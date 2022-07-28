Бей своих, чтобы чужие боялись. Игроки «Сочи» устроили яркую драку на тренировке

Хоккейный клуб «Сочи» был основан в 2014 году и тогда же дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Динамика результатов выступления южного клуба в КХЛ давно наметила отрицательную тенденцию. Если в начале своего пребывания в лиге сочинцы были довольно симпатичной и интересной командой, которой удавалось на стабильном уровне проходить в зону плей-офф, то в последнее время «леопарды» основательно закрепились на последних местах в Западной конференции.

Подобные результаты не могли негативным образом не отразиться и на падении зрительского интереса к клубу. В начале минувшего сезона «Сочи» выдал провальный старт регулярки, задолго до окончания сезона фактически лишив себя шансов на возвращение в плей-офф. Команда демонстрировала удручающую игру в атаке, в течение долгого времени даже не добираясь до отметки в три заброшенные шайбы за матч.

В лучшую сторону ситуация начала выправляться после назначения на пост главного тренера Андрея Назарова. Опытному наставнику удалось вдохнуть жизнь в южную команду – и на игру «Сочи» по крайней мере стало интересно смотреть. «Сочи» очень быстро превратился в яркую, по-спортивному дерзкую команду, старающуюся играть в атакующий хоккей, который нравится зрителям.

Андрей Назаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даже по ходу сезона Назаров сумел изменить игровую философию и мышление хоккеистов. Под руководством нового тренера «леопарды» записали себе в актив исторический разгром «Адмирала» (8:2), что стало самой крупной победой в сочинской истории. Также команда провела ещё целый ряд красивых матчей, которые остались в зрительской памяти.

Вот и на старте нынешней предсезонки южане с ходу отметились яркой историей. За неделю до старта домашнего турнира южный клуб провёл двусторонний матч в формате «белые» против «синих». Игра завершилась победой последних со счётом 6:5. Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, в одном из игровых эпизодов вспыхнула драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым.

Оба молодых игрока пополнили состав «Сочи» в это межсезонье и теперь пытаются закрепиться в основном составе клуба. 23-летний Стальнов за карьеру в КХЛ сыграл всего 12 матчей в составе «Торпедо», а минувший сезон целиком отыграл в ВХЛ, начав его в воскресенском «Химике», а завершив в «Ладе». 28-летний Ушнев и вовсе никогда не играл на уровне лучшей российской лиги. Вся карьера воспитанника питерского хоккея к данному периоду времени прошла в ВХЛ.

Вчерашний матч был венцом тренировочного лагеря команды Назарова. По её итогам главный тренер «Сочи» должен был определиться с именами счастливчиков, которые продолжат подготовку к новому сезону с командой КХЛ. В этой связи абсолютно неудивительно, что игроки даже в двустороннем матче бились за попадание в состав в прямом смысле этого слова.

Эпизод из двустороннего матча наверняка добавил игрокам вистов в глазах тренерского штаба «Сочи». Если хоккеисты готовы драться между собой даже в тренировочной встрече, то наверняка и в сезоне не спасуют перед соперниками и всегда будут готовы подраться в случае такой необходимости. А заниматься морализаторством и говорить о таком, что такие методы не красят наш хоккей, сейчас бы хотелось меньше всего.

Рейтинги КХЛ неуклонно падают с каждым годом. Зрителей на трибунах становится меньше, а просмотры материалов о российской лиге продолжают снижаться. Самобытный «Сочи» в такой ситуации может стать глотком воздуха для КХЛ, ведь на команды Назарова всем было интересно смотреть, где бы этот тренер ни работал.