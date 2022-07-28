Великий Пронгер начал карьеру со скандала. После драки звёзд НХЛ заковали в наручники

В последний год американский хоккей захлестнула невиданная волна скандалов. Сначала стало известно, что Джейка Виртанена судят за возможное изнасилование — из-за этого он потерял место в НХЛ, но был полностью оправдан. После этого появилась информация о деле Рида Буше — он потерял работу в «Локо». Прямо сейчас в Канаде призывают к полной смене руководства Hockey Canada из-за дела о возможных групповых изнасилованиях в молодёжной сборной.

Хоккеистам сейчас надо быть втройне более осторожными: любой их косяк, даже не уголовный, в перспективе может привести к самым тяжёлым последствиям. А ведь развлечься эти люди любят — недавно сливали информацию о тусовке игроков «Флориды» во время слитого ими второго раунда.

В 1994-м произошёл случай, который сейчас мог бы теоретически привести к разрыву контрактов с клубом и прочим тяжёлым последствиям. Сразу шестерых игроков «Хартфорда» и одного тренера задержали за массовую драку в баре, но довольно быстро отпустили. Кое-кто из них стал хоккейной легендой, кое-кто возглавляет клуб НХЛ в качестве генерального менеджера.



Несмотря на то что за «Хартфорд» успели поиграть достаточно звёздных игроков, это была удивительно посредственная команда. Шесть сезонов подряд парни из Коннектикута выходили в плей-офф лишь для того, чтобы проиграть в первом раунде. Вскоре после того, как эта серия прервалась невыходом в плей-офф, менеджменту команды пришла небанальная идея — назначить молодого прогрессивного тренера. Им стал 32-летний Пьер Макгуайр.

Пьер Макгуайр Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Макгуайр, который сейчас стал известен как телеэксперт, почти не имел тренерского опыта — полтора сезона как помощник (пусть и самого Скотти Боумэна) в НХЛ и несколько лет работы ассистентом во втором дивизионе NCAA. Эта авантюра закончилась третьим с конца местом в лиге и увольнением через полгода. Журналисты сопроводили это едким комментарием: «За 15 последних лет в НХЛ мы ещё не видели тренера, который был настолько неуважаем в своей же собственной команде».



Макгуайр вёл себя так, как будто он выиграл примерно пять Кубков. Он публично говорил, что «ни один тренер не может меня перехитрить». Он вызвал гнев даже Яромира Ягра — когда «Хартфорд» играл с «Питтсбургом», тренер заставил судей измерить клюшку чеха и отправить его в штрафбокс. Ягр забил победный гол спустя секунды после того, как отбыл штраф. После матча он назвал этот гол «главным в карьере», потому что «показал одному всезнайке».

Стремление Макгуайра царить в команде, где было достаточно игроков, намного превосходивших его по авторитету, привело лишь к развалу раздевалки. Молодой тренер унижал молодых и врал ветеранам — в результате игроки жили собственной жизнью и не особо подчинялись его приказаниям, одним из которых было введение комендантского часа.



В три часа ночи 24 марта 1994-го в один из ночных клубов Баффало была вызвана полиция — через полчаса полицейские ещё и запросили подмогу. После того как они разняли массовую драку, было арестовано семь парней из «Хартфорда» — капитан команды и её лучший бомбардир Пэт Вербик, проводивший первый сезон в НХЛ Крис Пронгер, второй бомбардир Джефф Сандерсон, тафгаи Марк Потвен и Марк Янссенс, игрок фарма Тодд Харкинс. Кроме того, был задержан помощник главного тренера Кевин Маккарти.



Как сообщал один из свидетелей, драка якобы началась из-за женщины, но Вербик эти обвинения опровергал. Другой сказал, что дрались два десятка человек, и это больше напоминало хоккейную драку всех против всех. Ситуация осложнилась, когда в дело вступили вышибалы, которые предложили дерущимся поскорее покинуть клуб — но делали это кулаками, а не словами. Вербик же вообще отрицал, что была какая-то драка — мол, нас попросили покинуть клуб, но мы сделали это недостаточно быстро.

Пэт Вербик в составе «Нью-Джерси» Фото: nhl.com

Игроков арестовали и предъявили им обвинения не только в драке, но и в проникновении на чужую собственность — конфликт перекинулся на торговый центр по соседству. Кроме того, Сандерсон пытался перелезть через забор молла, чтобы сбежать, поэтому получил двойное обвинение. Тренер Маккарти обвинялся в том, что пытался подраться с одним из полицейских. Вместе с игроками был арестован незнакомый им житель Баффало, который обвинял полицию, что она распыляла слезоточивый газ в лица хоккеистов и прошлась по ним дубинками.

Всё утро хоккеисты провели в тюремной камере, на заседание суда их привели в наручниках — эти кадры облетели Америку. Судья приговорил их к 20 часам общественных работ в местной молодёжной организации, плюс взыскал судебные издержки. Вскоре игроков «Хартфорда» выпустили под залог в $ 250, и они даже успели сыграть в вечерней игре с «Сэйбрз».



Правда, они не должны были. Владелец «Хартфорда» дисквалифицировал всех замешанных игроков на этот матч, а Криса Пронгера — вообще до конца сезона. Будущему члену Зала славы было тогда 19, по местным законам он был несовершеннолетним. Однако все эти дисквалификации своей властью отменил лично Гэри Бэттмен. «Хартфорд» всё равно проиграл (3:6), но Пронгер забросил одну из шайб.

Крис Пронгер на церемонии включения в Зал славы Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Что было дальше? Вербик и Сандерсон через полтора месяца попали в сборную Канады, которая впервые за 33 года выиграла золото ЧМ. Сандерсон не стал звездой, но хорошим игроком, набравшим 700 очков за карьеру. Вербик после своей славной карьеры стал помощником Стива Айзермана, а недавно был назначен руководителем «Анахайма». Пронгер провёл ещё тысячу славных матчей в НХЛ, выиграв «Харт», «Норрис» и Олимпиаду. Тренер Маккарти составил творческий дуэт с Питером Лавиолеттом и кочует за ним из клуба в клуб, успев сыграть уже в трёх финалах.



А вот для «Хартфорда», возможно, эта драка стала роковой. Вскоре после инцидента с игроками в заварушку попал ещё и генменеджер Пол Холмгрен — его задержали за пьяное вождение после того, как он сбил почтовые ящики соседей. Холмгрен отправился лечить свой алкоголизм в частную клинику, а владелец команды на фоне всего этого продал «Хартфорд».



Новый хозяин, Питер Карманос, через три года увёз клуб в Каролину, лишив маленький штат Коннектикут единственной в своей истории команды крупных лиг США. До сих пор там очень скучают по своему «Хартфорду».