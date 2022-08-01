«Школа Череповца играет с деревнями. Просто убили дивизион!» Яркое интервью с Бучневичем

Вечером в субботу, 30 июля, в Москве на «Arena Play Ботаника» состоялся благотворительный матч, организованный фондом Артемия Панарина и Антоном Королёвым с участием суперзвёзд российского хоккея и селебритиз, известных всей стране. Вырученные средства пошли на помощь Елисею Артамонову, страдающему ганглиоглиомой медиальных отделов правой височной области.

Одним из тех, кто откликнулся на предложение нападающего «Рейнджерс», стал его бывший одноклубник по нью-йоркской команде, ныне выступающий за «Сент-Луис Блюз», воспитанник череповецкого хоккея и форвард сборной России Павел Бучневич.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» хоккеист, проведший лучший сезон в карьере, рассказал о серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш», столкновении Джордана Биннингтона с Наземом Кадри, о том, что поменялось с переездом из клуба Восточной конференции в команду Западной конференции НХЛ, и о проблемах детской школы «Северстали», из-за которых новых Шипачёвых и Бучневичей мы можем больше и не увидеть.

«Такого резонанса бы не было, если б в эпизоде с Биннингтоном был другой игрок, а не Кадри»

— Седьмая минута третьей игры полуфинала Западной конференции сезона-2021/2022. Вы здорово начали и повели в счёте, плюс хит Барбашёва завёл команду. Кадри специально летел в Биннингтона мстить за Жирара?

— Я думаю, это просто игровой момент. И его раздули потому, что у них была предыстория с прошлого плей-офф, когда он Фолку в голову пробил. Из-за той ситуации и поднялась такая шумиха.

— У Биннера и Назима, говорят, и до этого момента были не лучшие отношения. Что известно тебе?

— Повторюсь, в тот год грязный силовой приём был на Джастине, а тут сам Джордан получил травму. Если бы это был не Кадри, а другой игрок — не было бы такого резонанса.

— Росен виноват или нет? Не трогай он Кадри, ничего бы и не было?

— Не думаю. Просто игровой момент.

— Есть видео, где Биннингтон замахивается клюшкой на Кадри, а ты рядом с Наземом. Что это было?

— Не знаю, может, хотел его припугнуть или подраться с ним.

Павел Бучневич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Биннер вроде пришёл в себя, но, размявшись, ушёл в раздевалку, а вместо него вышел Хуссо.

— Да колено дёрнул, и оно у него вылетело. Он даже не мог ходить.

— Что чувствовала скамейка в этот момент?

— Ничего не чувствовали, думали: «Пацан хорошо играл, поймал кураж, тащил команду, добыл нам первую победу практически в одиночку».

— Получается, вы играли без второго голкипера или какой-то заливщик льда пришел на лавку? Я пересматривал игру, и вроде не было на лавке второго кипера.

— Наверное, я не знаю. Был весь в игре и не обращал на это внимания. Честно, не видел.

«Сперджен намеренно хотел нанести мне травму, а ему всё прощают»

— Вообще, это нормально, что арбитры закрывают глаза на такие моменты в плей-офф когда, например, Сперджен бьёт клюшкой тебя, а Кучеров — Шестёркина? В регулярке могли бы и пару матчей дисквалификации дать.

— Честно – удивлён! Мне за какую-то фигню влепили штраф в $ 140 тысяч, а я там еле его лягнул. А тут человек намеренно хочет нанести мне травму — и ему всё прощают. Я не знаю – мне это непонятно.

— Тебя уже спрашивали, был ли этот момент ключевым – ты сказал, что нет. На мой взгляд, ключевой момент, когда вы не реализовали удаление Мэнсона, сразу после замены вратаря из-за травмы, хотя были отличные возможности, и тут же пропустили, когда 42-й номер «Колорадо» выскочил со скамейки и отдал пас на выход «один в ноль» О’Коннору. Согласишься?

— Ключевой момент в том, что мы проиграли дома все три игры. И всё. Если же говорить об игровых ситуациях, то в шестой игре, когда мы вели 2:1, сначала Лёша Торопченко попал в штангу, а затем Кайру не забил в пустые ворота, там как раз Мэнсон шайбу выбил с ленточки, сделав потрясающий сейв, когда Кемпер уже улетел из «рамки». Стань разница в два гола в нашу пользу – нам там было бы полегче.

— Ты сказал, что Джордан «тащер» в плей-офф, это подтверждается и статистикой, и 55 бросками, отбитыми за игру. Внутри раздевалки не было удивления, что заканчивал регулярку и начинал плей-офф Хуссо?

— Да не было никакого удивления, никто не думает о вратарях. Все играют на полную, все стараются. Ничего подобного не было.

«Хуссо просто бы не влез в платёжку «Сент-Луиса» с новым контрактом»

— То, что финский голкипер в каждом матче после травмы Биннингтона пропускал в плей-офф три шайбы и более, сказалось на его обмене в «Детройт»?

— Никак не сказалось. Денег просто нет у команды под потолком — и всё тут. Слишком много игроков с большой заработной платой, и он бы просто не влез в платёжку с новым контрактом, вот и всё.

Павел Бучневич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты сказал — дело не во вратарях. А в чём же тогда причина, что вы второй год подряд вылетаете от «Колорадо»?

— Нет никакой причины. «Эвеланш» — сильная команда, которая выиграла Кубок Стэнли, проиграв всего четыре игры в плей-офф. Какие тут ещё искать причины? Раз они взяли трофей – значит, у них самый сильный клуб в лиге сейчас.

— В регулярке вы выиграли у них всего лишь один матч. Могли взять больше игр?

— Да, наверное, могли. Я не особо вспоминаю регулярный чемпионат – не зацикливаюсь на этом.

«От «Рейнджерс» не поступило никакого предложения»

— Неужели «Рейнджерс» год назад совсем ничего не предлагали, а были сразу настроены тебя менять? На мой взгляд — Копп, Трочек или Строум не стоили того, чтобы тебя убирать.

— Мне никакого предложения не поступило. А кто там какого уровня… Я не знаю. Это всё решение менеджеров.

— Ты уже объяснял разницу в доверии по игре в большинстве в Нью-Йорке и «Блюз». Неужели это так значительно, что именно игра в неравных составах позволила тебе выдать более одного очка в среднем за матч?

— Ну и в «Рейнджерс» в последний год статистика была примерно та же самая, около очка за игру. Понятно, что я начал больше играть в «пауэр плей». В Сент-Луисе у нас два равных «юнита» в большинстве, а в Нью-Йорке одна бригада играла 1:40, потом защита выкинула шайбу из зоны, ты вышел со скамейки, осталось 20 секунд, а тебе ещё в зону заехать надо… Непонятно, как всё это было. В общем — не знаю. Естественно, при численном преимуществе результативные баллы набирать легче, сам факт нахождения на льду в большинстве этому способствует.

— Вы с Берюбе обсуждали, что тебе надо играть именно перед воротами и «экранировать» вратаря, или это ситуационно происходит?

— По ситуации так бывает. Он мне дал свободу, мне не говорят: «Стой где-то там, и всё». Наоборот, мне всегда предлагали самому оценивать ситуацию, так как считают меня умным игроком, способным видеть площадку и быть в той позиции на площадке, где я сам сочту нужным.

«Забить 50 голов в сезоне для меня нереально»

— Ты сказал, что не забьёшь 50 — как Овечкин. Стабильно столько выбивать сложно, но в своём «прайме» это делали Перри, Лекавалье, Хитли, даже Джонатан Чичу, а в этом сезоне — Крайдер. Ты не слабее этих игроков на сегодняшний день хотя бы потенциально. Согласись, что, если звезды сойдутся, это достижимая цель?

— Нет, для меня это нереально, не «бросковый» я. Моя цель скорее найти партнёра умной передачей, что-то создать. Не такой я забивной, как, возможно, кому-то хотелось. Чтобы выбить «полтинник» — надо «стоять», чтобы на тебя играли и ты бросал и бросал. Я не такого плана игрок – мне ближе игра Панарина, Кузнецова и Кучерова, нежели Овечкина.

— Что скажешь о российских игроках – Барбашёве, Тарасенко, Костине, Торопченко – с которыми ты провёл этот год?

— Хорошие парни. Спасибо им, помогли мне сразу влиться в команду. Володя и Ваня с ходу предложили свою помощь и во всем поддерживали. Что касается игры – я изначально знал, что Барбашёв — хороший игрок, всегда вместе играли с ним в сборной. Силового плана, но я знал, что он может играть в атаку и забивать голы, просто, видимо, до этого было меньше игрового времени. Тут в него побольше поверили – и всё начало получаться.

Павел Бучневич Фото: Getty Images

Клима я до этого не знал, большой парень, с хорошим броском, пока чуть ему не везёт и не получается проявить себя. Лёша тоже не обделён габаритами, как я понимаю, ему сказали, что от него хотят видеть, и он начал выполнять эти действия – все им довольны.

Ну а Володя Тарасенко – я думаю, все понимают кто это такой: обладатель одного из лучших кистевых бросков в НХЛ. Я не видел, чтобы на тренировке другой хоккеист каждый раз забивал из пяти четыре, ему вообще наплевать, кто в воротах. У нас с Томасом не сильно сложная работа — довести до нашего 91-го номера шайбу, а там он бросит и один из двух моментов точно реализует.

— Торопченко зубами выцепил этот шанс в НХЛ. Сейчас он достаточно серьёзно травмирован, его это никак морально не подбило?

— Я надеюсь, что нет. Думаю, организация «Блюз» в него по-прежнему верит. Хорошо, что у него есть контракт на следующий сезон, у Лёши ещё будет шанс показать себя.

«Просто не понимаю, кого получить за Тарасенко, если он стабильно забивает 40 голов?»

— Второй год идёт история с обменом Тарасенко, в коллективе нет из-за этого напряжения?

— Не сказал бы, что это давит. Я не думаю, что Володю обменяют. Я просто не понимаю, кого ты должен за него получить, если человек стабильно забивает 40 голов? Кого тебе за него дадут? В лиге не так много людей кто хотя бы приближается к этой цифре и набирает 80 очков. Это что такое тебе за него должны дать?

— Ну, «Калгари» махнул Ткачука на Юбердо.

— Для меня это глупый обмен. Один набрал 105 очков, второй — 115. И за американца ещё дополнительно отдали защитника первой пары и пик первого раунда. Бред.

Павел Бучневич Фото: Getty Images

«Школа «Северстали» играет хрен пойми с кем. Надо возвращать всё как было»

— Ты говоришь, что следишь за Череповцом. Тебя не напрягает, что школа сейчас не даёт звёзд хотя бы уровня КХЛ?

— Так это же вопрос к ФХР! Почему когда нашу школу убрали из Северо-Западного дивизиона, мы стали играть хрен пойми с кем — с Архангельском и какими-то деревнями, у которых даже стадиона нет нормального. У «Северстали» нет толкового дивизиона и сильных соперников, чтобы развиваться в конкуренции с ними. Иногда есть матчи с Питером, но там все матчи на выезде, когда позовут.

Просто убили дивизион, и всё — не с кем играть! Когда мы все появились — Шипачёв, Кагарлицкий, Чудинов, я?! – когда мы играли в питерском дивизионе, где было много сильных команд. Надо обязательно возвращать всё обратно — как было, иначе никто и не появится в Череповце, если детской школе играть не с кем. Тут всё очевидно.

— Алексей Кудашов сказал, что как таковых командных сборов в НХЛ нет, там такая инфраструктура, что в каждой канадской деревне есть каток и каждый игрок может снять лёд и до лагеря готовиться самостоятельно. Ты согласен с ним?

— Наверное, да. Сейчас, как я понимаю, много букмекерских лиг, которые занимают лёд. В Череповце, мне кажется, льда однозначно не хватает, потому что три катка на весь город – два разморозили, летом негде кататься. Лёд надо как-то снять, чтобы тебя пустили, договорились. В общем, тяжёлая ситуация, и такое, думаю, не только в Вологодской области, но и везде.

— Ты легко откликнулся на предложение провести весь день на «Arena Play Ботаника» и сыграть в благотворительном матче?

— Да, конечно. Я знаю парней – организаторов всей этой истории. Артемий Панарин, а я с ним в хороших отношениях, позвонил: «Будешь?» — я говорю: «Конечно, буду!». Хорошее мероприятие, надеюсь, собрали нормально денег и поможем ребенку. Кто-то из ребят-хоккеистов оставил там атрибутику, надеюсь, тоже продадим, и на благое дело это всё пойдёт.