Самый дорогой хоккеист НХЛ — канадец, не набравший и 50 очков. Как так вышло?

Тайлер Сегин из «Далласа» зарабатывает больше всех в НХЛ, но его контракт недавно признали худшим в лиге.

НХЛ — одна из немногих лиг, где существует виртуальная и реальная зарплаты. Первая учитывается под потолком — это кэпхит, средняя сумма контракта. Однако в коротких сделках хоккеистов нижних звеньев то, что игроки получают на руки, обычно совпадает с бумажными суммами, идущими в ведомость.

Другое дело — контракты звёздных, суперзвёздных и околозвёздных игроков, которые могут требовать себе особые условия. Например, это касается крупных подписных бонусов: той части зарплаты, которая выплачивается единым траншем первого июля. Многие сейчас предпочитают получать почти все деньги сразу, оставляя на зарплату, получаемую в ходе сезона, минимально возможные суммы. Это не только удобнее финансово, но и из-за формул вычислений делает подобные контракты невыкупаемыми.

Игрок с самым высоким кэпхитом прекрасно известен — это Коннор Макдэвид, «отъедающий» от платёжки $ 12,5 млн в год. Но он не получит столько денег в следующем сезоне на руки, более того, уступит нескольким хоккеистам по сумме реальной зарплаты. Это случилось из-за того, что зарплата в сделке Макди сильно выше в первые годы — в чемпионате-2018/2019 она составляла $ 15 млн, а в последний год контракта будет «лишь» $ 10 млн.

А кто же тогда получает самую высокую зарплату в НХЛ? Ответ многих удивит — Тайлер Сегин. Совсем недавно The Athletic назвал контракт форварда «Далласа» с кэпхитом $ 9,85 млн худшим в НХЛ. Второй номер драфта-2010 в этом сезоне набрал лишь 49 очков, словил «-21» за полезность и перестал восприниматься лидером «Старз»: в этом году клуб почти единолично тащила тройка Робертсон — Хинц — Павелски.

Тайлер Сегин Фото: nhl.com

Свой нынешний договор Тайлер подписал в сентябре 2018-го. «Даллас» заполучил 21-летнего таланта из «Бостона» летом 2013-го, и в следующие пять сезонов он ни разу не опускался ниже отметки в 70 очков. Совокупно на этом отрезке Сегин был шестым по результативности в лиге, постоянно включался в виртуальные варианты олимпийской Канады, и его контракт был вполне заслуженным.

Атакующая эффективность «Далласа» упала после прихода на пост главного тренера Джима Монтгомери — а, когда тот ушёл в отставку, в декабре 2019-го ему наследовал тренер с крайне старомодным стилем Рик Боунесс. Хотя в первом сезоне с новым боссом «Даллас» сенсационно пробился в финал «пузырного» плей-офф, Тайлер набрал лишь 50 очков за 69 игр. Укороченный сезон-2021 он фактически пропустил из-за операции, сыграв лишь три матча.

Планировалось, что после операции форвард будет лечиться три-четыре месяца, но время ожидания удвоилось. Восстановление стало очень трудным. Сегин говорил журналистам в концовке этого сезона: «Был такой момент, когда мне пришлось отправиться к главному тренеру и просить у него помощи. Я провёл примерно тридцать игр, выходя в третьем-четвёртом звеньях, не понимал, в чём была моя роль на льду. Мою голову переполняли мысли: «Неужели я должен заниматься этим? Неужели я плавно превращусь в чекера из боттом-6?». Сегин короткий срок действительно центрил четвёртое звено после того, как их тройка с Бенном и Радуловым растеряла прежнюю эффективность.

Теперь болельщики надеются, что под руководством Питера Дебура Сегин сможет полноценно перезагрузиться и снова выйти на свой уровень трёхлетней давности. Впрочем, рейтинг The Athletic во многом был несправедлив к форварду — к тому же Джейми Бенну, многолетнему партнёру Сегина по звену, вопросов давно намного больше.

А вот вслед за Сегином в топ-3 идут два русских игрока. Артемий Панарин единолично занимает второе место с зарплатой в $ 12,5 млн (на зарплату приходится лишь $ 1 млн, остальные — это подписной бонус). Сергей Бобровский с $ 12 млн делит третье место ещё с четырьмя игроками, на первоиюльский транш приходится половина этой суммы.

Ниже — таблица со всеми игроками НХЛ, которые в следующем сезоне заработают $ 10 млн или больше.

Самые высокооплачиваемые игроки следующего сезона НХЛ

Примерно о трети этих контрактов болельщики уже жалеют. В недавний антитоп лиги, который возглавил Сегин, попали ещё шесть игроков из этого списка. Некоторые, как Карлссон или Скиннер, — вполне заслуженно, а некоторые, как Веренски или Сузуки, — по странной прихоти его составителей, заигравшихся с математическими моделями. Сделки типа Экмана-Ларссона и, к сожалению, Бобровского тоже давно критикуются.

Если за этот год не будет заключено новых крупных контрактов, то в июле 2023-го первое место в рейтинге займёт защитник Даги Хэмилтон. Когда год назад он подписывал контракт с «Нью-Джерси», основные выплаты были запланированы на середину сделки — это логично в условиях лиги, которая не полностью восстановилась после ковидных финансовых провалов. За год зарплата Хэмилтона удвоится с $ 6,3 млн до $ 12,6 млн, а вот чек Сегина усохнет до $ 8,45 млн.

Даги Хэмилтон Фото: nhl.com

А сможет ли кто-то из наших игроков в ближайшие годы покорить зарплатный Эверест? Вся надежда на Кирилла Капризова, который станет свободным агентом летом 2026-го. Через год он вместе с Овечкиным и Джонсом будет делить второе место в лиге, но после этого зарплата Кирилла пойдёт на спад. Впрочем, как изменится финансовое положение лиги за эти четыре года, никто не знает.