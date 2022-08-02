«Стыдно, какими наивными мы были». Финн получал деньги в КХЛ, а теперь наехал на лигу

Выпадки отдельных иностранных хоккеистов (благо далеко не всех) в сторону России и КХЛ продолжаются. Конечно, стараешься пропускать подобный негатив мимо ушей, однако не обращать на это внимания тоже нельзя, иначе об нас и нашу лигу так и будут вытирать ноги. Такие вещи нужно пресекать. Особенно со стороны тех, кто в своё время не стыдился выступать здесь и зарабатывать большие деньги. Теперь же некоторым персонажам резко стало стыдно.

Про чеха Доминика Гашека сказано и написано уже достаточно. Некогда кумир многих российских болельщиков (в особенности спартаковских, ведь именно за «Спартак» Доминатор выступал в КХЛ, пусть и на закате своей карьеры) не чурается вовсю поливать нашу страну грязью и негативно высказываться о лиге. Почему, к примеру, так себя не ведёт другая чешская легенда – кумир омских фанатов Яромир Ягр? Видимо, всё дело в воспитании и в понимании жизненных ценностей.

И вот теперь, вслед за Гашеком, слово взял известный в прошлом финский защитник Осси Вяянянен, решивший сказать за всех и обвинить людей (в том числе, видимо, и себя) в наивности.

«Мне стыдно за то, какими наивными мы все были. Как игрок я жил в настоящем «пузыре». Всё внимание было сосредоточено на хоккее. Ранее всё аргументировали тем, что КХЛ – очень сильная лига и болельщики хотят видеть хоккей высокого уровня. Повторяю: это был поистине наивный образ мышления.

Легко думать задним числом, когда оглядываешься назад. Изменить прошлое по-прежнему невозможно. Важно признавать ошибки, учиться на них и стараться принимать лучшие решения в будущем. Единственное, что я могу сказать, это то, что я бы сам не стал играть в России. Я не хочу иметь ничего общего с этим.

«Йокерит» во всех смыслах для меня родной клуб. У клуба настолько сильный бренд, что эпоха в КХЛ не должна бросать тень на всё», — цитирует Вяянянена финское издание Yle.

41-летний Вяянянен был задрафтован «Финиксом» ещё в далёком 1998 году. Защитник успел стать чемпионом мира, бронзовым призёром Олимпиады, поиграть в НХЛ и КХЛ. В Континентальной лиге главной и родной командой Осси стал «Йокерит», в котором финн был капитаном. Собственно говоря, именно поэтому защитник сейчас так активно поддерживает «джокеров», от которых на родине после их выступления в КХЛ и связи с Россией стали открещиваться. Заступиться за родной клуб – нормальное явление, но зачем так лицемерить?

Помимо «Йокерита», Вяянянен в сезоне-2009/2010 поиграл за минское «Динамо», где получал неплохие деньги. Прилично зарабатывал Осси и составе «джокеров», а ведь финский клуб жил в том числе при участии российской стороны. Интересно, когда хоккеист кормил свою семью, получал премии, прибавки к зарплате и различные бонусы, ему не было стыдно? Думается, что нет. А ведь мог бы спокойно играть в финской лиге за меньшие деньги, а не жировать в КХЛ.

Осси Вяянянен Фото: photo.khl.ru

Всегда поражала и поражает подобная двуличность некоторых людей, а также умение говорить за всех. Пробовал ли Вяянянен посчитать, сколько денег заработали в российских командах Хартикайнен и Метсола, Каски и Покка, Контиола и Лехтеря, которых в России носили едва ли не на руках?

Получается, что своими публичными выступлениями Вяянянен бросает тень не только на себя, но и на своих соотечественников и коллег. Которые, кстати, ведут себя гораздо приличнее, хотя моложе него.

Посмотрим, перехватит ли кто-то эстафетную палочку у Гашека и Вяянянена, но все маски постепенно срываются. Что ж, будем иметь это в виду.