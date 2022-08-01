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Павел Бучневич – о сезоне в НХЛ, серии с «Колорадо», проблемах школы «Северстали» и благотворительном матче Панарина

«Школа Череповца играет с деревнями. Просто убили дивизион!» Яркое интервью с Бучневичем
Павел Гудков
Павел Бучневич
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Мощное выступление звезды российского хоккея о причинах проблем родной школы.

Вечером в субботу, 30 июля, в Москве на «Arena Play Ботаника» состоялся благотворительный матч, организованный фондом Артемия Панарина и Антоном Королёвым с участием суперзвёзд российского хоккея и селебритиз, известных всей стране. Вырученные средства пошли на помощь Елисею Артамонову, страдающему ганглиоглиомой медиальных отделов правой височной области.

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Одним из тех, кто откликнулся на предложение нападающего «Рейнджерс», стал его бывший одноклубник по нью-йоркской команде, ныне выступающий за «Сент-Луис Блюз», воспитанник череповецкого хоккея и форвард сборной России Павел Бучневич.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» хоккеист, проведший лучший сезон в карьере, рассказал о серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш», столкновении Джордана Биннингтона с Наземом Кадри, о том, что поменялось с переездом из клуба Восточной конференции в команду Западной конференции НХЛ, и о проблемах детской школы «Северстали», из-за которых новых Шипачёвых и Бучневичей мы можем больше и не увидеть.

«Такого резонанса бы не было, если б в эпизоде с Биннингтоном был другой игрок, а не Кадри»

— Седьмая минута третьей игры полуфинала Западной конференции сезона-2021/2022. Вы здорово начали и повели в счёте, плюс хит Барбашёва завёл команду. Кадри специально летел в Биннингтона мстить за Жирара?
— Я думаю, это просто игровой момент. И его раздули потому, что у них была предыстория с прошлого плей-офф, когда он Фолку в голову пробил. Из-за той ситуации и поднялась такая шумиха.

— У Биннера и Назима, говорят, и до этого момента были не лучшие отношения. Что известно тебе?
— Повторюсь, в тот год грязный силовой приём был на Джастине, а тут сам Джордан получил травму. Если бы это был не Кадри, а другой игрок — не было бы такого резонанса.

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— Росен виноват или нет? Не трогай он Кадри, ничего бы и не было?
— Не думаю. Просто игровой момент.

— Есть видео, где Биннингтон замахивается клюшкой на Кадри, а ты рядом с Наземом. Что это было?
— Не знаю, может, хотел его припугнуть или подраться с ним.

Павел Бучневич

Павел Бучневич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Биннер вроде пришёл в себя, но, размявшись, ушёл в раздевалку, а вместо него вышел Хуссо.
— Да колено дёрнул, и оно у него вылетело. Он даже не мог ходить.

— Что чувствовала скамейка в этот момент?
— Ничего не чувствовали, думали: «Пацан хорошо играл, поймал кураж, тащил команду, добыл нам первую победу практически в одиночку».

— Получается, вы играли без второго голкипера или какой-то заливщик льда пришел на лавку? Я пересматривал игру, и вроде не было на лавке второго кипера.
— Наверное, я не знаю. Был весь в игре и не обращал на это внимания. Честно, не видел.

«Сперджен намеренно хотел нанести мне травму, а ему всё прощают»

— Вообще, это нормально, что арбитры закрывают глаза на такие моменты в плей-офф когда, например, Сперджен бьёт клюшкой тебя, а Кучеров — Шестёркина? В регулярке могли бы и пару матчей дисквалификации дать.
— Честно – удивлён! Мне за какую-то фигню влепили штраф в $ 140 тысяч, а я там еле его лягнул. А тут человек намеренно хочет нанести мне травму — и ему всё прощают. Я не знаю – мне это непонятно.

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— Тебя уже спрашивали, был ли этот момент ключевым – ты сказал, что нет. На мой взгляд, ключевой момент, когда вы не реализовали удаление Мэнсона, сразу после замены вратаря из-за травмы, хотя были отличные возможности, и тут же пропустили, когда 42-й номер «Колорадо» выскочил со скамейки и отдал пас на выход «один в ноль» О’Коннору. Согласишься?
— Ключевой момент в том, что мы проиграли дома все три игры. И всё. Если же говорить об игровых ситуациях, то в шестой игре, когда мы вели 2:1, сначала Лёша Торопченко попал в штангу, а затем Кайру не забил в пустые ворота, там как раз Мэнсон шайбу выбил с ленточки, сделав потрясающий сейв, когда Кемпер уже улетел из «рамки». Стань разница в два гола в нашу пользу – нам там было бы полегче.

— Ты сказал, что Джордан «тащер» в плей-офф, это подтверждается и статистикой, и 55 бросками, отбитыми за игру. Внутри раздевалки не было удивления, что заканчивал регулярку и начинал плей-офф Хуссо?
— Да не было никакого удивления, никто не думает о вратарях. Все играют на полную, все стараются. Ничего подобного не было.

«Хуссо просто бы не влез в платёжку «Сент-Луиса» с новым контрактом»

— То, что финский голкипер в каждом матче после травмы Биннингтона пропускал в плей-офф три шайбы и более, сказалось на его обмене в «Детройт»?
— Никак не сказалось. Денег просто нет у команды под потолком — и всё тут. Слишком много игроков с большой заработной платой, и он бы просто не влез в платёжку с новым контрактом, вот и всё.

Павел Бучневич

Павел Бучневич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты сказал — дело не во вратарях. А в чём же тогда причина, что вы второй год подряд вылетаете от «Колорадо»?
— Нет никакой причины. «Эвеланш» — сильная команда, которая выиграла Кубок Стэнли, проиграв всего четыре игры в плей-офф. Какие тут ещё искать причины? Раз они взяли трофей – значит, у них самый сильный клуб в лиге сейчас.

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— В регулярке вы выиграли у них всего лишь один матч. Могли взять больше игр?
— Да, наверное, могли. Я не особо вспоминаю регулярный чемпионат – не зацикливаюсь на этом.

«От «Рейнджерс» не поступило никакого предложения»

— Неужели «Рейнджерс» год назад совсем ничего не предлагали, а были сразу настроены тебя менять? На мой взгляд — Копп, Трочек или Строум не стоили того, чтобы тебя убирать.
— Мне никакого предложения не поступило. А кто там какого уровня… Я не знаю. Это всё решение менеджеров.

— Ты уже объяснял разницу в доверии по игре в большинстве в Нью-Йорке и «Блюз». Неужели это так значительно, что именно игра в неравных составах позволила тебе выдать более одного очка в среднем за матч?
— Ну и в «Рейнджерс» в последний год статистика была примерно та же самая, около очка за игру. Понятно, что я начал больше играть в «пауэр плей». В Сент-Луисе у нас два равных «юнита» в большинстве, а в Нью-Йорке одна бригада играла 1:40, потом защита выкинула шайбу из зоны, ты вышел со скамейки, осталось 20 секунд, а тебе ещё в зону заехать надо… Непонятно, как всё это было. В общем — не знаю. Естественно, при численном преимуществе результативные баллы набирать легче, сам факт нахождения на льду в большинстве этому способствует.

— Вы с Берюбе обсуждали, что тебе надо играть именно перед воротами и «экранировать» вратаря, или это ситуационно происходит?
— По ситуации так бывает. Он мне дал свободу, мне не говорят: «Стой где-то там, и всё». Наоборот, мне всегда предлагали самому оценивать ситуацию, так как считают меня умным игроком, способным видеть площадку и быть в той позиции на площадке, где я сам сочту нужным.

«Забить 50 голов в сезоне для меня нереально»

— Ты сказал, что не забьёшь 50 — как Овечкин. Стабильно столько выбивать сложно, но в своём «прайме» это делали Перри, Лекавалье, Хитли, даже Джонатан Чичу, а в этом сезоне — Крайдер. Ты не слабее этих игроков на сегодняшний день хотя бы потенциально. Согласись, что, если звезды сойдутся, это достижимая цель?
— Нет, для меня это нереально, не «бросковый» я. Моя цель скорее найти партнёра умной передачей, что-то создать. Не такой я забивной, как, возможно, кому-то хотелось. Чтобы выбить «полтинник» — надо «стоять», чтобы на тебя играли и ты бросал и бросал. Я не такого плана игрок – мне ближе игра Панарина, Кузнецова и Кучерова, нежели Овечкина.

— Что скажешь о российских игроках – Барбашёве, Тарасенко, Костине, Торопченко – с которыми ты провёл этот год?
— Хорошие парни. Спасибо им, помогли мне сразу влиться в команду. Володя и Ваня с ходу предложили свою помощь и во всем поддерживали. Что касается игры – я изначально знал, что Барбашёв — хороший игрок, всегда вместе играли с ним в сборной. Силового плана, но я знал, что он может играть в атаку и забивать голы, просто, видимо, до этого было меньше игрового времени. Тут в него побольше поверили – и всё начало получаться.

Павел Бучневич

Павел Бучневич

Фото: Getty Images

Клима я до этого не знал, большой парень, с хорошим броском, пока чуть ему не везёт и не получается проявить себя. Лёша тоже не обделён габаритами, как я понимаю, ему сказали, что от него хотят видеть, и он начал выполнять эти действия – все им довольны.

Ну а Володя Тарасенко – я думаю, все понимают кто это такой: обладатель одного из лучших кистевых бросков в НХЛ. Я не видел, чтобы на тренировке другой хоккеист каждый раз забивал из пяти четыре, ему вообще наплевать, кто в воротах. У нас с Томасом не сильно сложная работа — довести до нашего 91-го номера шайбу, а там он бросит и один из двух моментов точно реализует.

— Торопченко зубами выцепил этот шанс в НХЛ. Сейчас он достаточно серьёзно травмирован, его это никак морально не подбило?
— Я надеюсь, что нет. Думаю, организация «Блюз» в него по-прежнему верит. Хорошо, что у него есть контракт на следующий сезон, у Лёши ещё будет шанс показать себя.

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«Просто не понимаю, кого получить за Тарасенко, если он стабильно забивает 40 голов?»

— Второй год идёт история с обменом Тарасенко, в коллективе нет из-за этого напряжения?
— Не сказал бы, что это давит. Я не думаю, что Володю обменяют. Я просто не понимаю, кого ты должен за него получить, если человек стабильно забивает 40 голов? Кого тебе за него дадут? В лиге не так много людей кто хотя бы приближается к этой цифре и набирает 80 очков. Это что такое тебе за него должны дать?

— Ну, «Калгари» махнул Ткачука на Юбердо.
— Для меня это глупый обмен. Один набрал 105 очков, второй — 115. И за американца ещё дополнительно отдали защитника первой пары и пик первого раунда. Бред.

Павел Бучневич

Павел Бучневич

Фото: Getty Images

«Школа «Северстали» играет хрен пойми с кем. Надо возвращать всё как было»

— Ты говоришь, что следишь за Череповцом. Тебя не напрягает, что школа сейчас не даёт звёзд хотя бы уровня КХЛ?
— Так это же вопрос к ФХР! Почему когда нашу школу убрали из Северо-Западного дивизиона, мы стали играть хрен пойми с кем — с Архангельском и какими-то деревнями, у которых даже стадиона нет нормального. У «Северстали» нет толкового дивизиона и сильных соперников, чтобы развиваться в конкуренции с ними. Иногда есть матчи с Питером, но там все матчи на выезде, когда позовут.

Просто убили дивизион, и всё — не с кем играть! Когда мы все появились — Шипачёв, Кагарлицкий, Чудинов, я?! – когда мы играли в питерском дивизионе, где было много сильных команд. Надо обязательно возвращать всё обратно — как было, иначе никто и не появится в Череповце, если детской школе играть не с кем. Тут всё очевидно.

— Алексей Кудашов сказал, что как таковых командных сборов в НХЛ нет, там такая инфраструктура, что в каждой канадской деревне есть каток и каждый игрок может снять лёд и до лагеря готовиться самостоятельно. Ты согласен с ним?
— Наверное, да. Сейчас, как я понимаю, много букмекерских лиг, которые занимают лёд. В Череповце, мне кажется, льда однозначно не хватает, потому что три катка на весь город – два разморозили, летом негде кататься. Лёд надо как-то снять, чтобы тебя пустили, договорились. В общем, тяжёлая ситуация, и такое, думаю, не только в Вологодской области, но и везде.

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— Ты легко откликнулся на предложение провести весь день на «Arena Play Ботаника» и сыграть в благотворительном матче?
— Да, конечно. Я знаю парней – организаторов всей этой истории. Артемий Панарин, а я с ним в хороших отношениях, позвонил: «Будешь?» — я говорю: «Конечно, буду!». Хорошее мероприятие, надеюсь, собрали нормально денег и поможем ребенку. Кто-то из ребят-хоккеистов оставил там атрибутику, надеюсь, тоже продадим, и на благое дело это всё пойдёт.

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