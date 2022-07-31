«В России у меня не было кровати и отопления». Как русский талант пытался разжалобить НХЛ

В декабре 2011-го Михаил Григоренко впервые возглавил рейтинг будущего драфта НХЛ. На второе место ставили Наиля Якупова — их тройка с Никитой Кучеровым, о котором тогда говорили раз в пять меньше, за полгода до этого доминировала на ЮЧМ. Оба играли не в России: Наиль доминировал в лиге Онтарио, Михаил — в лиге Квебека.

«Михаил хочет доказать всем, что он – в числе лучших игроков этого драфта. Это вообще нечто феноменальное – наблюдать за парнем, который настолько предан своим целям… Тут самое главное – по-настоящему захотеть научиться игре в обороне», — восхищался Патрик Руа, тренировавший «Квебек», за который играл русский талант.

Регулярный сезон, где Григоренко набрал 85 очков за 59 игр, плюс неплохой МЧМ упрочили рейтинг форварда. Однако плей-офф квебеской лиги позиции обрушил: хотя форвард набрал 10 очков за 11 матчей, журналисты отмечали, что к старанию Михаила было слишком много вопросов: он отключался на целые смены и порой сильно выпадал из командного взаимодействия. В результате Григоренко, стоявший в топ-3 всех рейтингов вплоть до мая, опустился до №12 — там он был задрафтован «Баффало».

Михаил Григоренко на МЧМ-2012 Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

В первом же сезоне после драфта Михаил попал в основной состав «клинков», провёл там половину укороченного локаутного сезона, но всё-таки отправился обратно в юниорскую лигу. Для молодого игрока тогда лучшим решением было играть как можно больше, а «клинки» ему такой возможности дать не могли. Да и редкие таланты закрепляются в НХЛ сразу после драфта — это всё-таки не НБА.

Осень 2013-го форвард снова начал в основе «Баффало», но буквально через пять матчей после старта сезона Сергей Гимаев был встревожен. «Для меня большая загадка – что происходит с Григоренко. Пропало всё. Хотя раньше Миша отличался и катанием, и пасом, и золотыми руками, сейчас играет невразумительно. Если так будет продолжаться, то через несколько лет Григоренко бесславно вернётся, получив большие деньги в КХЛ», — беспокоился легендарный эксперт.

Вскоре после этого Григоренко стал периодически садиться в запас, хотя «клинки» начали полномасштабную перестройку и обменяли многих лидеров атаки. Смена тренера посреди сезона не помогла. «Баффало» даже отправил форварда в АХЛ, чтобы он получил игровое время там, но клуб забыл о регламенте лиги — игроков, задрафтованных из канадских юниорок, до 20 лет в фарм-лигу ссылать было нельзя.

Зимой «Сэйбрз» отпустили форварда в сборную — Григоренко поехал на свой третий МЧМ, где он составил ударное звено вместе со Слепышевым и Бучневичем. Михаил в итоге стал лучшим бомбардиром сборной, выигравшей бронзу, но три из восьми набранных очков пришли в матче с Норвегией. Главный тренер «Баффало» Тед Нолан не особо восторгался: «В некоторых моментах он действовал здорово, а в других – не так хорошо. Некоторым игрокам требуется больше времени, чтобы достичь такого постоянства».

Никита Задоров и Михаил Григоренко Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Основу «Баффало» Григоренко не тянул, в АХЛ отправить его было нельзя, арендные варианты в Европе тогда были мало популярны — да и не факт, что игрок согласился бы. Вскоре после возвращения Григо из сборной клуб отправил его в «Квебек» — этот уровень форвард явно перерос, но выбора особо не было. Григоренко отреагировал бурно и сначала отказался ехать в юниорку.

После этого последовали встречи с руководством клуба — и вскоре в одной из соцсетей появился удивительный пост от игрока, посвящённый возвращению в «Квебек». Наряду с обычным торжественным комплектом «великолепный город, лучшие болельщики, невероятный клуб», там была одна странная цитата: «Я приехал в Северную Америку три года назад из России, где у меня никогда не было кровати, душа и отопления. Я работал каждый день, чтобы стать лучшим игроком, чтобы помочь своей семье. Потому что хоккей – это всё для меня».

Что это было, никто не понял. Слова Григоренко звучали как сценарий «клюквенного» голливудского фильма 80-х и, естественно, не добавили любви российских болельщиков, которые обстебали игрока в комментариях. На льду это особо не помогло — сумасшедшей статистики Григоренко не показал, и его «Квебек» быстро вылетел из плей-офф.

Третий сезон после драфта считается тем отрезком, когда выбранные в первом раунде уже должны показывать уровень. Однако Григоренко начал регулярку-2014/2015 в АХЛ, он не смог пробиться и в основу слабейшего на тот момент клуба НХЛ. Клуб уже ставил на новую надежду Сэма Райнхарта, а в нижних звеньях играли чекеры Гиргенсонс и Митчелл. Только в концовке сезона Михаил получил шанс полноценно играть в топ-6 — правда, почти всех стоящих партнёров клуб уже успел обменять.

Михаил Григоренко на ОИ-2018 Фото: Harry How/Getty Images

Тем не менее в НХЛ был человек, который был готов дать второй шанс Григоренко: летом 2015-го форвард уехал в «Колорадо» к Патрику Руа, за которого играл в юниорской лиге. Легендарный вратарь давал Григоренко шансы, ставил в звено к лидерам команды, но выхлопа толком не было. На следующий год Руа ушёл в отставку, и Михаил весной 2017-го реализовал прогноз Сергея Гимаева.

Впереди у Михаила были две олимпийские медали, два Кубка Гагарина, место в лучшей тройке КХЛ вместе с Капризовым и Веем — но не этого ждали от форварда, которого перед драфтом сравнивали с Джо Торнтоном, совсем не этого.