь и сам Тарасенко может как твёрдо настоять на уходе и отправить руководству запрос на обмен, или же, наоборот, решить остаться в команде, в которой он провёл всю свою карьеру в НХЛ. Факторы, говорящие за уход, есть, но их не так много – можно сказать, что «Сент-Луис», не сумевший сохранить Дэвида Перрона и отдавший классного бэкапа Вилле Хуссо, по-настоящему на Кубок Стэнли претендовать не может, а россиянин вряд ли хочет останавливаться на одной чашке. Также вполне возможен вариант, при котором Владимир элементарно захочет бросить себе новый вызов после 10 лет игры за одну и ту же команду.

Владимир Тарасенко Фото: Getty Images

Однако у этих доводов теперь появился мощный противовес в лице пришедшего в команду перед сезоном-2021/2022 Павла Бучневича, а также пробившегося в стартовый состав всего несколько лет назад Ивана Барбашёва. Их тройку в этом сезоне окрестили «русским блюзом», а российские хоккеисты действительно нашли отличное взаимопонимание на льду. Не исключено, что и за его пределами. К тому же Сент-Луис уже стал для Тарасенко родным городом, а главный тренер Крэйг Берюбе отлично знает сильные и слабые стороны Владимира, чтобы оптимально использовать форварда на площадке.



В любом случае у россиянина, как и у менеджмента «музыкантов», есть достаточно времени для размышлений и принятия финального решения, однако самый очевидный вариант для изменения вектора карьеры Тарасенко прошёл мимо, поэтому вероятность того, что форвард останется в «Сент-Луисе», сильно возросла. В любом случае, где бы ни начал предстоящий сезон Владимир, мы вправе ждать от него такой же сильной и вдохновенной игры, так как именно сейчас, кажется, мы видим праймового Тарасенко и очень не хочется, чтобы травмы помешали россиянину насладиться лучшими годами своей карьеры. Так что запасаемся терпением и желаем удачи нападающему, где бы он ни оказался.