Главный обмен года в КХЛ. СКА заполучил самого талантливого молодого защитника лиги

Петербургский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке. Вслед за громкими переходами нападающих – Николая Прохоркина, Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина – в СКА мощно усилили и линию защиты. Из «Спартака» в армейский клуб перешёл, пожалуй, самый многообещающий оборонительный талант КХЛ — Александр Никишин.

Молодой олимпиец

В это сложно поверить, но ещё пару лет назад продолжение карьеры Александра Никишина находилось под большим вопросом. У юного защитника диагностировали сердечную аномалию. Врачи долго не могли определиться, можно ли ему вообще играть в хоккей с таким диагнозом. Из-за этого Никишин так и не выступил на чемпионате мира среди молодёжи, хотя дебютировал в КХЛ в 17 лет, а к 18 провёл больше 30 матчей за основу «Спартака».

Все вопросы по здоровью были сняты только в прошлом сезоне, когда Никишин стал железным игроком основы красно-белых. В ноябре 2021 года 20-летний защитник дебютировал в национальной команде, а в феврале сыграл на Олимпиаде в Пекине и помог сборной России выиграть серебряные медали.

Такой стремительный прогресс неслучаен – мощный (193 см, 98 кг) защитник за три сезона в КХЛ вырос из просто талантливого юниора в одного из лучших оборонительных игроков в лиге. По словам тренеров, в первую очередь Никишин здорово прибавил в понимании игры. На юниорском уровне Александр набирал достаточно много очков.

Например, за сезон в МХЛ в составе «Крыльев Советов» у него набралось 25 (8+17) результативных баллов. После перехода на взрослый уровень Никишин на некоторое время сосредоточился на разрушении, но в прошлом сезоне результативность вернулась. В 49 играх за «Спартак» в регулярке и плей-офф защитник набрал 14 (9+5) баллов.

В СКА с его доминирующим стилем игры, где важны сила и скорость, Никишин получит возможность попробовать себя на новом уровне и стать ещё более результативным хоккеистом.

Александр Никишин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Гавриков как ролевая модель

На Олимпиаде Никишин во всех матчах выходил в первой или второй паре с Никитой Нестеровым и выглядел не хуже звёздного партнера. Этот опыт позволяет сказать, что и в СКА защитник не затеряется. Уровень «Спартака» он явно перерос.

В Петербурге умеют брать просто перспективных игроков и прокачивают их до уровня главных звёзд лиги. Ролевой моделью для Никишина может стать схожий по фактуре Владислав Гавриков. Он тоже переходил из «Локомотива» в СКА в роли растущей звезды. В Петербурге Гавриков прибавил в результативности, закрепился в сборной России и выиграл золотую медаль Пхёнчхана, а потом перебрался в «Коламбус», где стал одним из ключевых игроков обороны.

Никишин задрафтован «Каролиной», но раньше 2024 года в НХЛ не собирается. За несколько лет в СКА защитник получит опыт взаимодействия с самыми сильными партнёрами, сыграет на поздних стадиях плей-офф и явно прибавит в индивидуальном мастерстве. То есть подойдёт к дебюту в НХЛ во всеоружии.

Александр Никишин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Шанс для Чибрикова и Свечкова

СКА было так важно заполучить Никишина, что армейцы пошли на царские условия обмена. «Спартак» за одного защитника получил сразу пять молодых хоккеистов – защитника Никиту Седова и нападающих Никиту Чибрикова, Фёдора Свечкова, Максима Кровякова и Павла Кукштеля. Также красно-белым перешли права на Ивана Морозова, Кирилла Марченко, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

Вернётся ли в ближайшее время в КХЛ хотя бы один из четвёрки – Морозов – Марченко – Мальцев – Рубцов – большой вопрос, но в перспективе кто-то из них действительно может стать хорошим активом для «Спартака».

Однако даже если бы в сделке фигурировала одна молодёжь, «Спартак» бы не прогадал. Чибриков, Седов и Кукштель уже показывали себя на уровне КХЛ, но получить много времени в переполненном сильными и опытными нападающими СКА им было нереально. На уровне «Спартака» Чибриков, который забил первый гол на высшем уровне в 17 лет, вполне может стать лидером и одной из главных звёзд.

Никита Чибриков и Фёдор Свечков в олимпийской сборной России Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Очень большие авансы выдавали и Свечкову, но в прошлом сезоне он провёл всего четыре матча за основу СКА. При этом в ВХЛ центрфорвард показывал приличную статистику – 37 (12+25) очков в 43 матчах за «СКА-Неву» в регулярке и плей-офф. «Спартак» вполне может стать следующей ступенькой в развитии нападающего.

Контракты Чибрикова, Свечкова и Кровякова действуют до конца сезона-2022/2023. Есть вероятность, что все трое уедут в Америку, но «Спартак» может попытаться договориться с ними о продлении ещё хотя бы на ход. С Кукштелем и Седовым ситуация проще – их соглашения заканчиваются в конце апреля 2024 года.

В этом плане обмен получается выгодным для всех – СКА получает потенциальную звезду, «Спартак» — группу талантливой молодёжи, а сами хоккеисты – игровую практику и возможность для прогресса.