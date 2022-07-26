Капризов играет на $ 13 млн, а получает только 9. Топ лучших контрактов в НХЛ

На днях издание The Athletic представило список лучших контрактов в НХЛ, включив в него и одного российского игрока – звезду «Миннесоты» Кирилла Капризова. Автор рейтинга признаёт, что оценка контрактов – вопрос неоднозначный (и действительно, в списке, например, нет Натана Маккиннона, который зарабатывает всего $ 6,3 млн в год, и это только один пример). Но объясняет, что опирается на расчёты прибавочной стоимости каждого игрока, то есть разницы между реальной зарплатой и рыночной стоимостью, которая, в свою очередь, выводится по совокупности различных статистических показателей за последние три года. Таким образом, лучшие контракты – те, где отдача и польза от игрока превышает его зарплату.

1. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»)

Пять лет, $ 9 млн за сезон.

Контракт Макара называется лучшим в мире – он лучший защитник, у него есть Кубок Стэнли, звание самого ценного игрока плей-офф и «Норрис Трофи». Его среднюю рыночную стоимость на оставшиеся годы оценивают в почти $ 20 млн, то есть сильно выше максимально возможной зарплаты (20% от потолка зарплат, на данный момент это $ 16,3 млн). Таких игроков, по расчётам издания, кроме Макара, всего двое – Макдэвид и Мэттьюс.

Кейл Макар Фото: Getty Images

Автор приходит к выводу, что контракт Макара – это невероятная кража, особенно учитывая аналогичные контракты других топовых молодых защитников. «Макар – с другой планеты, до сих пор поражает, как «Колорадо» смог заключить с ним долгосрочное соглашение с зарплатой меньше $ 10 млн», — пишет автор.

2. Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»)

Восемь лет, $ 9,5 млн за сезон.

Макэвой называется одним из лучших защитников оборонительного плана, который в этом сезоне ещё и здорово прибавил в атаке. Его среднюю рыночную стоимость оценивают почти в $ 15 млн, таким образом, общая прибавочная стоимость за оставшиеся годы составит $ 43,5 млн.«Помните Карлссона против Даути в предыдущем поколении? Макар и Макэвой – то же самое, только на максималках. Когда Макэвой подписывал контракт, мы были шокированы его суммой, но, учитывая то, что он уже показал, это уже недооценённая зарплата. Макэвой – защитник практически без изъянов, который точно стоит своих денег», — пишет автор.

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)

Четыре года, $ 12,5 млн за сезон.

Макэвид – самый дорогой игрок мира, но его поставили на третье место из-за того, что общая прибавочная стоимость ниже, так как у него осталось только четыре года по действующему контракту. «Иногда тяжело осознать, что самому дорогому игроку лиги недоплачивают, но в плане ценности для команды Макдэвид даёт больше отдачи, чем большинство игроков лиги. Можно платить ему $ 20 млн и всё равно собрать конкурентоспособную команду. Очень интересно, сколько он будет стоить через четыре года, когда станет свободным агентом. И даже тогда ему всё равно будут недоплачивать, так всегда происходит с лучшими», — пишет автор.

4. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»)

Три года, $ 6,1 млн за сезон.

Маршан – один из немногих «старичков» в этом списке. Отмечается, что «Бостон» рисковал, подписывая этот контракт, но нападающий, несмотря на возраст, пока превосходит все ожидания и стал ещё более ценным игроком для своей команды. Он должен сэкономить для «Бостона» $ 24,6 млн за последующие три года. «Маршан умеет всё и может продолжать так играть. Атака, защита, что хотите. По цене в $ 6,1 млн лучше и быть не может», — пишет автор.

5. Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»)

Семь лет, $ 9,8 млн за сезон.

Годро провёл феноменальный сезон, после которого мог рассчитывать на гораздо большую зарплату – ближе к $ 14 млн. По расчётам его ценность будет год от года снижаться, но всё равно контракт окажется более чем выгодным. «Не укладывается в голове, что Годро после сезона на уровне MVP получил зарплату на $ 2 млн меньше, чем Панарин пару лет назад. Возможно, модель подсчётов даёт завышенную оценку Годро, потому что никогда не знаешь, что будет с игроками после смены клуба. Резкий скачок продуктивности за последний год – это красный флаг, но всё равно Годро оценивается высоко. Он – волшебник с шайбой, который делает своих партнёров заметно лучше. Сейчас ему заплатили так, будто не было последнего сезона. Но он был, и заполучить Годро меньше, чем за $ 10 млн – это серьёзная инвестиция», — пишет автор.

6. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»)

Шесть лет, $ 9,1 млн за сезон.

Швейцарскому защитнику весь год прочили «Норрис», и Макар обошёл его буквально на флажке. В любом случае Йози свои деньги полностью отрабатывает, и даже больше. Общая прибавочная стоимость на оставшиеся годы должна составить более $ 26 млн.

«Тяжело точно рассчитать, что будет в последующие годы, учитывая то, что контракт рассчитан до 37 лет. Пока что Йози играет невероятно хорошо для своего возраста. Справедливо ожидать, что дальше будет так же. Вряд ли он ещё раз наберёт почти 100 очков за сезон, но по очку за игру – без вопросов», — пишет автор.

7. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Семь лет, $ 9,5 млн за сезон.

Обладатель «Норрис Трофи» прошлого сезона – ещё один молодой защитник, чей контракт будет действовать на протяжении всего пика карьеры. Его среднюю рыночную стоимость оценивают в $ 12,8 млн.

Адам Фокс Фото: Getty Images

«Фокс находится практически на одном уровне с Макаром и Макэвоем. Мы не поставили его выше, потому что в последний год у него немного просела способность вести игру «пять на пять». Возможно, дело в игре команды, а не в нём лично», — пишет автор.

8. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)

Два года, $ 11,6 млн за сезон.

По прогнозам издания, Мэттьюс будет приносить больше всего пользы в следующем сезоне. Его рыночная стоимость оценивается почти в два раза больше реальной зарплаты – в $ 21,7 млн. А довольно низкое место в рейтинге объясняется тем, что его контракт рассчитан ещё только на два сезона.

«Когда Мэттьюс подписывал контракт, многие говорили, что ему переплатили. Однако довольно быстро стало понятно, что это совершенно не так. Ему платят намного меньше, чем он стоит», — пишет автор.

9. Миро Хейсканен («Даллас Старз»)

Семь лет, $ 8,5 млн за сезон.

«Ещё один молодой защитник-суперзвезда, получающий около $ 9 млн по долгосрочному контракту. Ценность Хейсканена во многом основана на его оборонительных качествах, это объясняет, почему ему платят меньше, чем Макару, Макэвою и Фоксу. Но с уходом Клингберга для Хейсканена открывается возможность раскрыть потенциал и в атаке. У него всё для этого есть», — пишет автор. Контракт Хейсканена должен сэкономить «Далласу» более $ 20 млн.

10. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)

Четыре года, $ 9 млн за сезон.

Год назад многие называли контракт Капризова завышенным, но он полностью отрабатывает каждый цент, и даже больше. Прибавочная стоимость Кирилла на оставшиеся годы — $ 16,5 млн. «Его $ 9 млн – практически ничто. На Капризова можно рассчитывать как на игрока, который будет стабильно забивать по 40 голов и набирать по 90 и более очков за сезон. Это редкая находка. По ценности на льду он стоит ближе к $ 13 млн, было удачей получить его меньше чем за $ 10 млн», — пишет автор.