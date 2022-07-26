Гашек не устаёт удивлять. Так быстро превратиться из легенды в шута ещё надо постараться

Не так много на планете культовых спортсменов, чьи фамилии со временем стали нарицательными. Стать символом не просто эпохи, а целой игры под силу далеко не каждой суперзвезде. Пеле и Марадона, Джордан и Леброн, Гретцки и Третьяк — личности невероятного масштаба, которых помнят и будут помнить вне зависимости от их достижений, а просто — как отцов-основателей, как людей, которые изменили всё в каком-либо виде спорта.

К числу легенд такого рода, строго говоря, можно отнести и хоккейного вратаря Доминика Гашека. «Сейв в стиле Гашека», «тащить, как Гашек» — знаменитый Доминатор в своё время показал новый, свежий взгляд на технику голкиперов, их работу в пределах вратарской площадки и прославился своей фантастической надёжностью. Я, например, всегда скептически относился к теории, что голкипер может выиграть матч/серию/турнир для команды, но феномен Гашека всегда рассматривался как исключение. Ведь то, что творил Доминик в конце 90-х в «Баффало» и сборной Чехии, не поддавалось никакому объяснению.

Ещё во время карьеры Гашек стал суперзвездой, кумиром поколения, образцом для подражания. И когда такой спортсмен приехал доигрывать в Россию, подписав контракт со «Спартаком», в это просто не верилось. Даже тем, кто воочию наблюдал оба пришествия Яромира Ягра в «Авангард». Ведь это был тот самый Гашек, забравший у России олимпийское золото в 1998-м, тот Гашек, который исполнял немыслимые кульбиты в воротах, тот Гашек, которому иногда реально невозможно было забить. Тот Гашек… ну, в общем, Третьяк своей эпохи!

Домиником заслуженно восхищались по всему миру, и Россия не была исключением. Но карьера Гашека закончилась, он не захотел искать себе какое-либо новое признание в хоккее, а в 2019-м решил пойти в политику, замахнувшись сразу на пост президента Чехии.

Новость по теме Доминик Гашек хочет начать политическую карьеру

В этом, конечно, не было ничего странного и предосудительного — человек с сильной гражданской позицией был недоволен положением дел в своей стране и хотел что-то изменить. При этом Гашек сразу говорил, что лишь находится в стадии изучения нового для себя направления и пока сосредоточен на бизнесе.

Но наступил 2022 год, затем 24 февраля, и миру явилось истинное лицо Гашека-политика. Легендарный вратарь превратился в агрессивного русофоба-провокатора, не стесняющегося в выражениях и подстрекающего других людей на поступки откровенно дискриминационного характера. Впрочем, вряд ли это было превращение. Скорее, срыв маски, выпуск наружу всех демонов.

В таком поведении Гашек далеко не одинок, просто у Доминатора оно выразилось в чересчур экспрессивной, гиперболизированной манере, что превратило легендарного вратаря не в человека с непопулярным в России мнением, а в натурального шута, к чьим словам никто и нигде не намерен относиться всерьёз.

Судите сами. 26 февраля Гашек на своей странице в «Твиттере» призвал НХЛ приостановить действие контрактов всех российских игроков. Не очень понятно, как взрослый человек может вообще всерьёз говорить о принципе коллективной ответственности, если речь идёт о целой нации. При чём здесь русские хоккеисты-то? Таким же смешным выглядело и требование к солидной организации о беспричинной «заморозке» десятков многомиллионных контрактов. Интересно, компенсацию Гашек планировал заплатить из своего кармана? Или же он просто предлагал НХЛ кинуть всех россиян только за то, что они россияне?

Через пару месяцев Гашек на той же площадке вновь призвал НХЛ к дискриминации по отношению к россиянам. Доминик предупредил, что сочтёт «непростительным поступком» участие наших ребят в матче регулярки «Сан-Хосе» — «Нэшвилл», который должен состояться в октябре в Праге. Как видно, Гашек натурально видит врага в каждом, у кого есть российский паспорт. Это ли не клиника? И человек с такими мыслями собирается баллотироваться на пост президента государства…

Сегодня выпады легендарного в прошлом вратаря в адрес России продолжились, когда стало известно о подписании контракта Дмитрием Яшкиным со СКА. Гашек высказался в том духе, что работа чешского хоккеиста в России угрожает безопасности Чехии (!) и призвал правительство подумать о серьёзнейших изменениях в законодательстве.

Прямо сейчас Гашек напоминает чуть тронувшегося умом диванного критика, который любит чесать языком и требует других людей брать на себя колоссальную ответственность. При этом сам Доминик, похоже, не планирует делать что-то, кроме написания русофобских постов в соцсетях.

Такое поведение удивительно для взрослого, состоявшегося мужчины. И причины его явно не в том, что Гашек просто «топит» за мир во всём мире. Иначе такой принципиальный человек сбежал бы из Америки ещё в 1999 году.

Нет, за словами Гашека кроется кипящая ненависть ко всему русскому, о причинах которой может догадываться каждый, кто хоть немного знает историю взаимоотношений СССР и ЧССР. При этом Доминик не выделяется в основной массе соотечественников в оценке этих стародавних политических событий, однако от других уважаемых на родине чехов мы даже сейчас не слышим и трети того, что транслирует Гашек. Более того, там даже находятся люди на высоких спортивных постах, призывающие всё же отделять мух от котлет.

Но Гашек, как мы уже видели, почитает принцип коллективной ответственности, для него не существует ни временных, ни социальных, да никаких рамок. И это уже даже не дискриминация, а кое-что похуже.

Однако мы помним, как 12 лет назад принципиальный донельзя Гашек приехал в КХЛ за длинным российским рублём. За год в «Спартаке» Доминатор заработал около 56 миллионов — примерно $ 1,8 млн по среднему курсу за 2010 год. Где бы он ещё получил такие деньги в 45 лет?

Ну а сейчас Гашек осуждает чешского хоккеиста, выкинувшего политику из головы и приехавшего в Россию заработать деньги для себя и своей семьи. И ещё призывает чешское правительство на законодательном уровне начать вставлять огромные палки в колёса своим соотечественникам, ограничивая их права.

Такая вот демократия по Гашеку. Такой вот лицемер и открытый русофоб. И уже никакая не хоккейная легенда, а погрязший в политике фигляр.